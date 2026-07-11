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मोटे लोगों में थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी से बढ़ जाता है TSH हार्मोन, इसके मरीजों को थायराइड की दवा ज़रूरी नहीं

मोटे लोगों में थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी से बढ़ जाता है TSH हार्मोन. ( ETV Bharat )

'ओबेसिटोजेनिक हाइपोथायरायडिज्म' के मरीजों को थायराइड की दवा शुरू नहीं करनी चाहिए. (ETV Bharat)

एसएनएमसी की रिसर्च टीम ने विश्लेषणात्मक अध्ययन में तेहरान थाइराइड स्टडी संग कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय शोध अध्ययन शामिल किए थे. जिनमें 5300 लोगों से अधिक पर किए अध्ययन में मोटापे से ग्रस्त लोगों में हाइपोथायरायडिज्म की दर 11.6 प्रतिशत मिली. जबकि सामान्य वजन वालों में यह महज 8.2 प्रतिशत थी.

एसएन मेडिकल कालेज के डॉक्टर्स की टीम ने ओबेसिटोजेनिक हाइपोथायरायडिज्म पर रिसर्च किया है. रिसर्च टीम में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल, डॉ. सिद्धांत देव के साथ ही स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की प्रोफेसर डॉ. रुचिका गर्ग शामिल रहीं.

बता दें कि दुनिया में एक अरब से अधिक लोग मोटापे से ग्रसित हैं. जो वैश्विक आबादी का करीब 13 फीसद हैं. जबकि, सब क्लीनिकल हाइपोथायरायडिज्म कुछ देशों में 9 से 10 प्रतिशत मिलता है.

मोटे लोगों में थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी से बढ़ जाता है TSH हार्मोन. (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि यह रिसर्च 5300 से अधिक मोटापे से ग्रसित लोगों पर की गई थी, जो एक इंटरनेशनल जर्नल प्रकाशित हो चुकी है. जिसमें 'ओबेसिटोजेनिक हाइपोथायरायडिज्म' के मरीजों को थायराइड की दवा शुरू नहीं करनी चाहिए.

एसएन मेडिकल कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के विश्लेषणात्मक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है. ईटीवी भारत ने विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाली टीम में शामिल एसएनएमसी के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल से खास बातचीत की.

आगरा: किसी भी व्यक्ति या महिला का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन (टीएसएच) बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित थायराइड बीमारी की चपेट में आ गया है. कई बार मोटापे से ग्रसित लोगों में थायराइड हार्मोन की अस्थाई गड़बड़ी हो जाती है, जो 'हाइपोथायरायडिज्म' कही जा जाती है. जिसे 'ओबेसिटोजेनिक हाइपोथायरायडिज्म' कहते हैं. इसमें थायराइड की दवा ज़रूरी नहीं है.

बीएमआई व वसा बढ़ने पर टीएसएच का स्तर बढ़ता है

एसएनएमसी के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल बताते हैं कि कई अध्ययनों में मोटापे से ग्रसित लोगों में हाइपोथायरायडिज्जा का जोखिम करीब दोगुना पाया गया. यह भी सामने आया कि जैसे-जैसे बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) और वसा बढ़ता है. उसी दर से टीएसएच का स्तर बढ़ता है. फ्री टी-4 का स्तर घटने की प्रवृत्ति भी दिखती है. इसलिए, सिर्फ टीएसएच बढ़ा देखकर दवाई शुरू नहीं करनी चाहिए.

20-25 फीसदी मोटे लोगों में बढ़ा मिलता है टीएसएच

एसएनएमसी के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल बताते हैं कि मोटापे से ग्रसित 100 में से 20 से 25 लोगों में टीएसएच का स्तर बढ़ा हुआ मिला था. जबकि फ्री टी-4 सामान्य रहता है. ऐसे मामले अक्सर सब-वलीनिकल हाइपोथायरायडिज्म मान लिए जाते हैं. जबकि कई बार यह अतिरिक्त चर्बी से शरीर की अस्थाई प्रक्रिया भी हो सकती है. यह स्थाई हाइपोथायरायडिज्म नहीं होता है.

वज़न घटने पर सामान्य हो सकता है मानक

एसएनएमसी के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल बताते हैं कि रिसर्च में वज़न बढ़ने के बाद टीएसएच में हल्की बढ़ोतरी देखी गई थी. जबकि, जीवनशैली में सुधार, व्यायाम, संतुलित आहार और बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद वजन घटने पर टीएसएच और दूसरे थायराइड के मानक सामान्य स्तर पर लौट सकते हैं. जिससे यह संकेत मिलते हैं कि कई मामलों में यह बदलाव स्थाई बीमारी नहीं होते है.

हर मरीज़ को नहीं देनी चाहिए दवाइयां

एसएनएमसी के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल बताते हैं कि अगर किसी मरीज का टीएसएच 4.5 से 8.0 के बीच है, फ्री टी-4, अल्ट्रासाउंड, थायराइड एंटीबॉडी सामान्य है तो पहले 3 से 6 माह तक वजन नियंत्रण, दोबारा जांच की प्रक्रिया अपनानी चाहिए. टीएसएच 10 से अधिक, फ्री टी-4 कम, एंटीबाडी पॉजिटिव, अल्ट्रासाउंड में आटोइम्यून थायरायडाइटिस मिलने पर ही लेवोथायराक्सिन दवा लिखनी चाहिए, अन्यथा नहीं.

वज़न कम करना ही प्रभावी इलाज़

एसएनएमसी के प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल बताते हैं कि रिसर्च में सामने आया कि मोटापे से जुड़े हल्के थायराइड बदलावों में सबसे प्रभावी इलाज वज़न कम करना है. तत्काल थायराइड की दवा शुरू करने की ज़रूरत नहीं है. मरीजों की जांच में थायराइड एटीवाडी, अल्ट्रासाउंड, पारिवारिक इतिहास, बजन संबंधी कारणों को भी शामिल किया जाना चाहिए. अनावश्यक दवाओं से बचना चाहिए.