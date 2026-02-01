उत्तराखंड कॉर्बेट में टाइगर का ट्री एडवेंचर: साल के पेड़ पर चढ़ा जंगल का राजा, पर्यटकों को दिए रोमांचक पोज
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ढिकाला जोन से शानदार तस्वीर सामने आई है. जिसने सैलानियों को उत्साह से भर दिया.
February 1, 2026
रामनगर (उत्तराखंड): कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला रेंज में पर्यटकों को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने उनकी सफारी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. जंगल का राजा कहे जाने वाला बाघ इस बार जमीन पर नहीं, बल्कि साल के एक ऊंचे पेड़ पर नजर आया. शिकार की तलाश में पेड़ पर चढ़े बाघ ने ना सिर्फ पर्यटकों को चौंकाया, बल्कि कुछ देर तक कैमरों के सामने पोज देकर रोमांच भी बढ़ा दिया.
ढिकाला पर्यटन जोन में सफारी कर रहे पर्यटकों की नजर जैसे ही पेड़ पर बैठे बाघ पर पड़ी, वैसे ही गाड़ियों में बैठे सैलानियों में उत्साह की लहर दौड़ गई. किसी ने कैमरा ऑन किया तो किसी ने मोबाइल, और देखते ही देखते यह दुर्लभ दृश्य वीडियो में कैद हो गया. पेड़ की ऊंचाई पर बैठा बाघ नीचे झांकते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानों वह अपने इलाके पर निगरानी रख रहा हो. इस वीडियो को कैमरे में कैद करने वाले नेचर गाइड मोहम्मद नफीस ने बताया कि बाघों का पेड़ों पर चढ़ना बेहद दुर्लभ माना जाता है.
आमतौर पर तेंदुए इस तरह के व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बाघ का साल के पेड़ पर चढ़ना कॉर्बेट में कम ही देखने को मिलता है. उन्होंने बताया कि बाघ कुछ समय तक पेड़ पर रुका, इधर-उधर देखा और पर्यटकों को साफ-साफ दिखाई देता रहा. इसके बाद वह शांति से नीचे उतरा और घने जंगल की ओर ओझल हो गया. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश ही नहीं, दुनिया भर में बाघों की मजबूत मौजूदगी के लिए प्रसिद्ध है. यहां बाघों के अलावा हाथी, हिरण, घड़ियाल, मगरमच्छ, सरीसृप, सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी और विविध जलीय जीव पाए जाते हैं.
बावजूद इसके, सफारी पर आने वाले हर पर्यटक की सबसे बड़ी ख्वाहिश बाघ की एक झलक पाना ही होती है. इस टाइगर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कॉर्बेट का जंगल हर दिन कोई न कोई नया रोमांच पेश करता है. प्रकृति के इस अप्रत्याशित और दुर्लभ नजारे ने न सिर्फ पर्यटकों को रोमांचित किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी जंगल प्रेमियों के बीच खासा आकर्षण पैदा कर दिया है. कॉर्बेट में सफारी करने वाले पर्यटकों के लिए यह दृश्य निश्चित ही एक लाइफटाइम मोमेंट बन गया.
