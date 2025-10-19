ETV Bharat / bharat

पहली बार कॉरिडोर के बाहर भी होगी बाघों की गिनती, 2026 में जारी होगी रिपोर्ट

वर्ष 2026 के लिए बाघों की गिनती शुरू हो गई है. पहली बार कॉरिडोर के बाहर भी बाघों की गिनती की जाएगी.

Tiger in sanctuary
अभ्यारण में बाघ (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 19, 2025 at 3:00 PM IST

4 Min Read
पलामू: नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में पूरे देश में बाघों की गिनती की शुरुआत हो गई है. चार चरणों में गिनती होनी है. बाघों की गिनती को लेकर पहले चरण का कार्य भी शुरू हो गया है. 2026 में पहली बार कॉरिडोर से बाहर बाघों की गिनती होनी है. इस गिनती में मांसाहारी एवं शाकाहारी सभी जीवों की संख्या को शामिल किया जाएगा.

सभी प्रकार के मांसाहारी जीवों की भी होगी गिनती

बाघ के अलावा सभी प्रकार के मांसाहारी जीवों की भी गिनती की जानी है. पहली बार पूरे झारखंड में बाघों की गिनती होनी है. पलामू टाइगर रिजर्व के अलावा रांची, हजारीबाग, दुमका, खूंटी, सिमडेगा, जमशेदपुर समेत कई इलाकों में काउंटिंग की जाएगी. दरअसल, झारखंड के सभी इलाकों के वन विभाग के कर्मियों को पलामू टाइगर रिजर्व ने बाघ एवं दूसरे वन्य जीव की गिनती को लेकर ट्रेनिंग दी है. पलामू टाइगर रिजर्व पूरे झारखंड में बाघों की गिनती को लेकर नेतृत्व कर रहा है.

2022 में पूरे देश में बाघों की संख्या 3782 थी. इस बार बाघों की गिनती चार चरण में होनी है. गिनती से पहले 6 दिनों का एक्सरसाइज होना है. इस बार पूरे झारखंड में बाघों की गिनती होनी है. इससे पहले पलामू टाइगर रिजर्व और कुछ इलाकों में ही गिनती होती थी. ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन प्लान में सभी प्रकार के मांसाहारी जीवों को शामिल किया गया है. बाघ के साथ-साथ लकड़बग्घा, तेंदुआ समेत दूसरे वन्य जीव की भी गिनती होगी. इस दौरान बाघों के प्रवास का लेकर विस्तृत आकलन भी किया जाना है: - प्रजेशकान्त जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

जानकारी देते उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना (Etv bharat)

हर चार साल में होती है बाघों की गिनती

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में प्रत्येक चार वर्ष में बाघों की गिनती होती है. 2022 में एनटीसीए ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौजूदगी दिखाई गई थी. 2018 में जारी रिपोर्ट में बाघों की संख्या शून्य बताई गई थी. 2022 के बाद से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में अब तक सात बाघ के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है. पलामू टाइगर रिजर्व 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. बाघों के कॉरिडोर में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाते हैं.

नक्सलियों के गढ़ में पहली बार गिनती के लिए घुसेंगे वनकर्मी

बाघों की गिनती के लिए झारखंड के कई इलाकों में नक्सलियों के गढ़ में पहली बार वन विभाग की टीम जाएगी. पलामू टाइगर रिजर्व के बूढ़ा पहाड़ के कई इलाकों में पहली बार ट्रैकिंग कैमरे लगाए जाएंगे. वहीं सारंडा के इलाके में गिनती के लिए एक्सपर्ट टीम पहली बार जाएगी.

बूढ़ा पहाड़ इलाके में नक्सलियों के खौफ के कारण 2022 में कई इलाकों में कैमरा नहीं लग पाया था. बाघों की गिनती के लिए फोटो, स्कैट, पगमार्क आदि का सैंपल लिया जाना है. गिनती से जुड़े आंकड़े को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपडेट किया जाना है.

हाथी और बायसन की हो चुकी है गिनती

झारखंड में पिछले एक साल के दौरान हाथी और बायसन की गणना हुई है. हाथी की गिनती को लेकर जारी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में झारखंड में 678 हाथी थे लेकिन 2025 में महज 217 ही बचे हैं जबकि झारखंड के बेतला नेशनल पार्क के पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में ही बायसन मिले हैं. जिनकी संख्या 50 से 70 के बीच है.

1973 में बना था पलामू टाइगर रिजर्व, अंग्रेजों के दौर में पहली बार हुई थी गिनती

1973 में पलामू टाइगर रिजर्व का गठन हुआ था. अंग्रेजों के शासन काल में इसी इलाके में सबसे पहले बाघों की गिनती हुई थी. 1973 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 50 के करीब बाघ मिले थे. 1984-85 में 45 बाघ, 2005 में 38, 2009 में 6, 2012 में 6 और 2018 बाघों की संख्या शून्य बताई गई थीं. 2022 में एनटीसीए रिपोर्ट में एक बाघ के मौजूद होने के सबूत मिले थे. फिलहाल पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में सात बाघों के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है.

