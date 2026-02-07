ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश : पूर्वी गोदावरी में घूम रहे बाघ को पकड़ा गया, 8 जानवरों का कर चुका शिकार

वन विभाग के अधिकारियों द्वारा सफलतापूर्वक पकड़े जाने के बाद बाघ ( ETV Bharat )

राजामहेंद्रवरम (आंध्र प्रदेश): राजमहेंद्रवरम के बाहरी इलाकों में आठ से अधिक मवेशियों का शिकार करने वाले बाघ को पकड़ लिया गया है. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है. अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में वन अधिकारियों को कई दिनों से चकमा देने वाले एक बाघ को आखिरकार शुक्रवार रात मंडपेट चुनाव क्षेत्र के रायवरम मंडल के कुरमापुरम गांव में पकड़ लिया गया. यह ऑपरेशन वन अधिकारियों और महाराष्ट्र के पुणे की एक स्पेशल रेस्क्यू टीम ने मिलकर किया, और बहुत ध्यान से प्लान की गई रणनीति को फॉलो किया गया. बताया जाता है कि यह बाघ हाराष्ट्र के ताडोबा इलाके से तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश के एलुरु पहुंचा था. पिछले सात दिनों में, यह पूर्वी गोदावरी जिले के अभ्यारण्यों, गोदावरी जलग्रहण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में घूमता रहा, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. एक वन अधिकारी ने बताया कि इस दौरान इसने राजनगरम और राजमहेंद्रवरम ग्रामीण मंडलों में आठ पालतू जानवरों को शिकार बनाया. शुक्रवार सुबह, बाघ मंडपेटा मंडल के केशवरम इलाके से चलकर कमलापुरम गांव में पलाचरला राजू नाम के एक व्यक्ति के टूटे-फूटे घर में घुस गया. उसकी हरकतें देखकर, आस-पास के लोगों ने शोर मचाया. जल्द ही, जंगल, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी, रेस्क्यू टीमों के साथ, जानवर को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंच गए. एक अधिकारी ने कहा, "हालांकि, उत्सुक दर्शकों की बड़ी भीड़ के कारण ऑपरेशन मुश्किल हो गया."