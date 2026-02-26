ETV Bharat / bharat

हिमाचल से गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के तीनों आरोपियों को पटियाल हाउस कोर्ट में किया गया पेश, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की टीम ने हिमाचल से गिरफ्तार तीन कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस की टीम ने देर रात तीनों को शिमला से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने गुरुवार को यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को कोर्ट में पेश किया. दो आरोपी अजय कुमार और राजा गुर्जर को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जिनकी आज कस्टडी पूरी हो रही है.

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच देर रात शुरू हुआ विवाद बढ़ने पर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के बाद जब दिल्ली पुलिस टीम आरोपियों को लेकर आगे बढ़ी, तो शिमला पुलिस ने उन्हें शोघी बैरियर के पास दोबारा रोक लिय. इससे दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई. काफी देर तक चली बातचीत और कानूनी औपचारिकताओं के बाद मामला सुलझा. इसके बाद दिल्ली पुलिस आरोपियों और जब्त की गई सामग्री के साथ शिमला से सुबह करीब छह बजे रवाना हो गई.