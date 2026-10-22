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तिब्बत में भीषण भूकंप: 7.0 तीव्रता के शक्तिशाली झटकों से कांपी धरती

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

हैदराबाद: तिब्बत में गुरुवार रात एक बेहद शक्तिशाली भूकंप (Powerful Earthquake) आया है, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, भारतीय समयानुसार (IST) रात करीब 8:03 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.0 मापी गई है. भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर 173 किलोमीटर की गहराई में था. इतनी अधिक तीव्रता के झटकों के बाद आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है.