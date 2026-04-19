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झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के मसीहा बने बिहार शरीफ के तीन युवा, 'शराबबंदी' के बाद नशे में डूबे बच्चों को दिखाई शिक्षा की राह

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में स्लम एरिया के बच्चे कभी कूड़े के ढेर और नशे की लत में फंसे रहते थे. अब वे स्कूल की किताबें थामे सपने देख रहे हैं. यह बदलाव शहर के तीन निस्वार्थ युवाओं आशुतोष कुमार, विवेक कुमार और अमन राज की मेहनत का नतीजा है. इन तीनों ने मिलकर स्लम क्षेत्रों में शिक्षा की मुहिम शुरू की, जिससे अब तक 500 से अधिक बच्चों का जीवन संवर चुका है.

1 जनवरी 2019 से शुरू हुई मुहिम: इस सामाजिक अभियान की शुरुआत 1 जनवरी 2019 को हुई. इंग्लिश ऑनर्स से पीजी कर चुके आशुतोष कुमार ने बताया कि बिहार में शराबबंदी के बाद स्लम क्षेत्र के छोटे बच्चे डेंड्राइट और व्हाइटनर जैसे सूखे नशे की चपेट में आ गए थे. उन्होंने बच्चों और उनके माता-पिता से बातचीत की और समझा कि शिक्षा का अभाव ही मुख्य समस्या है. इसी सोच के साथ उन्होंने इन बच्चों को नशे के दलदल से निकालकर शिक्षा से जोड़ने का फैसला किया.

झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को मिल रही निशुल्क शिक्षा (ETV Bharat)

तीन दोस्तों की टीम में 25 सक्रिय सदस्य: आशुतोष कुमार ने अपने दोस्त विवेक कुमार और अमन राज के साथ मिलकर स्लम क्षेत्रों को चिन्हित किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. आज उनकी टीम में 25 सक्रिय सदस्य हैं जो अलग-अलग स्लम एरिया में जाकर मुफ्त शिक्षा देते हैं. इन युवाओं की कोशिश से अब तक 500 से ज्यादा बच्चों का सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिला कराया जा चुका है.

पॉकेट मनी से बच्चों की मदद: ये तीनों युवा अपनी पढ़ाई और नौकरियों के साथ-साथ पॉकेट मनी से बच्चों को कॉपी, किताबें, पेन और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराते हैं. बर्थडे या पार्टी में फिजूलखर्ची करने की बजाय वे इन बच्चों के साथ समय बिताते हैं. उनकी इस निस्वार्थ सेवा से बच्चे अब फर्राटेदार बोल-लिखकर स्कूल जा रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं.

तीन दोस्तों की टीम में 25 सक्रिय सदस्य (ETV Bharat)

बच्चों में हुआ गजब का सुधार: बिहार शरीफ स्टेशन रोड (वार्ड 14) के स्लम एरिया में रहने वाली सोना देवी बताती हैं कि पहले उनके बस्ती के कई बच्चे नशे की गिरफ्त में थे. लेकिन जब से आशुतोष और उनके साथी ‘भैया’ पढ़ाने आए हैं, बच्चों में जबरदस्त सुधार हुआ है. बच्चे अब रोज स्कूल जाते हैं और भैया लोग उन्हें मुफ्त में स्टेशनरी देते हैं.

"मेरी बस्ती के कई बच्चे पहले नशे की गिरफ्त में थे. लेकिन जब से ये आशुतोष और उनके साथी पढ़ाने आए हैं, बच्चों में गजब का सुधार हुआ है. बच्चे अब रोज पढ़ने जाते हैं और भैया लोग उन्हें कॉपी, किताबें और पेन मुफ्त में देते हैं."-सोना देवी, अभिभावक

पॉकेट मनी से बच्चों की मदद (ETV Bharat)

बच्चों के बदलते सपने: कक्षा 4 में पढ़ने वाली निशा कुमारी और आदित्य राज बताते हैं कि पहले वे इधर-उधर समय बर्बाद करते थे, लेकिन अब स्कूल जाते हैं। लेबर का काम करने वाले उनके माता-पिता की ये संतानें अब पढ़कर पुलिस और डॉक्टर बनना चाहती हैं। वहीं, पहली कक्षा की नन्ही नेहा कुमारी का सपना बड़ा होकर आईएएस अफसर बनने का है.