हरियाणा के फरीदाबाद में बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्ची, रेस्क्यू कर निकालने की कोशिशें जारी
हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में ढाई साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है जिसे निकालने की कोशिशें जारी है.
Published : September 27, 2026 at 8:50 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 10:14 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव में ढाई साल की बच्ची गिरी बोरवेल में गिर गई है. बच्ची को निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जिस बोरवेल में बच्ची गिरी है, उसे नगर निगम ने खोदा था और बच्ची खेलते-खेलते बोरवेल में जा गिरी.
बोरवेल में गिरी बच्ची : फरीदाबाद के सीही गांव में ढाई साल की बच्ची 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई. शाम करीब 7 बजे ये घटना हुई है. बच्ची बोरवेल के पास खड़े एक ट्रैक्टर पर चढ़कर खेल रही थी. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो 200 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरी.
नगर निगम का बोरवेल : अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बोरवेल नगर निगम का था. हादसे की ख़बर मिलते ही गांव के लोग बोरवेल के पास जमा हो गए और स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी गई जिसके बाद मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.
बच्ची को बचाने की गुहार : बच्ची के पिता रामदीन ने कहा है कि बोरवेल करीब 10 साल से बंद था. कुछ दिन पहले उसका ढक्कन हट गया था. घटना के दौरान वे काम पर गए हुए थे. गांव के लोगों की सूचना पर उन्हें बेटी के बोरवेल में गिरने की सूचना मिली जिसके बाद उनका रो-रोकर बुरा हाल है. रामदीन ने सभी से अपनी बच्ची को बचाने की गुहार लगाई है. इस बीच फरीदाबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को बोरवेल से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ग्रामीणों की मदद से बोरवेल के पास की मिट्टी हटाई जा रही है. साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बच्ची बोरवेल में कितनी गहराई में फंसी हुई है.
#WATCH | Faridabad, Haryana: Mother of the three-year-old girl fell into a borewell says, "She was going to the shop. I have no idea how deep this borehole is. Everyone arrived at the spot. I have four daughters. She used to go out to play like this before. People are saying she will be brought out safely..."— ANI (@ANI) September 27, 2026
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