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अब जंगल में हर कदम का डिजिटल रिकॉर्ड, MSTriPES ऐप से बाघों की निगरानी, गणना में आया बड़ा बदलाव

उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत अन्य वन क्षेत्रों में MSTrIPES Ecology ऐप से जुटाया गया फील्ड डेटा,नवीन उनियाल की रिपोर्ट

MSTrIPES Ecology App
MSTriPES ऐप से बाघों की गिनती (फोटो- ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 30, 2026 at 5:18 PM IST

7 Min Read
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देहरादून: देश में पहली बार बाघों की गणना में MSTrIPES Ecology ऐप का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि, यह मोबाइल ऐप जंगलों में मॉनिटरिंग को लेकर पहले से ही उपयोग में रहा है, लेकिन अब सटीक गिनती के लिए टाइगर्स की मौजूदा गणना में इस ऐप को शामिल किया गया है. खास बात ये है कि इसके जरिए घने जंगलों के बीच भी हर कदम को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जा पा रहा है. जानिए MSTriPES ऐप की खासियत. जिसने जंगलों के रिकॉर्ड को ज्यादा सटीक और सुरक्षित बनाया है.

ऐप में दर्ज हो रहा हर फील्ड का डिजिटल रिकॉर्ड: बता दें कि देश में बाघों की गणना अब सिर्फ कैमरा ट्रैप, पदचिह्नों और कागजी रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रह गई है. पहली बार मौजूदा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन में MSTriPES (Monitoring System for Tigers–Intensive Protection and Ecological Status) मोबाइल एप्लीकेशन को व्यापक रूप से शामिल किया गया है. इससे जंगल में जुटाया जाने वाला हर फील्ड रिकॉर्ड डिजिटल रूप में दर्ज हो रहा है.

MSTrIPES Ecology App
राजाजी टाइगर रिजर्व के ऑनरेरी वार्डन राजीव तलवार का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

बाघों की गणना के लिए बेहतर एप्लीकेशन: वन अधिकारियों का मानना है कि इससे बाघों की गणना पहले की तुलना में ज्यादा वैज्ञानिक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी. वहीं, मानवीय त्रुटियों की संभावना भी काफी कम हो जाएगी. भारत सरकार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) सालों से इस तकनीक के आउटपुट को देख रहा है और अब इसे बाघों की गणना के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनाया गया है.

MSTrIPES Ecology App
राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

पहले होती थी बड़ी चुनौती: घने जंगलों में बाघों की गणना दुनिया के सबसे कठिन वन्यजीव सर्वेक्षणों में मानी जाती है. कई किलोमीटर पैदल चलकर वनकर्मियों को बाघों के पदचिह्न, मल, खरोंच के निशान, शिकार की उपलब्धता, जल स्रोत और अन्य वन्यजीवों से जुड़े साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं. पहले इन जानकारियों को कागज पर दर्ज किया जाता था, जिनके डिजिटलीकरण में समय लगता था और गलती की आशंका भी बनी रहती थी. अब MSTriPES ऐप ने इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है.

Tiger in Uttarakhand
सड़क पर बाघ की चहलकदमी (फाइल फोटो- ETV Bharat)

राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ऐप से जुटाई जानकारी: उत्तराखंड में भी राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत अन्य वन क्षेत्रों में इसी एप्लीकेशन के जरिए फील्ड डेटा एकत्र किया गया है. वनकर्मी जंगल में प्रवेश करते ही मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी लोकेशन, तय मार्ग और वन्यजीवों से जुड़े हर महत्वपूर्ण साक्ष्य को रिकॉर्ड करते हैं. जीपीएस (GPS) आधारित यह रिकॉर्ड बाद में केंद्रीय डाटाबेस तक पहुंचता है, जहां वैज्ञानिक उसका विश्लेषण करते हैं.

MSTrIPES Ecology Application के बारे में जानिए-

दरअसल, MSTriPES कोई सामान्य मोबाइल ऐप नहीं बल्कि, वन्यजीव संरक्षण के लिए विकसित एक समग्र डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है. इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने विकसित किया है. यह GPS, रिमोट सेंसिंग और जियोस्पेशियल तकनीक का उपयोग करके जंगलों से मिलने वाले आंकड़ों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र और विश्लेषित करता है. इसका उद्देश्य केवल बाघों की गिनती करना नहीं बल्कि, पूरे जंगल की पारिस्थितिकी, वन्यजीवों की गतिविधियों और गश्त की निगरानी को मजबूत बनाना है.

तमाम एक्सपेरिमेंट के बाद बाघों की गिनती में हुआ इस्तेमाल: वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तकनीक को बिना परीक्षण के लागू नहीं किया गया. पिछले कई सालों से इसका इस्तेमाल जंगलों में नियमित पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा था. इसके बेहतर परिणामों और विश्वसनीयता को देखते हुए अब इसे बाघों की गणना में भी शामिल किया गया है. इसके लिए वन अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया. ताकि, वे जंगल में मोबाइल एप्लीकेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें.

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हिरणों का झुंड (फाइल फोटो- ETV Bharat)

ऑफलाइन मोड में भी रिकॉर्ड रहता है सुरक्षित: इस मोबाइल एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह इंटरनेट नेटवर्क न होने पर भी काम करता है. जंगलों के अधिकांश हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता, लेकिन MSTriPES ऑफलाइन मोड में भी पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखता है. जैसे ही नेटवर्क मिलता है, पूरा डेटा अपने आप सर्वर पर सिंक्रोनाइज हो जाता है. इससे दूरस्थ जंगलों में भी रिकॉर्डिंग का काम प्रभावित नहीं होता.

Tiger in Uttarakhand
कॉर्बेट में बाघ (फाइल फोटो- ETV Bharat)

वनकर्मी से लेकर वन्यजीवों का रिकॉर्ड: जंगल में वनकर्मी का हर कदम इस एप्लीकेशन में दर्ज होता है. किस बीट में कितनी दूरी तक गश्त हुई, कौन-सा इलाका कवर हुआ और कौन-सा हिस्सा छूट गया? इसकी पूरी जानकारी GPS ट्रैक के रूप में उपलब्ध रहती है. इससे गश्त की वास्तविक स्थिति स्पष्ट रहती है और फर्जी या अधूरी पेट्रोलिंग की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है. इतना ही नहीं किसी स्थान पर हाथी, भालू, तेंदुए या बाघ के पदचिह्न, मल, खरोंच या प्रत्यक्ष दर्शन जैसी सभी जानकारियां भी मौके पर ही ऐप में दर्ज की जा सकती हैं.

Uttarakhand Forest Worker
वनकर्मी (फाइल फोटो- ETV Bharat)

वन्यजीवों की मौजूदगी और संरक्षण रणनीति बनाने में मिल रही मदद: MSTriPES के जरिए फील्ड ऑब्जर्वेशन सीधे केंद्रीय डाटाबेस में पहुंचते हैं, जहां जीआईएस (GIS) और सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से उनका विश्लेषण किया जाता है. इससे जंगलों की स्थिति, वन्यजीवों की मौजूदगी और संरक्षण रणनीति तैयार करने में काफी मदद मिलती है. वहीं, राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे का कहना है कि,

Uttarakhand Forest Department
वन भवन उत्तराखंड (फोटो- ETV Bharat)

डिजिटल रिकॉर्डिंग से जंगलों के प्रबंधन में आया बड़ा बदलाव: वन विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्डिंग से जंगलों के प्रबंधन में बड़ा बदलाव आया है. पहले जहां अलग-अलग रजिस्टरों और दस्तावेजों में जानकारी दर्ज होती थी, तो वहीं अब एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं. इससे किसी भी क्षेत्र में वन्यजीवों की गतिविधि, मानव हस्तक्षेप या संरक्षण की जरूरत का विश्लेषण तेजी से किया जा सकता है. वहीं, राजाजी टाइगर रिजर्व के ऑनरेरी वार्डन राजीव तलवार कहते हैं कि,

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जंगल का नजारा (फाइल फोटो- ETV Bharat)

सटीक हो रहा बाघों की संख्या का आकलन: भारत सरकार ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि देश की बाघ गणना दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता सर्वेक्षण मानी जाती है. इसमें कैमरा ट्रैप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फोटो पहचान प्रणाली और अब MSTriPES जैसी डिजिटल तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है. सरकार का मानना है कि इन तकनीकों के इस्तेमाल से बाघों की संख्या का आकलन पहले की तुलना में ज्यादा सटीक और वैज्ञानिक बन रहा है.

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आराम फरमाता गुलदार (फाइल फोटो- ETV Bharat)

जंगलों की डिजिटल डायरी बना एप्लीकेशन: यानी MSTriPES अब केवल एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बल्कि, जंगलों की डिजिटल डायरी बन चुका है. बाघों की गणना से लेकर वन कर्मियों की गश्त, वन्यजीवों की गतिविधियों, जैव विविधता के रिकॉर्ड और भविष्य की संरक्षण रणनीति तक, यह तकनीक वन विभाग के लिए एक भरोसेमंद साथी साबित हो रही है. आने वाले सालों में भारत में वन्यजीव संरक्षण की दिशा और दशा तय करने में इस डिजिटल सिस्टम की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है.

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वन विभाग के शूटर और कर्मचारी (फाइल फोटो- ETV Bharat)

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