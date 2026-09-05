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गुजरात के मेहसाणा में झील में डूबने से तीन युवकों की मौत, इलाके में शोक की लहर

तीन युवाओं की एक साथ असामयिक मौत से सूरज और कडी इलाके में गहरा दुख छा गया है.

Three youth drowned after entering lake Mehsana, Gujarat
गुजरात के मेहसाणा में झील में डूबने से तीन युवकों की मौत, इलाके में शोक की लहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 6:58 PM IST

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मेहसाणा (गुजरात): मेहसाणा जिले में शनिवार को दुखद घटना हुई. जोटाना तालुका में एक झील में डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई.

उप जिला विकास अधिकारी (राजस्व) द्वारा सौंपी गई शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, 5 सितंबर को रात 1 बजे जोटाना तालुका के चलासन खास में यह दिल दहला देने वाली घटना हुई. चलासन की इस घटना में तीन युवक झील के गहरे पानी में डूब गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

मृतक युवकों का विवरण

  • ठाकोर अश्विन भरतजी: उम्र 24 साल, निवासी सूरज गांव
  • राठौड़ नरेशभाई रेवाभाई: उम्र 21 साल, निवासी कडी
  • शर्मा शिवकुमार विश्वकर्मा: उम्र 24 साल, निवासी कडी

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव दल हरकत में आ गए. मेहसाणा नगर निगम की फायर ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार, कडी पुलिस स्टेशन से फायर डिपार्टमेंट को इमरजेंसी कॉल की गई थी. जैसे ही यह जानकारी मिली कि सूरज गांव के झील में तीन लोग डूब गए हैं, दमकल विभाग की एक टीम जरूरी उपकरणों के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गई.

फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने रात में पानी में काफी मशक्कत के बाद तीनों युवकों के शवों को ढूंढा और बाहर निकाला. झील से शव निकालने के बाद, दमकल विभाग ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए तीनों शवों को पुलिस को सौंप दिया.

फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में आधिकारिक केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है. पुलिस इस बात की विस्तृत जांच कर रही है कि किन हालात में ये तीनों युवक देर रात 1 बजे झील पर गए और कैसे पानी में गिरे. पुलिस के मुताबिक, इस घटना की शुरुआती रिपोर्ट मामलतदार और कलेक्टर कार्यालय की आपदा शाखा को भी भेज दी गई है.

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3 YOUTH DIED AFTER DROWNED
मेहसाणा में झील में डूबे तीन युवक
गुजरात
THREE YOUTH DROWNED IN LAKE MEHSANA

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