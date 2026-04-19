झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के मसीहा बने बिहार शरीफ के तीन युवा, 'शराबबंदी' के बाद नशे में डूबे बच्चों को दिखाई शिक्षा की राह
नालंदा के तीन युवा स्लम क्षेत्र के 500 से ज्यादा बच्चों को नशे से निकालकर मुफ्त शिक्षा दे रहे और उनके सपने संवार रहे हैं.
Published : April 19, 2026 at 3:06 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में स्लम एरिया के बच्चे कभी कूड़े के ढेर और नशे की लत में फंसे रहते थे. अब वे स्कूल की किताबें थामे सपने देख रहे हैं. यह बदलाव शहर के तीन निस्वार्थ युवाओं आशुतोष कुमार, विवेक कुमार और अमन राज की मेहनत का नतीजा है. इन तीनों ने मिलकर स्लम क्षेत्रों में शिक्षा की मुहिम शुरू की, जिससे अब तक 500 से अधिक बच्चों का जीवन संवर चुका है.
1 जनवरी 2019 से शुरू हुई मुहिम: इस सामाजिक अभियान की शुरुआत 1 जनवरी 2019 को हुई. इंग्लिश ऑनर्स से पीजी कर चुके आशुतोष कुमार ने बताया कि बिहार में शराबबंदी के बाद स्लम क्षेत्र के छोटे बच्चे डेंड्राइट और व्हाइटनर जैसे सूखे नशे की चपेट में आ गए थे. उन्होंने बच्चों और उनके माता-पिता से बातचीत की और समझा कि शिक्षा का अभाव ही मुख्य समस्या है. इसी सोच के साथ उन्होंने इन बच्चों को नशे के दलदल से निकालकर शिक्षा से जोड़ने का फैसला किया.
तीन दोस्तों की टीम में 25 सक्रिय सदस्य: आशुतोष कुमार ने अपने दोस्त विवेक कुमार और अमन राज के साथ मिलकर स्लम क्षेत्रों को चिन्हित किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. आज उनकी टीम में 25 सक्रिय सदस्य हैं जो अलग-अलग स्लम एरिया में जाकर मुफ्त शिक्षा देते हैं. इन युवाओं की कोशिश से अब तक 500 से ज्यादा बच्चों का सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिला कराया जा चुका है.
पॉकेट मनी से बच्चों की मदद: ये तीनों युवा अपनी पढ़ाई और नौकरियों के साथ-साथ पॉकेट मनी से बच्चों को कॉपी, किताबें, पेन और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराते हैं. बर्थडे या पार्टी में फिजूलखर्ची करने की बजाय वे इन बच्चों के साथ समय बिताते हैं. उनकी इस निस्वार्थ सेवा से बच्चे अब फर्राटेदार बोल-लिखकर स्कूल जा रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं.
बच्चों में हुआ गजब का सुधार: बिहार शरीफ स्टेशन रोड (वार्ड 14) के स्लम एरिया में रहने वाली सोना देवी बताती हैं कि पहले उनके बस्ती के कई बच्चे नशे की गिरफ्त में थे. लेकिन जब से आशुतोष और उनके साथी ‘भैया’ पढ़ाने आए हैं, बच्चों में जबरदस्त सुधार हुआ है. बच्चे अब रोज स्कूल जाते हैं और भैया लोग उन्हें मुफ्त में स्टेशनरी देते हैं.
"मेरी बस्ती के कई बच्चे पहले नशे की गिरफ्त में थे. लेकिन जब से ये आशुतोष और उनके साथी पढ़ाने आए हैं, बच्चों में गजब का सुधार हुआ है. बच्चे अब रोज पढ़ने जाते हैं और भैया लोग उन्हें कॉपी, किताबें और पेन मुफ्त में देते हैं."-सोना देवी, अभिभावक
बच्चों के बदलते सपने: कक्षा 4 में पढ़ने वाली निशा कुमारी और आदित्य राज बताते हैं कि पहले वे इधर-उधर समय बर्बाद करते थे, लेकिन अब स्कूल जाते हैं। लेबर का काम करने वाले उनके माता-पिता की ये संतानें अब पढ़कर पुलिस और डॉक्टर बनना चाहती हैं। वहीं, पहली कक्षा की नन्ही नेहा कुमारी का सपना बड़ा होकर आईएएस अफसर बनने का है.
"पहले हम इधर-उधर समय बर्बाद करते थे, लेकिन अब स्कूल जाते हैं. हम पढ़कर पुलिस और डॉक्टर बनना चाहते हैं."-निशा कुमारी, छात्रा
7वीं कक्षा के आशीष राज का संकल्प: 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले आशीष राज कहते हैं, “पहले मेरे माता-पिता के पास पढ़ाने के पैसे नहीं थे. भैया लोगों ने मदद की, तो अब मैं स्कूल जाता हूं और बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूं.” इन बच्चों के चेहरे पर अब उम्मीद की चमक नजर आती है, जो पहले नशे और कूड़े के ढेर में खोई हुई थी.
अपनी अच्छी जिंदगी देखकर प्रेरणा: मगध यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में स्नातक विवेक कुमार इलेक्ट्रिसिटी विभाग में नौकरी करते हैं. वे बताते हैं कि पढ़ाई के दौरान शहर घूमते हुए उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन कूड़ा बीनने वाले इन बच्चों का क्या होगा? इसी सोच ने उन्हें इस काम के लिए प्रेरित किया. शुरुआत में परिवार को समझ नहीं आई, लेकिन बाद में उन्हें पूरा सपोर्ट मिलने लगा.
"पढ़ाई के दौरान मैं शहर में घूमते हुए सोचता था, कि मेरी जिंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन इन कूड़ा बीनने वाले बच्चों का क्या होगा? इसी सोच ने मुझे इनके लिए कुछ करने को प्रेरित किया. शुरुआत में घरवालों को समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन जब उन्होंने मेरे इस नेक काम को देखा तो उनका भी पूरा सपोर्ट मिलने लगा."-विवेक कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता
देश सेवा का सपना अब समाज सेवा में: फोर-व्हीलर एक्सेसरीज की दुकान चलाने वाले अमन राज ने बताया कि 2014 में उन्हें BSF में नौकरी मिल गई थी, लेकिन पारिवारिक कारणों से नहीं कर सके. जब देश की सेवा का मौका गंवा दिया, तो आशुतोष कुमार से मिलकर उन्हें सामाजिक कार्य की प्रेरणा मिली. आज वे उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं.
"सुबह स्टेडियम में दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करने के दौरान ही 2014 में डिफेंस में BSF की नौकरी भी मिली लेकिन पारिवारिक वजह से नौकरी नहीं कर पाया. जब देश की सेवा का मौका गंवा दिया तो आशुतोष कुमार से मुलाकात कर इस सामाजिक कार्य की प्रेरणा मिली."-अमन राज, सामाजिक कार्यकर्ता
समाज के लिए प्रेरणादायक मिसाल: आशुतोष, विवेक और अमन की टीम के प्रयासों से बिहार शरीफ के दर्जनों स्लम क्षेत्रों के बच्चे अब कॉपी-किताबें थामकर अपने भविष्य के सपने बुन रहे हैं. इन तीन युवाओं की यह पहल पूरे समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई है, जो दिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और संकल्प से कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है.
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