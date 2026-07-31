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बिहार में खूंखार बाघ ने महिला को मार डाला.. 24 घंटे में दूसरा हमला

बगहा: बिहार के बगहा में खूंखार बाघ लोगों को निशाना बना रहा. शुक्रवार को बगहा अनुमंडल में बाघ के हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत की खबर आयी है. यह घटना नौरंगिया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 की है. मृतका की पहचान रामायण चौधरी सहनी की 45 वर्षीय पत्नी उमरावती देवी के रूप में हुई है.

धान खेत में निराई के दौरान हमला: यह घटना उस समय हुई जब वह यूपी-बिहार सीमा से सटे मदनपुर वन क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र मिश्रौलिया रेता स्थित अपने धान के खेत में निराई कर रही थीं. जानकारी के अनुसार, पास के गन्ने के खेत से अचानक निकले बाघ ने महिला पर हमला कर दिया और घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया.

जब तक लोग पहुंचे मौत हो चुकी थी: आसपास के खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने घटना देखकर शोर मचाया और ग्रामीणों के साथ मौके की ओर दौड़े. लोगों की आवाज सुनकर बाघ महिला को छोड़कर भाग गया. हालांकि, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी. शरीर पर गहरे जख्म मिले. महिला की मौत के बाद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी.

वन विभाग की टीम पहुंची: घटना की सूचना मिलते ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन प्रमंडल दो अंतर्गत मदनपुर वन क्षेत्राधिकारी नसीम अंसारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. नौरंगिया थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई.

''महिला का शव बरामद किया गया है. पूरे मामले की जांच जारी है. बाघ की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है.'' - नसीम अंसारी, मदनपुर रेंजर