ETV Bharat / bharat

हिमाचल से गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के तीनों आरोपियों को पटियाल हाउस कोर्ट में किया गया पेश, जानें पूरा मामला

शिमला से गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं सौरभ,अरबाज और सिद्धार्थ को पेश किया गया

शिमला से गिरफ्तार आरोपी पटियाल कोर्ट में पेश
शिमला से गिरफ्तार आरोपी पटियाल कोर्ट में पेश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 26, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की टीम ने हिमाचल से गिरफ्तार तीन कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस की टीम ने देर रात तीनों को शिमला से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने गुरुवार को यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को कोर्ट में पेश किया. दो आरोपी अजय कुमार और राजा गुर्जर को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जिनकी आज कस्टडी पूरी हो रही है.

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच देर रात शुरू हुआ विवाद बढ़ने पर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद जब दिल्ली पुलिस टीम आरोपियों को लेकर आगे बढ़ी, तो शिमला पुलिस ने उन्हें शोघी बैरियर के पास दोबारा रोक लिय. इससे दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई. काफी देर तक चली बातचीत और कानूनी औपचारिकताओं के बाद मामला सुलझा. इसके बाद दिल्ली पुलिस आरोपियों और जब्त की गई सामग्री के साथ शिमला से सुबह करीब छह बजे रवाना हो गई.

दिल्ली पुलिस ने जब्ती संबंधी दस्तावेज (सीज़र मेमो) हिमाचल पुलिस को सौंप दिए।शिमला पुलिस ने डिटेन किए गए सभी वाहनों को भी छोड़ दिया. दिल्ली पुलिस के अधिकारी अपने साथ डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) और आरोपियों की जब्त थार गाड़ी को लेकर रवाना हुए. अब दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. फिलहाल दिल्ली पुलिस तीनों कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच चुकी है. अब जज के सामने उनका पेश किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI PATIALA COURT
DELHI HIMACHAL POLICE FIGHT
OUTH CONGRESS WORKERS
THREE YOUTH CONGRESS ACCUSED COURT
AI IMPACT SUMMIT PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.