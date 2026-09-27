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हरियाणा के फरीदाबाद में बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची, रेस्क्यू कर निकालने की कोशिशें जारी

हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में ढाई साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है जिसे निकालने की कोशिशें जारी है.

Two and Half year old girl falls into a borewell in Faridabad Sihi village
हरियाणा के फरीदाबाद में बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 27, 2026 at 8:50 PM IST

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Updated : September 27, 2026 at 10:14 PM IST

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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में ढाई साल की बच्ची गिरी बोरवेल में गिर गई है. बच्ची को निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जिस बोरवेल में बच्ची गिरी है, उसे नगर निगम ने खोदा था और बच्ची खेलते-खेलते बोरवेल में जा गिरी.

बोरवेल में गिरी बच्ची : फरीदाबाद के सीही गांव में ढाई साल की बच्ची 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई. शाम करीब 7 बजे ये घटना हुई है. बच्ची बोरवेल के पास खड़े एक ट्रैक्टर पर चढ़कर खेल रही थी. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो 200 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरी.

हरियाणा के फरीदाबाद में बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची (ETV Bharat)

नगर निगम का बोरवेल : अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बोरवेल नगर निगम का था. हादसे की ख़बर मिलते ही गांव के लोग बोरवेल के पास जमा हो गए और स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी गई जिसके बाद मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

Three year old girl falls into a borewell in Faridabad Sihi village
बोरवेल में गिरी बच्ची की तस्वीर (ETV Bharat)

बच्ची को बचाने की गुहार : बच्ची के पिता रामदीन ने कहा है कि बोरवेल करीब 10 साल से बंद था. कुछ दिन पहले उसका ढक्कन हट गया था. घटना के दौरान वे काम पर गए हुए थे. गांव के लोगों की सूचना पर उन्हें बेटी के बोरवेल में गिरने की सूचना मिली जिसके बाद उनका रो-रोकर बुरा हाल है. रामदीन ने सभी से अपनी बच्ची को बचाने की गुहार लगाई है. इस बीच फरीदाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को बोरवेल से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ग्रामीणों की मदद से बोरवेल के पास की मिट्टी हटाई जा रही है. साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बच्ची बोरवेल में कितनी गहराई में फंसी हुई है.

Two and Half year old girl falls into a borewell in Faridabad Sihi village
200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई (ETV Bharat)
Two and Half year old girl falls into a borewell in Faridabad Sihi village
बोरवेल में फंसी बच्ची को देखने की कोशिश करती पुलिस (ETV Bharat)
Two and Half year old girl falls into a borewell in Faridabad Sihi village
बोरवेल (ETV Bharat)
Two and Half year old girl falls into a borewell in Faridabad Sihi village
मौके पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat)

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Last Updated : September 27, 2026 at 10:14 PM IST

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