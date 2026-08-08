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सूरज जैसी ऊर्जा धरती पर! लेजर फ्यूजन से ऊर्जा संकट के समाधान की उम्मीद, विकसित भारत-2047 में अहम भूमिका

IIT ISM धनबाद पहुंचे टीआईएफआर मुंबई के प्रो. जी. रविंद्र कुमार ने ऊर्जा के क्षेत्र में लेजर फ्यूजन के क्षेत्र में शोध पर जोर दिया.

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टीआईएफआर मुंबई के प्रो. जी. रविंद्र कुमार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 7:17 PM IST

12 Min Read
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धनबाद: दुनिया तेजी से ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों और भविष्य के ऊर्जा संकट की चुनौती से जूझ रही है. ऐसे में वैज्ञानिकों की नजर उन तकनीकों पर है, जो आने वाले दशकों में ऊर्जा की जरूरत को नए तरीके से पूरा कर सकें. इन्हीं में से एक है लेजर फ्यूजन. जिसे भविष्य की स्वच्छ और लगभग असीम ऊर्जा के संभावित स्रोत के तौर पर देखा जा रहा है.

टीआईएफआर (Tata Institute of Fundamental Research) मुंबई के विशिष्ट प्रोफेसर और देश के अग्रणी लेजर वैज्ञानिक प्रो. जी. रविंद्र कुमार का मानना है कि आने वाले 10 से 20 वर्षों में लेजर फ्यूजन ऊर्जा संकट को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है.

आईआईटी आईएसएम धनबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रो. रविंद्र कुमार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि अगर भारत को विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करना है तो विज्ञान और अनुसंधान में बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा. उन्होंने खास तौर पर ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स और लेजर टेक्नोलॉजी को भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया.

लेजर फ्यूजन से ऊर्जा संकट के समाधान की उम्मीद (Etv Bharat)

लेजर, आज यह शब्द भले ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो, लेकिन इसके पीछे छिपी तकनीक और इसके इस्तेमाल का दायरा शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है. चिकित्सा से लेकर संचार तक, उद्योग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक और रिसर्च से लेकर अंतरिक्ष और ऊर्जा के भविष्य तक, लेजर तकनीक लगातार अपनी उपयोगिता साबित कर रही है.

लेजर की भूमिका महत्वपूर्ण

प्रो. जी. रविंद्र कुमार के मुताबिक, बेसिक साइंस को समझने के लिए भी लेजर बेहद महत्वपूर्ण है. परमाणु, अणु और ठोस पदार्थों के गुणों को समझने से लेकर आधुनिक तकनीक विकसित करने तक लेजर की भूमिका लगातार बढ़ी है. आज आंखों की सर्जरी में लेजर का इस्तेमाल हो रहा है.

आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में लेजर तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है. उद्योगों में कटिंग, वेल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कामों में भी लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है. यानी जिस तकनीक को हम अक्सर सिर्फ रोशनी की एक तेज किरण के तौर पर देखते हैं, उसके अनुप्रयोग विज्ञान और तकनीक के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं.

लेकिन प्रो. रविंद्र कुमार के मुताबिक, लेजर टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी संभावनाओं में से एक है लेजर फ्यूजन. फ्यूजन यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें हल्के परमाणु नाभिकों को अत्यधिक तापमान और दबाव जैसी परिस्थितियों में आपस में मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया से बड़ी मात्रा में ऊर्जा हासिल की जा सकती है. वैज्ञानिकों की कोशिश है कि नियंत्रित फ्यूजन को इस तरह विकसित किया जाए कि भविष्य में यह बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन का माध्यम बन सके.

भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा स्रोत की जरूरत

प्रो. रविंद्र कुमार का मानना है कि अगर इस दिशा में रिसर्च और तकनीकी विकास लगातार आगे बढ़ता रहा तो आने वाले 10 से 20 वर्षों में लेजर फ्यूजन ऊर्जा संकट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. दुनिया की आबादी बढ़ रही है, उद्योगों का विस्तार हो रहा है और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर जैसी तकनीकों के विस्तार के साथ बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में भविष्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ और बड़े पैमाने पर उपलब्ध ऊर्जा स्रोत की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है. यही वजह है कि फ्यूजन एनर्जी को लेकर दुनिया के कई देशों में बड़े स्तर पर रिसर्च हो रही है.

लेकिन प्रो. रविंद्र कुमार का कहना है कि भारत को भी इस दौड़ में अपनी भागीदारी और मजबूत करनी होगी. उनके मुताबिक, भारत में लेजर साइंस के क्षेत्र में काम हो रहा है और कुछ संस्थानों में इस दिशा में अच्छी प्रगति भी हुई है. लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए यह प्रयास पर्याप्त नहीं हैं.

देश में इस क्षेत्र को और बड़े स्तर पर आगे ले जाने के लिए रिसर्च फंडिंग बढ़ानी होगी. सिर्फ अत्याधुनिक मशीनें और प्रयोगशालाएं बनाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि ऐसी पूरी वैज्ञानिक इकोसिस्टम तैयार करनी होगी, जिसमें युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण मिले, उन्हें प्रयोग करने की आजादी मिले और नए आइडिया पर काम करने के लिए संसाधन उपलब्ध हों.

ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स के क्षेत्र में भारत को गंभीरता से करना होगा काम

प्रो. रविंद्र कुमार ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रहे काम की भी सराहना की. लेकिन उनका कहना है कि भविष्य की तकनीकी क्रांति को केवल एआई तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. उनके मुताबिक, भारत को ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स के क्षेत्र में भी उतनी ही गंभीरता से काम करना होगा.

दरअसल, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश और उससे जुड़ी तकनीकों का विज्ञान है, जबकि फोटोनिक्स प्रकाश के कणों यानी फोटॉन्स के जरिए सूचना और ऊर्जा के उपयोग से जुड़ी तकनीक है. आज हाई-स्पीड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, सेंसर, मेडिकल टेक्नोलॉजी, लेजर, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और कई आधुनिक तकनीकों की नींव में ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स की भूमिका है.

प्रो. रविंद्र कुमार का मानना है कि अगर भारत ने अभी से इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में देश पीछे रह सकता है. यानी जिस तरह आज दुनिया एआई को भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीक मान रही है, उसी तरह ऑप्टिक्स और फोटोनिक्स को भी आने वाले वर्षों की रणनीतिक तकनीक के रूप में देखने की जरूरत है.

'देश में प्रतिभा की कमी नहीं'

प्रो. रविंद्र कुमार के मुताबिक, भारत के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो बड़े पैमाने पर उस प्रतिभा को सही दिशा, प्रशिक्षण और अवसर देने की. भारत की युवा पीढ़ी को लेकर प्रो. रविंद्र कुमार काफी आशावादी हैं. उनका कहना है कि भारतीय युवा प्रतिभाशाली हैं और दुनिया के दूसरे देशों के युवाओं से किसी मायने में कम नहीं हैं. जरूरत है उन्हें अत्याधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग देने की, रिसर्च के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की और उन्हें जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करने की.

उन्होंने खास तौर पर देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में बड़ी संख्या में युवा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं. इन युवाओं में ऊर्जा है, उत्साह है और कुछ नया करने का जुनून भी है. लेकिन किसी अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीक को लैब से बाजार तक पहुंचाने के लिए सिर्फ आइडिया काफी नहीं होता. इसके लिए रिसर्च प्रोजेक्ट, फंडिंग, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, अत्याधुनिक उपकरण और लंबे समय तक प्रयोग करने की क्षमता चाहिए. यहीं सरकार और संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है.

वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के लिए भारत को लेना होगा जोखिम

प्रो. रविंद्र कुमार का मानना है कि सरकार को इस क्षेत्र में फंडिंग बढ़ाने के साथ-साथ युवा वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स को बड़े प्रोजेक्ट उपलब्ध कराने चाहिए. नई तकनीक पर काम करने में जोखिम होता है. हर प्रयोग सफल नहीं होता, हर प्रोजेक्ट तुरंत बाजार तक नहीं पहुंचता. लेकिन अगर भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ना है तो कुछ जोखिम लेने ही होंगे.

उनका कहना है कि आज भारत को लेजर साइंस के क्षेत्र में उपलब्धियां गिनानी पड़ती हैं. लेकिन लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में देश में इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिक, शोधकर्ता और संस्थान इस क्षेत्र में काम करें कि उपलब्धियां गिनना मुश्किल हो जाए. इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ा जाए और यही बात विकसित भारत-2047 के लक्ष्य से भी जुड़ती है.

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य सिर्फ सड़क, पुल, उद्योग और अर्थव्यवस्था के विस्तार से पूरा नहीं होगा. इसके लिए देश को विज्ञान, रिसर्च और अत्याधुनिक तकनीकों में भी आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनना होगा. लेजर, फोटोनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूजन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत की क्षमता आने वाले दशकों की दिशा तय कर सकती है.

प्रतिभाओं को सही समय पर सही संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत

प्रो. जी. रविंद्र कुमार के मुताबिक, भारत के पास प्रतिभा है, युवा शक्ति है, स्टार्टअप का उत्साह है और बड़े लक्ष्य हासिल करने की क्षमता भी है. जरूरत सिर्फ इस बात की है कि इन प्रतिभाओं को सही समय पर सही संसाधन उपलब्ध कराए जाएं.

सरकार रिसर्च पर निवेश बढ़ाए, युवा वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग मिले. स्टार्टअप्स को प्रोजेक्ट और फंडिंग मिले और ऐसी तकनीकों पर काम करने का माहौल तैयार किया जाए जिनका परिणाम आने में कई साल लग सकते हैं. लेजर फ्यूजन अभी भविष्य की तकनीक है, लेकिन दुनिया जिस तेजी से ऊर्जा की ओर बढ़ती जरूरत और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, उसमें ऐसी तकनीकों पर आज किया गया निवेश आने वाली पीढ़ियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है.

भारत के सामने चुनौती सिर्फ नई तकनीक विकसित करने की नहीं है. चुनौती यह भी है कि दुनिया में हो रही तकनीकी क्रांति में भारत पीछे न छूटे और इसी वजह से ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स और लेजर साइंस जैसे क्षेत्रों में अभी से बड़े स्तर पर निवेश और मानव संसाधन तैयार करने की जरूरत है.

लेजर फ्यूजन को आसान भाषा में समझें तो यह सूरज की तरह ऊर्जा पैदा करने की कोशिश है.

लेजर फ्यूजन कैसे काम करता है?

सूरज में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होती है. इसमें बहुत हल्के परमाणु नाभिक, मुख्य रूप से हाइड्रोजन के आइसोटोप, अत्यधिक तापमान और दबाव में आपस में जुड़ते हैं. इस प्रक्रिया में थोड़ी मात्रा में द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है. लेजर फ्यूजन में वैज्ञानिक इसी प्रक्रिया को धरती पर नियंत्रित तरीके से करने की कोशिश करते हैं.

  • एक छोटे से ईंधन कैप्सूल में आमतौर पर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसे हाइड्रोजन आइसोटोप रखे जाते हैं.
  • बहुत शक्तिशाली लेजर बीम उस छोटे कैप्सूल पर एक साथ डाली जाती हैं.
  • लेजर की ऊर्जा ईंधन को बेहद कम समय में अत्यधिक गर्म और संकुचित करती है.
  • इससे फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है.
  • ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में मिलकर हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है.

इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

क्योंकि फ्यूजन में इस्तेमाल होने वाला ईंधन अपेक्षाकृत व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकता है और फ्यूजन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का सीधा उत्सर्जन नहीं होता. इसलिए इसे भविष्य की संभावित स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में गिना जाता है.

हालांकि, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लेजर फ्यूजन से आज बड़े पैमाने पर बिजली बनाना अभी व्यावसायिक रूप से संभव नहीं हुआ है. वैज्ञानिक अभी ऐसी तकनीक विकसित करने पर काम कर रहे हैं जिसमें लगातार, नियंत्रित और आर्थिक रूप से उपयोगी तरीके से ऊर्जा पैदा की जा सके.

मतलब साफ है लेजर फ्यूजन ऐसी अत्याधुनिक तकनीक है, जिसमें शक्तिशाली लेजर किरणों की मदद से हाइड्रोजन के हल्के परमाणु नाभिकों को आपस में मिलाकर ऊर्जा पैदा करने की कोशिश की जाती है. यानी धरती पर सूरज जैसी ऊर्जा पैदा करने की यह एक कोशिश है.

आईआईटी आईएसएम धनबाद में पहुंचे देश के वरिष्ठ लेजर वैज्ञानिक प्रो. जी. रविंद्र कुमार का संदेश साफ है. भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. जरूरत है उस प्रतिभा को अवसर देने की. अगर रिसर्च में निवेश बढ़ा, युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग मिली और जोखिम लेकर नई तकनीकों पर काम करने का माहौल तैयार हुआ, तो लेजर फ्यूजन जैसी तकनीक न सिर्फ भविष्य के ऊर्जा संकट का समाधान तलाशने में मदद कर सकती है, बल्कि विकसित भारत-2047 की वैज्ञानिक नींव को भी मजबूत कर सकती है.

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