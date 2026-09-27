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हरियाणा के फरीदाबाद में बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची, रेस्क्यू कर निकालने की कोशिशें जारी

हरियाणा के फरीदाबाद में बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में ढाई साल की बच्ची गिरी बोरवेल में गिर गई है. बच्ची को निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जिस बोरवेल में बच्ची गिरी है, उसे नगर निगम ने खोदा था और बच्ची खेलते-खेलते बोरवेल में जा गिरी.