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टाइगर श्रॉफ हमला मामला: आजमगढ़ की 22 वर्षीय बबिता दिल्ली से हिरासत में, पुलिस और खुफिया एजेंसियां सक्रिय

कोठियार गांव की रहने वाली है बबिता, पुलिस हर संभव मदद देने को तैयार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आजमगढ़: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुए कथित जानलेवा हमले के मामले में आजमगढ़ की 22 वर्षीय बबिता को दिल्ली से हिरासत में लिए जाने के बाद स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं. पुलिस महिला की पृष्ठभूमि, पुराने कार्यस्थल और उसके संपर्कों की जानकारी जुटा रही है.

एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि मामले में दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर जानकारी जुटाई जा रही है. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आजमगढ़ पुलिस संबंधित एजेंसियों को पूरा सहयोग करेगी.

जानकारी देते एसएसपी डॉ. अनिल कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) तहबरपुर के कोठियार गांव की रहने वाली है बबिता: एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के मुताबिक, हिरासत में ली गई महिला तहबरपुर क्षेत्र के कोठियार गांव की रहने वाली बताई गई है. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, बबिता करीब दो से तीन साल पहले हरियाणा के सोनीपत में एक पैकेजिंग शोरूम में काम करती थी. पुलिस अब उसके पुराने कार्यस्थल और पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारियां जुटा रही है. साथ ही, उसके संपर्कों की भी जांच की जा रही है, ताकि मामले में उसकी कथित भूमिका स्पष्ट हो सके.