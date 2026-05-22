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महाराष्ट्र : तेंदू पत्ता एकत्र कर रहीं महिलाओं पर बाघ का हमला, चार की मौत

बाघ के हमले में चार महिलाओं की मौत ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat )

चंद्रपुर (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में शुक्रवार सुबह तेंदू पत्ते एकत्र कर रहीं चार महिलाओं पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

सभी महिलाएं तेंदू पत्ता तोड़ने और इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई थीं. जब महिलाएं जंगल में पत्ते इकट्ठा कर रही थीं, तभी एक बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया.

घटना की खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे. यह घटना जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर सिंदेवाही तहसील के गुंजेवाही गांव के पास हुई.

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं का एक समूह तेंदू पत्ते इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया था, जिनका उपयोग मुख्य रूप से बीड़ी बनाने में किया जाता है. महिलाएं जब पत्ते को इकट्ठा करने में व्यस्त थीं, तभी एक बाघ ने चारों पर हमला किया जिसमें उनकी मौत हो गई.