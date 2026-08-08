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सूरज जैसी ऊर्जा धरती पर! लेजर फ्यूजन से ऊर्जा संकट के समाधान की उम्मीद, विकसित भारत-2047 में अहम भूमिका

धनबाद: दुनिया तेजी से ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों और भविष्य के ऊर्जा संकट की चुनौती से जूझ रही है. ऐसे में वैज्ञानिकों की नजर उन तकनीकों पर है, जो आने वाले दशकों में ऊर्जा की जरूरत को नए तरीके से पूरा कर सकें. इन्हीं में से एक है लेजर फ्यूजन. जिसे भविष्य की स्वच्छ और लगभग असीम ऊर्जा के संभावित स्रोत के तौर पर देखा जा रहा है.

टीआईएफआर (Tata Institute of Fundamental Research) मुंबई के विशिष्ट प्रोफेसर और देश के अग्रणी लेजर वैज्ञानिक प्रो. जी. रविंद्र कुमार का मानना है कि आने वाले 10 से 20 वर्षों में लेजर फ्यूजन ऊर्जा संकट को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

आईआईटी आईएसएम धनबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रो. रविंद्र कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि अगर भारत को विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करना है तो विज्ञान और अनुसंधान में बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा. उन्होंने खास तौर पर ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स और लेजर टेक्नोलॉजी को भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया.

लेजर फ्यूजन से ऊर्जा संकट के समाधान की उम्मीद (Etv Bharat)

लेजर, आज यह शब्द भले ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो, लेकिन इसके पीछे छिपी तकनीक और इसके इस्तेमाल का दायरा शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है. चिकित्सा से लेकर संचार तक, उद्योग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक और रिसर्च से लेकर अंतरिक्ष और ऊर्जा के भविष्य तक, लेजर तकनीक लगातार अपनी उपयोगिता साबित कर रही है.

लेजर की भूमिका महत्वपूर्ण

प्रो. जी. रविंद्र कुमार के मुताबिक, बेसिक साइंस को समझने के लिए भी लेजर बेहद महत्वपूर्ण है. परमाणु, अणु और ठोस पदार्थों के गुणों को समझने से लेकर आधुनिक तकनीक विकसित करने तक लेजर की भूमिका लगातार बढ़ी है. आज आंखों की सर्जरी में लेजर का इस्तेमाल हो रहा है.

आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में लेजर तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है. उद्योगों में कटिंग, वेल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कामों में भी लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है. यानी जिस तकनीक को हम अक्सर सिर्फ रोशनी की एक तेज किरण के तौर पर देखते हैं, उसके अनुप्रयोग विज्ञान और तकनीक के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं.

लेकिन प्रो. रविंद्र कुमार के मुताबिक, लेजर टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी संभावनाओं में से एक है लेजर फ्यूजन. फ्यूजन यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें हल्के परमाणु नाभिकों को अत्यधिक तापमान और दबाव जैसी परिस्थितियों में आपस में मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया से बड़ी मात्रा में ऊर्जा हासिल की जा सकती है. वैज्ञानिकों की कोशिश है कि नियंत्रित फ्यूजन को इस तरह विकसित किया जाए कि भविष्य में यह बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन का माध्यम बन सके.

भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा स्रोत की जरूरत

प्रो. रविंद्र कुमार का मानना है कि अगर इस दिशा में रिसर्च और तकनीकी विकास लगातार आगे बढ़ता रहा तो आने वाले 10 से 20 वर्षों में लेजर फ्यूजन ऊर्जा संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. दुनिया की आबादी बढ़ रही है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर जैसी तकनीकों के विस्तार के साथ बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में भविष्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ और बड़े पैमाने पर उपलब्ध ऊर्जा स्रोत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है. यही वजह है कि फ्यूजन एनर्जी को लेकर दुनिया के कई देशों में बड़े स्तर पर रिसर्च हो रही है.

लेकिन प्रो. रविंद्र कुमार का कहना है कि भारत को भी इस दौड़ में अपनी भागीदारी और मजबूत करनी होगी. उनके मुताबिक, भारत में लेजर साइंस के क्षेत्र में काम हो रहा है और कुछ संस्थानों में इस दिशा में अच्छी प्रगति भी हुई है. लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए यह प्रयास पर्याप्त नहीं हैं.

देश में इस क्षेत्र को और बड़े स्तर पर आगे ले जाने के लिए रिसर्च फंडिंग बढ़ानी होगी. सिर्फ अत्याधुनिक मशीनें और प्रयोगशालाएं बनाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि ऐसी पूरी वैज्ञानिक इकोसिस्टम तैयार करनी होगी, जिसमें युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण मिले, उन्हें प्रयोग करने की आजादी मिले और नए आइडिया पर काम करने के लिए संसाधन उपलब्ध हों.

ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स के क्षेत्र में भारत को गंभीरता से करना होगा काम

प्रो. रविंद्र कुमार ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रहे काम की भी सराहना की. लेकिन उनका कहना है कि भविष्य की तकनीकी क्रांति को केवल एआई तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. उनके मुताबिक, भारत को ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स के क्षेत्र में भी उतनी ही गंभीरता से काम करना होगा.

दरअसल, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश और उससे जुड़ी तकनीकों का विज्ञान है, जबकि फोटोनिक्स प्रकाश के कणों यानी फोटॉन्स के जरिए सूचना और ऊर्जा के उपयोग से जुड़ी तकनीक है. आज हाई-स्पीड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, सेंसर, मेडिकल टेक्नोलॉजी, लेजर, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और कई आधुनिक तकनीकों की नींव में ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स की भूमिका है.

प्रो. रविंद्र कुमार का मानना है कि अगर भारत ने अभी से इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में देश पीछे रह सकता है. यानी जिस तरह आज दुनिया एआई को भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीक मान रही है, उसी तरह ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स को भी आने वाले वर्षों की रणनीतिक तकनीक के रूप में देखने की जरूरत है.

'देश में प्रतिभा की कमी नहीं'

प्रो. रविंद्र कुमार के मुताबिक, भारत के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो बड़े पैमाने पर उस प्रतिभा को सही दिशा, प्रशिक्षण और अवसर देने की. भारत की युवा पीढ़ी को लेकर प्रो. रविंद्र कुमार काफी आशावादी हैं. उनका कहना है कि भारतीय युवा प्रतिभाशाली हैं और दुनिया के दूसरे देशों के युवाओं से किसी मायने में कम नहीं हैं. जरूरत है उन्हें अत्याधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग देने की, रिसर्च के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की और उन्हें जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करने की.