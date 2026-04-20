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तेलंगाना: आवारा कुत्तों ने ओडिशा के प्रवासी मजदूर की बच्ची को नोंच-नोंचकर मार डाला

आवारा कुत्ते ( File/ ANI )

सुल्तानाबाद (तेलंगाना): पेद्दापल्ली जिले में आवारा कुत्तों के हमले में एक तीन साल की बच्ची की मौत हो गई. यह डरावनी घटना सुल्तानाबाद मंडल के कटनापल्ली गांव में घटी. मृतक बच्ची का नाम दिव्या बेहरा है. बच्ची दिव्या के माता-पिता ओडिशा के प्रवासी मजदूर हैं और यहां ईंट भट्टे पर काम करते हैं. बताया गया है कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया. कुत्तों ने बच्ची के शरीर को बुरी तरह नोंचा, फिर उसकी गर्दन को जबड़े में दबोच लिया और उसे पास के खेत में खींच ले गए. जब ​​तक कोई वहां पहुंच पाता, गंभीर चोटों के कारण बच्ची की मौत हो चुकी थी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.