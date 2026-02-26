ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: रस्सी की मदद से टांगकर पहुंचाया अस्पताल, वेंकटपुरम में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा

वेंकटपुरम: प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को दिखाने वाली एक परेशान करने वाली घटना में बुधवार को वेंकटपुरम मंडल में बुखार से पीड़ित एक बीमार मजदूर को रस्सी से बांधकर अस्पताल ले जाया गया.

पीड़ित कुंगा मंगू, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बासागुडा के पास लिंगागुडा गांव का रहने वाला है. वह अपने कुछ साथी मजदूरों के साथ एक लोकल किसान के लिए खेतिहर मजदूर के तौर पर काम करने के लिए वेंकटपुरम चला गया था.

मजदूरों ने मंडल के बाहरी इलाके में एक रेत के पाया में टेम्पररी शेल्टर बनाए थे और मिर्च की कटाई के काम में लगे हुए थे. साथी मजदूरों के मुताबिक, कुंगा मंगू को पिछले दो दिनों से बुखार था. बुधवार को उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और वह बहुत कमजोर हो गया.

कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई मदद नहीं

दूर के इलाके में ट्रांसपोर्ट की कोई सही सुविधा न होने की वजह से उसके साथ काम करने वालों को मजबूरन एक मुश्किल कदम उठाना पड़ा. उन्होंने उसे रस्सी से बांधा, एक डंडे से बंधे कंबल में लपेटा और उसे रेत के पाया से वेंकटपुरम शहर तक एक कामचलाऊ स्ट्रेचर की तरह ले गए. दूरी लगभग दो किलोमीटर है. यह नजारा देखकर कई लोकल लोग हैरान रह गए.

वेंकटपुरम पहुंचने के बाद मजदूर बस स्टैंड पर इंतजार करने लगे इस उम्मीद में कि बीमार आदमी को उसके होमटाउन वापस ले जा सकेंगे लेकिन, जानकारी मिलने पर इमरजेंसी सर्विस पहुंची और उसे 108 एम्बुलेंस से लोकल सोशल हेल्थ सेंटर ले गई.