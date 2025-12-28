ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में महिला को स्टॉक कर परेशान करने के आरोप में तीन युवक गिरफ्तार

बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट में युवती का पीछा कर परेशान करने के आरोप में तीन युवकों को गिरफ्तार, वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई

बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट में युवती का पीछा करते आरोपी (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

December 28, 2025

बेंगलुरु, कर्नाटका: बेंगलुरु में एक महिला के साथ कथित रूप से पीछा करने और उत्पीड़न का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, यह घटना 24 दिसंबर को हुई, जब पीड़िता जयनगर मेट्रो स्टेशन से बीटीएम लेआउट की ओर अपनी दोपहिया वाहन से जा रही थीं. इसी दौरान तीन युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनका पीछा करने लगे. शुरुआत में यह पीछा एक कम भीड़ वाली सड़क पर हुआ, लेकिन बाद में वे मुख्य सड़क तक महिला के पीछे-पीछे आते रहे.

पीड़िता का बयान
पीड़िता, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर खुद को एक अभिनेत्री बताया है, ने कहा कि युवकों का व्यवहार बेहद परेशान करने वाला और डर पैदा करने वाला था. उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि उन्होंने जानबूझकर अपनी गाड़ी की रफ्तार कम की ताकि यह जांच सकें कि युवक रुकते हैं या नहीं, लेकिन वे लगातार पीछा करते रहे. आखिरकार वह उदुपी गार्डन सिग्नल तक पहुंचीं, जहां भी आरोपी मौजूद थे.

महिला ने आरोपियों की सामने से तस्वीर खींची
महिला ने सिग्नल पर पहुंचते ही आरोपियों की मोटरसाइकिल की सामने से तस्वीर खींची. जब युवकों को इसका एहसास हुआ, तो उन्होंने भागने की कोशिश की और पीछे की नंबर प्लेट को अपने पैर से ढक लिया. हालांकि, पीड़िता ने एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें यह हरकत साफ दिखाई दे रही है. बाद में यह वीडियो एक अन्य राहगीर द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेज के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया गया और बेंगलुरु पुलिस को टैग कर कार्रवाई की मांग की गई.

पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर
महिला की शिकायत के आधार पर एसजी पलया पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई. जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार युवकों में एक 18 वर्षीय गैरेज कर्मचारी और दो 19 वर्षीय युवक शामिल हैं, जो एक चिकन शॉप में काम करते हैं.

आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

संपादक की पसंद

