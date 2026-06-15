मणिपुर के कांगपोकपी में गोलीबारी में तीन युवक घायल, इलाज के लिए इंफाल लाया गया.
मणिपुर में फिर भड़की हिंसा. कुकी और नागा में चल रहा संघर्ष.
Published : June 15, 2026 at 6:30 PM IST
इंफाल : अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को मणिपुर के कांगपोकपी जिले में दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में कम से कम तीन लोग घायल हो गए. उन्होंने बताया कि गोलीबारी सुबह करीब छह बजे लेइलोन वैफेई गांव के पास हुई, जब कुकी-बहुल जिले में दो आदिवासी समुदायों के हथियारबंद लोगों के बीच गोलीबारी हुई. सुरक्षा बलों ने कुकी समुदाय के सभी घायलों को इलाज के लिए इंफाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंचाया. अधिकारियों ने बताया कि घायलों की पहचान जेनलेनमांग वैफेई (18), लुनलियांडाव वैफेई (20) और पाओगौ लाल (18) के तौर पर हुई है.
सुरक्षा बलों ने लैम्पहेलपट स्थित रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया. ये लोग लेइलोन वाइफेई गांव के तीन घायल कुकी पुरुषों के दाखिले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे.
इस बीच, RIMS परिसर में उस समय तनाव फैल गया, जब प्रदर्शनकारियों का एक समूह घायल युवकों को भर्ती किए जाने का विरोध करने के लिए वहां जमा हो गया. अधिकारियों ने बताया कि जब प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर अस्पताल की इमारत में घुसने की कोशिश की, तो सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के कई गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया.
#WATCH | Imphal, Manipur: Security forces use tear gas and lathi charge to disperse those holding a protest outside the Regional Institute of Medical Sciences in Lamphelpat over the admission of three injured Kuki men from Leilon Vaiphei village. pic.twitter.com/glkLTLjQqM— ANI (@ANI) June 15, 2026
प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि घायल युवक उग्रवादी थे और सवाल उठाया कि क्या कांगपोकपी जिले के कुकी-बहुल इलाकों से गुजरने वाले आम नागरिकों को भी ऐसी ही सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी. उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में अतिरिक्त केंद्रीय बल तैनात किए गए और स्थिति तनावपूर्ण होने के बावजूद नियंत्रण में रही. प्रदर्शन में शामिल 'ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मणिपुर' (ANSAM) के नेता टी पी डाइनिंग ने घायल युवकों को दी जा रही सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था पर सवाल उठाए.
मणिपुर के डिप्टी CM लोसी डिखो ने छह नागा नागरिकों की हत्या पर कहा, "उन्होंने जो किया है, उस पर यकीन करना मुश्किल है. हमारे गुस्से और दुख को जाहिर करने के लिए हमारे पास कोई सही शब्द नहीं है. यह KNF-P (कुकी नेशनल फ्रंट - प्रेसिडेंशियल गुट) ने किया है. NIA मामले की जांच संभालेगी और हमने केंद्र सरकार से भी अपनी भूमिका निभाने की अपील की है. हम शांति चाहते हैं. सभी कुकी बुरे नहीं होते. लेकिन इस तरह के चरमपंथी गुट और इसमें शामिल लोगों को माफ नहीं किया जा सकता. सख़्त कार्रवाई की जानी चाहिए. हमारी सरकार शांति लाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वे हमारे लोगों को ऐसी हरकतें दिखाकर हमारा हौसला तोड़ना चाहते हैं."
ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन के असेंबली मामलों के सेक्रेटरी, टी.पी. डाइनिंग ने कहा, "RIMS (रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) में जो हो रहा है, उसे जानकर हमें बहुत हैरानी हुई है. जब कुकी लोगों ने हमारे छह बेगुनाह भाइयों की हत्या कर दी थी, तब मणिपुर सरकार, भारत सरकार और सुरक्षा बल समय पर तैनात होने में नाकाम रहे थे. आज 3 कुकी उग्रवादियों को इंफाल लाया गया. इन 3 कुकी उग्रवादियों को भारतीय सुरक्षा बलों की मदद से RIMS लाया गया. उनमें से दो की हालत बहुत गंभीर है और तीनों कैजुअल्टी में हैं. मणिपुर सरकार और कुकी समुदाय के बीच संबंधों के पीछे जरूर कोई वजह होगी, उन्होंने उन्हें सुरक्षित क्यों लाया? भारतीय सुरक्षा बल तीनों कुकी उग्रवादियों को इंफाल के RIMS लाने के लिए तैयार हैं."
ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर के एग्जीक्यूटिव सोचुइंगम काशुंग कहते हैं, "ANSAM के ऑफिस की तरफ से हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि कूकी लोगों और राज्य सरकार व केंद्र सरकार के बीच क्या छिपा हुआ एजेंडा है ? जब नागा लोग रो रहे थे और खून-खराबे से जूझ रहे थे, तब वे लोगों की मांगों को पूरा करने में नाकाम रहे. हमारी मांग है कि केंद्र और राज्य सरकारें तुरंत 'लेइलोंगवई पेई' और KNF के चेयरमैन को हटा दें, जो मणिपुर सरकार की डिप्टी सीएम नेमचा किपजेन के पति हैं."
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