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तीन युवा इंजीनियरों ने कश्मीरी भाषा को संरक्षित करने के लिए AI टूल विकसित किया, जानें क्या है कोशुर डायक्रिटाइजर

श्रीनगर: कश्मीर के तीन युवा इंजीनियरों ने एक ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल बनाया है. इसका मकसद डिजिटल टेक्स्ट में गायब डायक्रिटिकल मार्क्स को खुद ब खुद ठीक करके कश्मीरी भाषा की एक लंबे समय से चली आ रही चुनौती को हल करना है.

शोधकर्ता हक नवाज मलिक, नहफिद निसार और फैजान इकबाल ने 'कोशुर डायक्रिटाइजर' नाम का एक AI-पावर्ड सिस्टम बनाया है, जिसे गायब डायक्रिटिक्स (छोटे विशेष चिह्न-Marks) को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है. डायक्रिटिक्स कश्मीरी की फारसी-अरबी लिपि में इस्तेमाल होने वाले छोटे चिह्न हैं जो उच्चारण और मतलब तय करने में मदद करते हैं.

इस प्रोजेक्ट और इसके नतीजों को 'कोशुर डायक्रिटाइजर, कश्मीरी डायक्रिटिक रेस्टोरेशन के लिए एक बाइट-लेवल सीक्वेंस-टू-सीक्वेंस मॉडल" नाम के एक रिसर्च पेपर में प्रकाशित किया गया है.

रिसर्चर के मुताबिक, कश्मीरी छोटे वॉवेल (स्वर) और दूसरे फोनेटिक अंतरों को दिखाने के लिए डायक्रिटिकल (उच्चारण के निशान) पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है. हालांकि, डिजिटल संचार, ऑनलाइन कंटेंट और आर्काइव्ड टेक्स्ट में अक्सर इन निशानों को छोड़ दिया जाता है और इससे न सिर्फ शब्दों को समझना मुश्किल होता है, बल्कि लैंग्वेज टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के लिए भी चुनौतियां पैदा होती हैं. शोधकर्ताओं ने कहा कि डायक्रिटिक्स की कमी टेक्स्ट-टू-स्पीच सिस्टम, मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकग्निशन टूल जैसी टेक्नोलॉजी पर असर डालती है.

इस समस्या को हल करने के लिए, टीम ने Google के ByT5 आर्किटेक्चर पर आधारित एक AI मॉडल बनाया और इसे 23,700 से ज्यादा अलाइन्ड कश्मीरी सेंटेंस पेयर्स पर ट्रेन किया. यह डेटासेट, जो कश्मीरी के लिए अपनी तरह का सबसे बड़ा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध संसाधन है, भविष्य की लैंग्वेज टेक्नोलॉजी रिसर्च को समर्थन करने के लिए ओपन सोर्स के तौर पर भी रिलीज किया गया था.

पेपर में कहा गया है कि मॉडल ने टेस्ट डेटा पर अच्छे नतीजे हासिल किए, जिसमें डायक्रिटिक एरर रेट 0.2012 और वर्ड एरर रेट 0.2159 रिकॉर्ड किया गया. नेटिव कश्मीरी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स द्वारा किए गए ह्यूमन इवैल्यूएशन में एवरेज एक्यूरेसी 77.5 प्रतिशत पाई गई.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली में मशीन इंटेलिजेंस एंड सिग्नल प्रोसेसिंग नेटवर्क (MISN) लैब में AI रिसर्चर हक नवाज मलिक ने कहा कि यह काम कश्मीरी जैसी कम संसाधन वाली भाषाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को मजबूत करने की बड़ी कोशिशों का हिस्सा है.