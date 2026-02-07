ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश : पूर्वी गोदावरी में घूम रहे बाघ को पकड़ा गया, 8 जानवरों का कर चुका शिकार

आंंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में कई दिनों से घूम रहे बाघ को पकड़ लिया गया है.

The tiger after its successful capture by forest department officials
वन विभाग के अधिकारियों द्वारा सफलतापूर्वक पकड़े जाने के बाद बाघ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 7, 2026 at 2:15 PM IST

राजामहेंद्रवरम (आंध्र प्रदेश): राजमहेंद्रवरम के बाहरी इलाकों में आठ से अधिक मवेशियों का शिकार करने वाले बाघ को पकड़ लिया गया है. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है.

अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में वन अधिकारियों को कई दिनों से चकमा देने वाले एक बाघ को आखिरकार शुक्रवार रात मंडपेट चुनाव क्षेत्र के रायवरम मंडल के कुरमापुरम गांव में पकड़ लिया गया.

यह ऑपरेशन वन अधिकारियों और महाराष्ट्र के पुणे की एक स्पेशल रेस्क्यू टीम ने मिलकर किया, और बहुत ध्यान से प्लान की गई रणनीति को फॉलो किया गया.

बताया जाता है कि यह बाघ हाराष्ट्र के ताडोबा इलाके से तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश के एलुरु पहुंचा था. पिछले सात दिनों में, यह पूर्वी गोदावरी जिले के अभ्यारण्यों, गोदावरी जलग्रहण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में घूमता रहा, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी.

एक वन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान इसने राजनगरम और राजमहेंद्रवरम ग्रामीण मंडलों में आठ पालतू जानवरों को शिकार बनाया. शुक्रवार सुबह, बाघ मंडपेटा मंडल के केशवरम इलाके से चलकर कमलापुरम गांव में पलाचरला राजू नाम के एक व्यक्ति के टूटे-फूटे घर में घुस गया.

उसकी हरकतें देखकर, आस-पास के लोगों ने शोर मचाया. जल्द ही, जंगल, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी, रेस्क्यू टीमों के साथ, जानवर को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंच गए. एक अधिकारी ने कहा, "हालांकि, उत्सुक दर्शकों की बड़ी भीड़ के कारण ऑपरेशन मुश्किल हो गया."

जब विशेषज्ञ बाघ को एनेस्थीसिया देने की तैयारी कर रहे थे, तभी दोपहर करीब 1.30 बजे बाघ अचानक वह खाली घर से निकला और पास के धान के खेतों में भाग गया. बाद में यह रिहायशी इलाकों के पास पहुंच गया, जिससे एक कांस्टेबल ने लोगों की सुरक्षा के लिए गांववालों को अलर्ट किया.

अधिकारी ने बताया कि बाघ आखिरकार दुर्गम्मा मंदिर के पास सत्तीबाबू के मवेशियों के बाड़े में घुस गया, जहां वह शाम तक करीब पांच घंटे तक आराम करता रहा.

रणनीतिक संचालन
इसकी गतिविधियों का अनुमान लगाते हुए, बचाव दल ने पहले से ही दो-तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर जाल लगा दिए थे. इसमें पशुओं के बाड़े के आसपास और आस-पास की इमारतों के बीच.

टीम के सदस्य ट्रैंक्विलाइज़र गन के साथ तैयार थे. जब बाघ ने बाड़े के अंदर दो भैंसों पर हमला करने की कोशिश की, तो जानवरों ने जोरदार विरोध किया. जैसे ही बाघ शेड से बाहर आया, पहला ट्रैंक्विलाइजर डार्ट दागा गया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि जब जानवर करीब 100 मीटर दूर चला गया, तो बाघ को दूसरा ट्रैंक्विलाइजर डार्ट सफलतापूर्वक दिया गया, जो जल्द ही एक तालाब के पास गिर गया. इसके बाद बचाव टीम उसे सुरक्षित रूप से पिंजरे में बंद कर सकी.

वन अधिकारियों ने बताया कि बाद में बाघ को राजामहेंद्रवरम ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच की जाएगी और फिर उसे विशाखापत्तनम के एनिमल प्रोटेक्शन सेंटर या जू पार्क में भेज दिया जाएगा. बाघ के पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने राहत ली.

