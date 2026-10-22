तिब्बत में भीषण भूकंप: 7.0 तीव्रता के शक्तिशाली झटकों से कांपी धरती
तिब्बत में गुरुवार रात करीब 8:03 बजे 7.0 तीव्रता का बेहद शक्तिशाली भूकंप आया है. पढ़ें इस बड़े भूकंप से जुड़ी ताजा जानकारी.
Published : October 22, 2026 at 9:10 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 10:19 PM IST
हैदराबाद: तिब्बत में गुरुवार रात एक बेहद शक्तिशाली भूकंप (Powerful Earthquake) आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, भारतीय समयानुसार (IST) रात करीब 8:03 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.0 मापी गई है. भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर 173 किलोमीटर की गहराई में था. इतनी अधिक तीव्रता के झटकों के बाद आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने तुरंत डेटा जारी कर इस बड़े भूकंप की पुष्टि की. भारत के नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार भूकंप भारतीय समय रात करीब 8:03 बजे आया. इसका केंद्र तिब्बत में 32.368 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 93.853 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था. NCS ने भूकंप की गहराई 173 किलोमीटर बताई.
भूकंप के झटके स्थानीय इलाके में साफ महसूस किए गए. अभी तक जान-माल के नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है. यह चीन में जनवरी 2024 के बाद आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है. यह घटना ऐसे समय हुई है जब कुछ हफ्ते पहले नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में बाढ़ और लैंडस्लाइड से बड़े नुकसान हो चुके थे. यहां तक नेपाल में ग्लेशियर में कई झील बनने का भी पता चला है.
EQ of M: 7.0, On: 22/10/2026 20:03:43 IST, Lat: 32.368 N, Long: 93.853 E, Depth: 173 Km, Location: Tibet. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/WsHubm1jFP— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 22, 2026
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