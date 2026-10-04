थ्रोबॉल प्रतियोगिता के दौरान अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का छलका दर्द, कहा- संवेदनशील नहीं सरकार, सड़क किनारे बेच रहे हैं सब्जी
झारखंड के थ्रोबॉल खिलाड़ियों का हाल बेहाल है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सब्जी बेचने को मजबूर हैं. रिपोर्ट- गौरव प्रकाश.
Published : October 4, 2026 at 3:24 PM IST
हजारीबागः जिले में इन दिनों थ्रोबॉल खिलाड़ियों का महाकुंभ लगा है. जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं. जहां एक ओर यह खेल थ्रोबॉल खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफार्म दे रहा है तो दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का दर्द भी इस टूर्नामेंट में छलक उठा. रांची की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और गोल्ड मेडलिस्ट अरुणा यादव और चार बार गोल्ड मेडल जीत चुके अमरदीप ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि झारखंड में गोल्ड मेडलिस्ट अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को सम्मान नहीं मिल रहा है.
गोल्ड मेडल लाने के बावजूद संज्ञान नहीं लियाः अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अमरदीप
झारखंड सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चला रही हैं. जमीनी स्तर पर गोल्ड मेडल पाए हुए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को मान सम्मान नहीं मिल रहा है. रांची से पहुंची थ्रोबॉल की भारतीय टीम की कप्तान अरुणा यादव और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चार बार गोल्ड मेडल लिए हुए अमरदीप ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि झारखंड में खिलाड़ियों की कद्र नहीं है. झारखंड सरकार खिलाड़ियों के भविष्य के लिए संवेदनशील नहीं है. यही कारण है कि चार बार गोल्ड मेडल लाने के बावजूद सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है. किसी भी तरह की सरकारी सुविधा भी नहीं मिल रही है.
अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सब्जी बेचने को मजबूर
खिलाड़ी जीवन यापन के लिए भी संघर्षरत हैं. खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफार्म तक नहीं मिल पा रहा है. निजी नौकरी कर और सड़क किनारे सब्जी बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मजबूर हैं. वहीं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अमरदीप रात में निजी कैब और दिन में अपने पिता की सब्जी की दुकान चलाते हैं.
राज्य सरकार संवेदनशील नहीं हैः गौतम सिंह
भारतीय थ्रो बाल के राष्ट्रीय महासचिव गौतम सिंह भी स्वीकार करते हैं कि इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को झारखंड में उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है. खिलाड़ी खूब मेहनत कर अंतरराष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाते हुए गोल्ड मेडल ला रहे हैं. लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही है. अन्य राज्यों में थ्रोबॉल से जुड़े हुए खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिल रही है. उन्हें प्रेक्टिस करने के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराया जा रहा है. लेकिन राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है. आने वाले दिनों में सरकार संज्ञान ले यही उम्मीद करते हैं.
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कोलकाता में होगी
थ्रोबॉल संघ हजारीबाग के तत्त्वावधान में शुक्रवार को सिलवार स्टेडियम में राज्य स्तरीय ललिता टुडू मेमोरियल थ्रोबॉल प्रतियोगिता चल रही है. राज्य स्तरीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता में कुल 16 जिलों के 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के बाद राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 2 नवंबर 2026 को कोलकाता में होगी. इसका चयन भी इसी प्रतियोगिता से किया जाएगा. कार्यक्रम में झारखंड थ्रोबॉल संघ के अध्यक्ष वेदांत जी ने कहा कि हजारीबाग के लिए यह गौरव की बात है. थ्रोबॉल का आयोजन राज्य स्तर पर हो रहा है. खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफार्म मिल रहा है.
अरुणा यादव ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया
एक तरफ, खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर झारखंड सरकार ऐसे खिलाड़ियों को सम्मान देने में संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है ऐसे में खिलाड़ियों का दर्द झलकना भी लाजमी है. अरुणा यादव 2nd साउथ एशिया गेम में भारतीय टीम की कप्तान थी. उन्होंने गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया.
अमरदीप ने चार गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं
2015 में मलेशिया, 2017 इंडो नेपाल, 2019 बेंगलुरु में फर्स्ट साउथ एशियन गेम और 2026 जून में रांची में हुए अंतरराष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड प्राप्त किया है.
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