महाराष्ट्र : तेंदू पत्ता एकत्र कर रहीं महिलाओं पर बाघ का हमला, चार की मौत
बाघ के हमले में जंगल में तेदू पत्ता संग्रह कर रही चार महिलाओं की मौत हो गई.
Published : May 22, 2026 at 2:39 PM IST
चंद्रपुर (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में शुक्रवार सुबह तेंदू पत्ते एकत्र कर रहीं चार महिलाओं पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.
सभी महिलाएं तेंदू पत्ता तोड़ने और इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई थीं. जब महिलाएं जंगल में पत्ते इकट्ठा कर रही थीं, तभी एक बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया.
घटना की खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे. यह घटना जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर सिंदेवाही तहसील के गुंजेवाही गांव के पास हुई.
वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं का एक समूह तेंदू पत्ते इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया था, जिनका उपयोग मुख्य रूप से बीड़ी बनाने में किया जाता है. महिलाएं जब पत्ते को इकट्ठा करने में व्यस्त थीं, तभी एक बाघ ने चारों पर हमला किया जिसमें उनकी मौत हो गई.
मृतकों की पहचान कावादाबाई मोहुरले (45), अनीताबाई मोहुरले (40), सुनीता मोहुरले (38) और संगीता चौधरी (50) के रूप में हुई है. ये सभी गुंजेवाही की निवासी थीं.
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ये महिलाएं बाघ के हमले में एक ही वक्त में और एक ही स्थान पर मारी गईं या अलग-अलग स्थानों पर. वहीं मुख्य वन संरक्षक (चंद्रपुर सर्कल) आर एम रामानुजन ने बताया कि सूचना मिलते ही वन अधिकारियों की एक टीम उस क्षेत्र में पहुंची. उन्होंने कहा कि 'पंचनामे' के बाद और अधिक जानकारी सामने आएगी.
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