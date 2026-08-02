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देहरादून में तिब्बती समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, तिब्बत को चीन से आजाद कराने की उठाई मांग

देहरादून में तिब्बती समुदाय का प्रदर्शन ( फोटो- ETV Bharat )