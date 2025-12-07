ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु : रेलवे स्टेशन से तीन साल की बच्ची का अपहरण, तीन घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार

रेलवे स्टेशन से तीन साल की बच्ची का अपहरण करने का आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

कन्याकुमारी (तमिलनाडु) : नागरकोइल रेलवे स्टेशन से तीन साल की बच्ची का अपहरण किए जाने से सनसनी फैल गई. वहीं पुलिस ने तत्परता से महज तीन घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस बारे में कोट्टार पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान योगेश कुमार के रूप में हुई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, बच्ची के माता-पिता, रंजन और मुस्का, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. इस दंपती की तीन बेटियां हैं और यह परिवार कोट्टार में सेंट जेवियर्स चर्च के सामने गुब्बारे बेचता है. शनिवार शाम को, परिवार मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंचा. जब वह दंपती अपना सामान व्यवस्थित करने में व्यस्त था, तभी रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा एक आदमी अचानक उनकी सबसे बड़ी बेटी को उठाकर भाग गया. अपने बच्चे को किडनैप होते देखकर रंजन हैरान रह गया. उसने उस आदमी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में कामयाब हो गया. रंजन ने तुरंत रेलवे पुलिस और कोट्टार पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दी.