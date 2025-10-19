ETV Bharat / bharat

पहली बार कॉरिडोर के बाहर भी होगी बाघों की गिनती, 2026 में जारी होगी रिपोर्ट

पलामू: नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में पूरे देश में बाघों की गिनती की शुरुआत हो गई है. चार चरणों में गिनती होनी है. बाघों की गिनती को लेकर पहले चरण का कार्य भी शुरू हो गया है. 2026 में पहली बार कॉरिडोर से बाहर बाघों की गिनती होनी है. इस गिनती में मांसाहारी एवं शाकाहारी सभी जीवों की संख्या को शामिल किया जाएगा.

सभी प्रकार के मांसाहारी जीवों की भी होगी गिनती

बाघ के अलावा सभी प्रकार के मांसाहारी जीवों की भी गिनती की जानी है. पहली बार पूरे झारखंड में बाघों की गिनती होनी है. पलामू टाइगर रिजर्व के अलावा रांची, हजारीबाग, दुमका, खूंटी, सिमडेगा, जमशेदपुर समेत कई इलाकों में काउंटिंग की जाएगी. दरअसल, झारखंड के सभी इलाकों के वन विभाग के कर्मियों को पलामू टाइगर रिजर्व ने बाघ एवं दूसरे वन्य जीव की गिनती को लेकर ट्रेनिंग दी है. पलामू टाइगर रिजर्व पूरे झारखंड में बाघों की गिनती को लेकर नेतृत्व कर रहा है.

2022 में पूरे देश में बाघों की संख्या 3782 थी. इस बार बाघों की गिनती चार चरण में होनी है. गिनती से पहले 6 दिनों का एक्सरसाइज होना है. इस बार पूरे झारखंड में बाघों की गिनती होनी है. इससे पहले पलामू टाइगर रिजर्व और कुछ इलाकों में ही गिनती होती थी. ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन प्लान में सभी प्रकार के मांसाहारी जीवों को शामिल किया गया है. बाघ के साथ-साथ लकड़बग्घा, तेंदुआ समेत दूसरे वन्य जीव की भी गिनती होगी. इस दौरान बाघों के प्रवास का लेकर विस्तृत आकलन भी किया जाना है: - प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

जानकारी देते उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना (Etv bharat)

हर चार साल में होती है बाघों की गिनती

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में प्रत्येक चार वर्ष में बाघों की गिनती होती है. 2022 में एनटीसीए ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौजूदगी दिखाई गई थी. 2018 में जारी रिपोर्ट में बाघों की संख्या शून्य बताई गई थी. 2022 के बाद से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में अब तक सात बाघ के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है. पलामू टाइगर रिजर्व 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. बाघों के कॉरिडोर में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाते हैं.

नक्सलियों के गढ़ में पहली बार गिनती के लिए घुसेंगे वनकर्मी