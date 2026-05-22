ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : तेंदू पत्ता एकत्र कर रहीं महिलाओं पर बाघ का हमला, चार की मौत

बाघ के हमले में जंगल में तेदू पत्ता संग्रह कर रही चार महिलाओं की मौत हो गई.

Four women killed in tiger attack
बाघ के हमले में चार महिलाओं की मौत (प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंद्रपुर (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में शुक्रवार सुबह तेंदू पत्ते एकत्र कर रहीं चार महिलाओं पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

सभी महिलाएं तेंदू पत्ता तोड़ने और इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई थीं. जब महिलाएं जंगल में पत्ते इकट्ठा कर रही थीं, तभी एक बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया.

घटना की खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे. यह घटना जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर सिंदेवाही तहसील के गुंजेवाही गांव के पास हुई.

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं का एक समूह तेंदू पत्ते इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया था, जिनका उपयोग मुख्य रूप से बीड़ी बनाने में किया जाता है. महिलाएं जब पत्ते को इकट्ठा करने में व्यस्त थीं, तभी एक बाघ ने चारों पर हमला किया जिसमें उनकी मौत हो गई.

मृतकों की पहचान कावादाबाई मोहुरले (45), अनीताबाई मोहुरले (40), सुनीता मोहुरले (38) और संगीता चौधरी (50) के रूप में हुई है. ये सभी गुंजेवाही की निवासी थीं.

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ये महिलाएं बाघ के हमले में एक ही वक्त में और एक ही स्थान पर मारी गईं या अलग-अलग स्थानों पर. वहीं मुख्य वन संरक्षक (चंद्रपुर सर्कल) आर एम रामानुजन ने बताया कि सूचना मिलते ही वन अधिकारियों की एक टीम उस क्षेत्र में पहुंची. उन्होंने कहा कि 'पंचनामे' के बाद और अधिक जानकारी सामने आएगी.

ये भी पढ़ें- बाघ ने पुलिसकर्मी पर किया हमला, मारने के बाद बाइक के पास बैठा दिखा

TAGGED:

TIGER INCIDENT CHANDRAPUR
CHANDRAPUR FOREST CONFLICT
HUMAN WILDLIFE CONFLICT
चंद्रपुर महाराष्ट्र
MAHARASHTRA TIGER ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.