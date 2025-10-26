ETV Bharat / bharat

झारखंड के सोन नदी में डूबे तीन युवक, नहाने के दौरान हुआ हादसा

पलामू: जिला के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत पोखराही गांव के पास तीन युवक सोन नदी में डूब गए हैं. ग्रामीणों के मुताबिक कुछ युवक सोन नदी में नहाने के लिए गए थे. उनमें तीन युवक ज्यादा पानी की वजह नदी में डूब गए.

इस घटना को लेकर गांव और आसपास के इलाके में मातम का माहौल है जबकि पोखराही गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. डूबने वालों में अंकुश पासवान उम्र (22 वर्ष, शेरघाटी, बिहार) यह अपने ससुराल पोखराही गांव आये हुए थे. ससुराल में छठ महापर्व हो रहा है. दूसरा आदर्श चंद्रवंशी (22 साल इटवा, नबीनगर, बिहार) और तीसरा रजनीश चंद्रवंशी (23 साल) पोखराही का रहने वाले हैं. इन तीनों की खोज में स्थानीय गोताखोर जुटे हैं.

इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दूसरे युवक भी इन तीनों लड़कों के साथ नदी में नहाने के लिए गए थे लेकिन वह सुरक्षित लौट आए हैं. इस घटना की सूचना मिलते ही हुसैनाबाद के दंगवार ओपी प्रभारी सोनू कुमार के अलावा कई अधिकारी घटनास्थल पहुंच गए हैं. अब तक डूबने वाले तीनों लड़कों का कोई सुराग नहीं मिला है. दंगवार के मुखिया अमरेंद्र ठाकुर घटनास्थल पर मौजूद हैं. वहीं नदी के किनारे परिजन और भारी संख्या में ग्रामीण भी जमा है.