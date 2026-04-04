बिहार में 3 साल की मासूम के साथ नशेड़ियों ने की दरिंदगी, आरोपियों में सगा चाचा भी शामिल
बिहार में सगे नशेड़ी चाचा और उसके दोस्तों ने अपने घर से मासूम बच्ची को उठाकर ले गए और खेत में दुष्कर्म किया. पढ़ें खबर-
Published : April 4, 2026 at 3:46 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना के परसा बाजार में अपने सगे चाचा ने नशेड़ी दोस्तों के साथ 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. गंभीर हालत में पटना एम्स रेफर किया गया है. इस मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है और आरोपी चाचा समेत दो को गिरफ्तार किया गया है.
मासूम भतीजी से दुष्कर्म : राजधानी पटना के परसा बाजार थाना के एक गांव में शुक्रवार की रात चाचा ने अपने दो नशेड़ी दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. बच्ची को जख्मी हालत में इलाज के लिए पटना के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है.
रात में उठाकर ले गया था बच्ची : पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है. मामले की जानकारी देते हुए परसा बाजार की थाना प्रभारी मेनका रानी ने बताया कि घटना शुक्रवार की रात्रि लगभग 11:30 बजे की है, जब बच्ची अपने घर में सो रही थी. उसी वक्त उसके चाचा उसे घर से उठाकर 500 मीटर दूर खेत में ले गया और दो दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया.
पीड़ित की मां के बयान पर शिकायत दर्ज : पीड़ित बच्ची की मां के द्वारा सूचना देने के बाद पुलिस ने उसके चाचा एवं एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि उनकी तीन वर्ष की बच्ची घर में सो रही थी. इसी क्रम में बच्ची का चाचा जो नशे का आदी है, घर में घुसकर सो रही बच्ची को उठाकर ले गया और घर के पीछे लगभग 500 मीटर की दूरी पर खेत में ले जाकर दो दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया.
''रात के वक्त गांव के ही एक व्यक्ति अपने मछली पालन वाले तालाब की रखवाली कर रहा था. बच्ची के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि गांव में कोई बच्चा चोर घुस आया है. जब उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो शोर सुनकर आरोपी बच्ची को मौके पर छोड़कर भाग निकले. हम लोग भी मौके पर पहुंच गए. इसकी सूचना थाने को दी. पुलिस आई और बच्ची को पटना एम्स में भर्ती कराया.''- पीड़ित की मां
FSL टीम कर रही जांच : परसा बाजार थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस द्वारा एफएसएल टीम को बुलाया गया है. बच्ची का मेडिकल कराया जाएगा और न्यायालय में जल्द ही बच्ची एवं मां का बयान दर्ज कराके स्पीडी ट्रायल के तहत आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाया जायेगा. सीपीआई एमएल राजद की टीम घटनास्थल और एम्स में पीड़ित परिवार के लोगों से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया.
स्थानीय लोगों में गुस्सा : राजद नेता और जिला परिषद दीपक मांझी भी एम्स में पीड़ित के परिवार से मुलाकात कर घटना की निंदा की और सरकार पर जमकर बरसे. पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. भाकपा माले प्रखंड सचिव गुरुदेव दास ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि नालंदा में एक महिला के साथ दरिंदगी और बलात्कार का प्रयास किया गया, उसके बाद पटना में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है. यह दर्शाता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है.
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