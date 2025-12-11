ETV Bharat / bharat

बिहार का ऐसा घर जहां रोज 62 KG आटे की बनती है रोटी, उबलता है 35 लीटर दूध, सड़क पर लगती है थाली

आनी का आदेश मानते हैं स्ट्रीट डॉग्स: बेजुबान भी आनी की एक आवाज पर एक जगह पर बैठ जाते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है कि आनी सिर्फ एक जगह पर ऐसा करती है बल्कि बोधगया के कई मोहल्ले जैसे मंदिर के पास , लाल पत्थर, मियां बीघा, बिरला धर्मशाला, सुधा डेरी, कालचक्रा मैदान, नोड वन और अन्य जगहों पर जाती हैं और स्ट्रीट डॉग के साथ उनका व्यवहार ऐसा ही होता है. उनको खाना खिलाती हैं. उनसे वो प्यार भी करती हैं.

गजब का है कनेक्शन: जैसे ही कुत्ते आनी के पास आते हैं, वह आनी के पैरों को चूमने लगते हैं. उन्हें ऐसा करते देख कर आनी भी बहुत खुश होती हैं. आनी भी उनसे कुछ बातें अपनी भाषा में करती हैं. कुछ कुत्ते को आनी अपनी गोद में उठाकर उसे लाड प्यार भी करती हैं. किसी को पप्पा, किसी को कुछ और नाम से पुकार कर उन्हें बैठने को कहती हैं.

हर महीने दो लाख तक खर्च: आनी ने कहा कि इन कुत्तों और अन्य पशुओं के चारा खाना पानी और स्टाफ का खर्च मिलाकर प्रति महीने 2 लाख रुपए तक खर्च होता है. वो मूल रूप से तिब्बत के खंबा चम्हदू के रहने वाली हैं. माता-पिता का देहांत हो चुका है. मां का अंतिम संस्कार कर तीन साल पहले भारत लौटी थी. अब उसके साथ कोई नहीं है, इसलिए अपनी सारी संपति सेवा में खर्च कर रही हैं.

2 KG आटे से की शुरुआत: आनी का मानना है कि सभी धर्म में सेवा और दान महत्वपूर्ण है. हम ऐसे जीव की सेवा कर रहे हैं जो कुछ बोल नहीं सकते हैं. हमने 2 केजी आटे से इन जीवों को खिलाना शुरू किया था. अब तो प्रतिदिन दो समय सुबह और शाम के खाने में लगभग 62 केजी आटे की खपत होती है और 35 लीटर दूध लगता है.

"आनी तिब्बत की अपनी सारी संपत्ति बेचकर बोधगया में सेवा में लगी हैं. हमारे यहां से रोज 25 लीटर दूध जाता है, जबकि दूसरे स्टॉल से 10 लीटर दूध जाता है." - बबलू सिंह, दूध स्टॉल के मालिक

रसोई में पकती है 62 किलो आटा की रोटी: आनी बोधगया के कुत्तों के लिए प्रतिदिन अपने रसोई में 62 किलो आटे की रोटी बनवाती हैं. साथ ही 35 लीटर दूध भी इनके लिए मंगवाया जाता है. दूध स्टॉल के मालिक बबलू सिंह ने बताया कि आनी को वो कई सालों से देख रहे हैं.पहले तो ये आती जाती रहती थी लेकिन इधर अब बोधगया में ही रहने लगी हैं.

आनी की आवाज सुनकर दौड़ पड़ते हैं कुत्ते: असल में गयाजी के पवित्र धरती बोधगया जहां हजारों लोग प्रतिदिन शांति, ध्यान और आध्यात्मिक प्रेरणा की तलाश में आते हैं, वहीं 55 वर्षीय तिब्बती महिला आनी करुणा , बेजुबानों से हमदर्दी की मिसाल बन चुकी हैं. अब तो आनी से स्ट्रीट डॉग भी ऐसे घुल मिल गए हैं कि जैसे कि वो अपने सगे हों. आनी की शू शू की आवाज सुनकर भौंकते हुए, खुशी से उछलते हुए कुछ ही सेकंड में वो सब आनी के चारों ओर जमा हो जाते हैं.

गया: बिहार के बोधगया में इन दिनों बेजुबान जानवरों की मसीहा के रूप में बौद्ध भिक्षुणी आनी ज्ञान लामो का नाम प्रसिद्ध हो चुका है. आनी जब सड़क पर चलती हैं तो उनके साथ कुत्तों का झुंड भी होता है. इन कुत्तों के दर्द को जब किसी ने महसूस नहीं किया तो आनी इनके लिए भगवान का रूप लेकर आईं. छोटे बच्चों की तरह आनी स्ट्रीट डॉग का ख्याल रखती हैं और समय पर खाना खिलाती हैं. कुत्ते बिना कुछ बोले अपनी हरकतों से आनी का रोज तहे- दिल शुक्रिया अदा करते हैं.

"ये कुत्ते मेरे लिए सब कुछ हैं, जिन्हें लोग सड़कों पर पत्थर मारते हैं वो मेरे प्यारे और दुलारे हो गए हैं. इनमें से अगर कोई बीमार पड़ता है तो मैं उसका इलाज करती हूं. धर्मगुरु पवन दलाई लामा ने सेवा करने के लिए प्रेरित किया है, सेवा ही धर्म है. पवन दलाई लामा हमेशा कहते हैं कि दूसरों की सेवा करो, भगवान के पास सिर्फ जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाने से भगवान खुश नहीं होंगे, दूसरों की सेवा करनी होगी."- आनी ज्ञान लामो, बौद्ध भिक्षुणी

ऐसे मिली सेवा करने की प्रेरणा: तड़पती मां को देख सेवा की शुरुआत: आनी ने कुत्तों की सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के सवाल पर एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2020 से पहले वो बोधगया आई थीं. रास्ते में एक पप्पी 'कुत्ते के बच्चे' को किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया था, जिससे वो घायल हो गया. बच्चे को सड़क पर तड़पते देख कर उसकी मां बेचैन थी.

बेचैन बच्चे की मां जिसे देखती काटने दौड़ने लगती थी. कोई जख्मी बच्चे को रास्ते से हटा नहीं रहा था. तभी हमने भगवान का नाम लेकर उस बच्चे को बड़े प्यार से उठाया और उसका इलाज कराया. हालांकि बाद में वह पप्पी मर गया था. आनी कहती हैं कि इस कार्य को शुरू करने से पहले वो कुत्तों से बहुत डरती थीं, लेकिन वही डर अब लाड प्यार में बदल गया है.

मंदिर के बाहर खाने का इंतजार: आनी ने कहा कि कोरोना काल के समय वो बोधगया में ही थीं. सारा कुछ बंद था. कोई इन्हें खिलाने वाला नहीं था. मैं मंदिर के बाहर पहुंचती तो कई कुत्ते उनके पास गर्दन खड़ी कर बैठ जाते, जैसे वो कुछ मांग रहे हों. सड़क किनारे घूमने वाले सैकड़ों कुत्ते भूख से तड़प रहे थे.

"तभी मैंने बिस्किट खिलाना शुरू किया. फिर कोरोना के समय से ही खाने पीने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी. खतरे की परवाह किए बिना मैं खुद रोटियां बनाती थी और गलियों में घूम- घूमकर दूध रोटी खिलाना शुरू किया था. जो सेवा उस समय शुरू हुई थी वह आज 5 सालों तक जारी है."- आनी ज्ञान लामो, बौद्ध भिक्षुणी

7 लोगों को महीने पर रखा: आनी तिब्बत की रहने वाली है, जब वो बोधगया में नहीं रहती हैं, तब भी इस दौरान इन स्ट्रीट डॉग की सेवा रुकती नहीं है. क्योंकि वो इसके लिए 7 स्थानीय महिला पुरुष को महीने का वेतन देकर रखे हुए हैं. इन का काम खाना बनाकर कुछ वैसे स्थान जहां 15 से 20 की संख्या में कुत्ते रहते हैं, वहां उनके खाने पानी को लेकर जाना है. उसे थाली में निकाल कर देना होता है.

कर्मचारियों को देती हैं 4 हजार से ज्यादा सैलरी: एक कर्मचारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि आनी उनको 4500 रुपए महीना देती हैं. हम लोग खाना बनाकर कुत्तों तक पहुंचाते हैं. आनी खुद मौजूद रहती हैं और वो अपने हाथों से उन कुत्तों को खिलाती हैं, जो बीमार होते हैं, आनी कुत्तों की बड़ी सेवा करती हैं.

"अभी ठंड के समय में सभी कुत्तों को गर्म करने वाला वस्त्र भी पहनाती हैं, ताकि वो ठंड से बच सकें. जब कोई कुत्ता मर जाता है तो आनी खुद पूजा कर नदी में उसे दफनाती है. मरने के बाद शव पर कपड़े डालती है और बड़े सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है."- उपेंद्र कुमार, कर्मचारी

आनी को धन्यवाद देते हैं स्थानीय लोग: स्थानीय युवक रणधीर कुमार कहते हैं कि वो मंदिर के पास ही रहते हैं. हर दिन आनी को कुत्तों की सेवा करते हुए देखते हैं. जब इन्हें कोई नहीं पूछता था तब आनी इनके लिए आगे आई हैं. बोधगया के 300 से अधिक कुत्तों को खाना खिलाती हैं.

"एक तिब्बती महिला करुणा की प्रतीक बन चुकी है. उनके प्रयासों से स्थानीय लोगों में भी पशु सेवा और संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है. आनी अपने काम से यह सिखाती है कि इंसानियत केवल शब्दों से नहीं कामों से दिखाई देती है. अब तो स्थानीय लोग भी आनी को इस काम में सहयोग करते हैं."- रणधीर कुमार, स्थानीय युवक

'कुछ लोग पसंद नहीं करते थे': आनी ने कहा कि उसके लिए ये सब काम करना आसान नहीं था. जब उसने शुरुआत की तो कुछ लोगों ने उसके साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया था. वो भावुक भी हो जाती हैं और कहती है कि भगवान देख रहा है कि वो किस नीयत और इरादे के साथ सेवा कर रही हैं.

'कोई आटा देते है तो कोई दूध': हालांकि वो ये भी कहती हैं कि अब स्थानीय लोगों से भरपूर सहयोग मिलना शुरू हो गया है. यहां के लोगों में से कोई आटा देता है तो कोई दूध का पैसा देता है. यहां आने वाले पर्यटकों को भी उनके बारे मालूम हो चुका है. विदेशी पर्यटक भी सहयोग करते हैं. वो इस कार्य को किसी संस्था के माध्यम से नहीं करती हैं, व्यक्तिगत रूप से जो मदद करता है उससे वो मदद ले लेती हैं.

स्ट्रीट डॉग्स का करवाया वैक्सीनेशन: आनी बहुत सारे कुत्तों को एंटी रेबीज का टीका भी लगवा चुकी हैं. उन्होंने बताया कि वो सरकारी अस्पताल में इसके लिए कुत्तों को लेकर जाती हैं और वहां टीका लगवाती हैं. आनी ने बोधगया नगर परिषद के जानवरों के प्रति व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जतायी है और जानवरों के लिए अलग से व्यवस्था करने की मांग की है.

चिकित्सकों से लिया कुत्तों के इलाज का प्रशिक्षण: आनी ने बताया कि उसने कुत्तों और अन्य जानवरों की सेवा कैसे की जाती है? उनके इलाज करने का तरीका क्या होता है? उनकी अंदरूनी बीमारी कैसे पता चलती है? उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? इसके लिए उन्होंने पशु चिकित्सक से जाकर समझा और प्रशिक्षण लिया है. पूरी स्टडी की है ताकि कहीं से सेवा में कोई कमी नहीं रहे. वो रात में इसलिए निकलती हैं क्योंकि तब बेसहारा भूखे कुत्ते और अन्य जानवर इंसानों की राह ताकते हैं कि उनके लिए कोई खाना पानी लेकर आए.

