ETV Bharat / bharat

थ्रोबॉल प्रतियोगिता के दौरान अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का छलका दर्द, कहा- संवेदनशील नहीं सरकार, सड़क किनारे बेच रहे हैं सब्जी

ग्राफिक्स इमेज ( ईटीवी भारत )

हजारीबागः जिले में इन दिनों थ्रोबॉल खिलाड़ियों का महाकुंभ लगा है. जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं. जहां एक ओर यह खेल थ्रोबॉल खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफार्म दे रहा है तो दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का दर्द भी इस टूर्नामेंट में छलक उठा. रांची की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और गोल्ड मेडलिस्ट अरुणा यादव और चार बार गोल्ड मेडल जीत चुके अमरदीप ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि झारखंड में गोल्ड मेडलिस्ट अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को सम्मान नहीं मिल रहा है.