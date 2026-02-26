तेलंगाना: रस्सी की मदद से टांगकर पहुंचाया अस्पताल, वेंकटपुरम में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा

ETV Bharat / bharat

तेलंगाना के दूर-दराज के इलाकों में इलाज को लेकर सुविधा की पोल आज भी खुल रही है. इसमें एम्बुलेंस की कमी आम है.

Migrant workers plight
तेलंगाना में रस्सी की मदद से मरीज को टांगकर अस्पताल पहुंचाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 1:52 PM IST

3 Min Read
वेंकटपुरम: प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को दिखाने वाली एक परेशान करने वाली घटना में बुधवार को वेंकटपुरम मंडल में बुखार से पीड़ित एक बीमार मजदूर को रस्सी से बांधकर अस्पताल ले जाया गया.

पीड़ित कुंगा मंगू, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बासागुडा के पास लिंगागुडा गांव का रहने वाला है. वह अपने कुछ साथी मजदूरों के साथ एक लोकल किसान के लिए खेतिहर मजदूर के तौर पर काम करने के लिए वेंकटपुरम चला गया था.

मजदूरों ने मंडल के बाहरी इलाके में एक रेत के पाया में टेम्पररी शेल्टर बनाए थे और मिर्च की कटाई के काम में लगे हुए थे. साथी मजदूरों के मुताबिक, कुंगा मंगू को पिछले दो दिनों से बुखार था. बुधवार को उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और वह बहुत कमजोर हो गया.

कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कोई मदद नहीं

दूर के इलाके में ट्रांसपोर्ट की कोई सही सुविधा न होने की वजह से उसके साथ काम करने वालों को मजबूरन एक मुश्किल कदम उठाना पड़ा. उन्होंने उसे रस्सी से बांधा, एक डंडे से बंधे कंबल में लपेटा और उसे रेत के पाया से वेंकटपुरम शहर तक एक कामचलाऊ स्ट्रेचर की तरह ले गए. दूरी लगभग दो किलोमीटर है. यह नजारा देखकर कई लोकल लोग हैरान रह गए.

वेंकटपुरम पहुंचने के बाद मजदूर बस स्टैंड पर इंतजार करने लगे इस उम्मीद में कि बीमार आदमी को उसके होमटाउन वापस ले जा सकेंगे लेकिन, जानकारी मिलने पर इमरजेंसी सर्विस पहुंची और उसे 108 एम्बुलेंस से लोकल सोशल हेल्थ सेंटर ले गई.

मेडिकल जांच

मेडिकल ऑफिसर शिवाजी, जिन्होंने मरीज की जांच की. उन्होंने बताया कि उसे वायरल फीवर है. शुरुआती इलाज और उसकी हालत स्थिर होने के बाद, डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी. बाद में मजदूर के रिश्तेदार उसे आगे आराम और देखभाल के लिए एक प्राइवेट गाड़ी से उसके होमटाउन वापस ले गए.

पुलिस पूछताछ

पुलिस वाले अस्पताल गए और घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा की. समझा जाता है कि उन्होंने मजदूरों के बयान दर्ज किए ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन हालात में मजदूर को इस तरह ले जाने के लिए मजबूर किया गया था.

इस घटना ने एक बार फिर दूर-दराज के खेती वाले इलाकों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए बेसिक मेडिकल एक्सेस, ट्रांसपोर्ट सुविधाओं और वेलफेयर सपोर्ट की कमी की ओर ध्यान दिलाया. स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर मेडिकल मदद और ट्रांसपोर्ट से ऐसी दर्दनाक और अपमानजनक स्थिति को रोका जा सकता था.

