स्केटिंग से खाटू श्याम तक: युवाओं की आस्था का अनोखा सफर, गौमाता को राष्ट्रमाता बनाने का संदेश
उत्तर प्रदेश के तीन साहसी युवा स्केटिंग करते हुए खाटू श्याम धाम जा रहे हैं. भरतपुर से श्यामवीर सिंह की स्पेशल रिपोर्ट.
Published : June 27, 2026 at 8:56 PM IST
भरतपुर: जब आस्था गहरी होकर संकल्प का रूप ले लेती है, तो साधारण सफर भी एक यादगार संदेश और प्रेरणा का प्रतीक बन जाता है. ठीक यही अनोखा और प्रेरणादायक नजारा इन दिनों भरतपुर के रास्तों पर देखने को मिल रहा है, जहां उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और फतेहाबाद से आए तीन जज्बाती युवा स्केटिंग करते हुए खाटू श्याम धाम की पावन यात्रा पर निकले हैं.
गौमाता को राष्ट्रमाता का संदेश: इन युवाओं का उद्देश्य सिर्फ बाबा श्याम के दिव्य दर्शन करना नहीं है, बल्कि पूरे रास्ते लोगों के बीच गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने का शक्तिशाली सामाजिक संदेश फैलाना भी है. तेज रफ्तार वाहनों से भरे आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर स्केटिंग करते इन तीनों को देखकर राहगीर अनायास ही रुक जाते हैं. कोई सेल्फी के लिए रुकता है, कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता है, तो कोई उनके हौसले की तारीफ करते हुए आगे बढ़ जाता है.
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24 जून के शुरू की यात्रा: यात्रा का नेतृत्व कर रहे आगरा निवासी विपिन ने बताया कि यह सफर 24 जून को शुरू हुआ था. उनके साथ इटावा के नरेश और फतेहाबाद के मनीष इस अनोखे अभियान में शामिल हैं. तीनों का लक्ष्य लगभग सात दिनों में स्केटिंग के जरिए बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना है. दिनभर वे करीब 70-80 किलोमीटर की दूरी स्केटिंग करते हुए तय करते हैं. शाम ढलते ही तीनों किसी सुरक्षित जगह पर टेंट लगाकर रात्रि विश्राम करते हैं. इसके अलावा ढाबे या होटल पर भोजन करते हैं और सुबह सूर्योदय के साथ फिर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं.
केदारनाथ तक स्केटिंग यात्रा: विपिन ने अपनी पिछली यात्राओं का जिक्र करते हुए बताया कि यह उनका पहला साहसिक धार्मिक सफर नहीं है. इससे पहले वे स्केटिंग करते हुए केदारनाथ धाम और करौली स्थित प्रसिद्ध कैलादेवी मंदिर तक जा चुके हैं. उन कठिन यात्राओं से मिले अनुभव, आत्मविश्वास और श्रद्धा की शक्ति ने उन्हें एक बार फिर इस चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि कठिन रास्ते, थकान और लंबी दूरी कितनी भी हो, बाबा श्याम और गौमाता के प्रति आस्था हमें हर बाधा पार करने की ताकत देती है.
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पहली बार निकले लंबी यात्रा पर: विपिन के साथ पहली बार इस तरह की धार्मिक यात्रा पर निकले नरेश और मनीष ने बताया कि शुरुआती दिनों में लंबी दूरी तय करना काफी चुनौतीपूर्ण लगा. पैरों में दर्द, थकान और मौसम की मार ने कई बार बाधाएं डाली, लेकिन इसके बावजूद बाबा श्याम के प्रति गहरी आस्था और यात्रा का उद्देश्य उन्हें लगातार आगे बढ़ाते रहा. युवकों ने बताय कि रास्ते में मिलने वाला लोगों का प्यार, उत्साह और हौसला अफजाई उनकी थकान को तुरंत मिटा देता है.
सोशल मीडिया पर बनी चर्चा का केंद्र: तीनों युवाओं की यह अनोखी स्केटिंग यात्रा अब स्थानीय लोगों से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक चर्चा का केंद्र बन गई है. आमतौर पर पैदल, साइकिल या किसी वाहन से की जाने वाली धार्मिक यात्राओं के बीच स्केटिंग का यह नया और साहसिक रूप भक्ति को एक अलग ही ऊर्जा और स्वरूप प्रदान कर रहा है, जहां भी ये युवा पहुंच रहे हैं, वहां कुछ पलों के लिए यातायात थम-सा जाता है. लोग उन्हें देखते, प्रोत्साहित करते और इस अनुपम प्रयास की सराहना करते नजर आ रहे हैं.
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