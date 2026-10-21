टाइगर श्रॉफ हमला मामला: आजमगढ़ की 22 वर्षीय बबिता दिल्ली से हिरासत में, पुलिस और खुफिया एजेंसियां सक्रिय
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में आजमगढ़ की 22 वर्षीय बबिता को दिल्ली से हिरासत में लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 3:41 PM IST
आजमगढ़: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में आजमगढ़ की 22 वर्षीय बबिता को दिल्ली से हिरासत में लिए जाने के बाद स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं. पुलिस महिला की पृष्ठभूमि, पुराने कार्यस्थल और उसके संपर्कों की जानकारी जुटा रही है.
एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि मामले में दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर जानकारी जुटाई जा रही है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आजमगढ़ पुलिस संबंधित एजेंसियों को पूरा सहयोग करेगी.
तहबरपुर के कोठियार गांव की रहने वाली है बबिता: एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के मुताबिक, हिरासत में ली गई महिला तहबरपुर क्षेत्र के कोठियार गांव की रहने वाली बताई गई है. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, बबिता करीब दो से तीन साल पहले हरियाणा के सोनीपत में एक पैकेजिंग शोरूम में काम करती थी. पुलिस अब उसके पुराने कार्यस्थल और पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारियां जुटा रही है. साथ ही, उसके संपर्कों की भी जांच की जा रही है, ताकि मामले में उसकी कथित भूमिका स्पष्ट हो सके.
दिल्ली और मुंबई पुलिस के संपर्क में आजमगढ़ पुलिस: एसएसपी ने बताया कि स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही हैं. दिल्ली, हरियाणा या मुंबई पुलिस को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत पड़ने पर आजमगढ़ पुलिस पूरा सहयोग करेगी. फिलहाल, जांच एजेंसियों के बीच समन्वय बनाकर मामले की कड़ियों को समझने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.
कूरियर के रूप में भूमिका की चर्चा, आधिकारिक पुष्टि नहीं: इस मामले में शुरुआती सूचनाओं में बबिता की कथित भूमिका कूरियर के रूप में होने की बात कही जा रही है. हालांकि, इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मामले में दूसरी महिला की गिरफ्तारी और उसकी कथित भूमिका को लेकर भी स्पष्ट आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में जांच पूरी होने और संबंधित एजेंसियों की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद ही बबिता की भूमिका के बारे में स्थिति साफ हो सकेगी.
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