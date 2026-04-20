तेलंगाना: आवारा कुत्तों ने ओडिशा के प्रवासी मजदूर की बच्ची को नोंच-नोंचकर मार डाला
आवारा कुत्तों के हमले का शिकार हुई बच्ची के माता-पिता ओडिशा के प्रवासी मजदूर हैं और पेद्दापल्ली में ईंट भट्टे पर काम करते हैं.
Published : April 20, 2026 at 8:56 PM IST
सुल्तानाबाद (तेलंगाना): पेद्दापल्ली जिले में आवारा कुत्तों के हमले में एक तीन साल की बच्ची की मौत हो गई. यह डरावनी घटना सुल्तानाबाद मंडल के कटनापल्ली गांव में घटी. मृतक बच्ची का नाम दिव्या बेहरा है. बच्ची दिव्या के माता-पिता ओडिशा के प्रवासी मजदूर हैं और यहां ईंट भट्टे पर काम करते हैं.
बताया गया है कि बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया. कुत्तों ने बच्ची के शरीर को बुरी तरह नोंचा, फिर उसकी गर्दन को जबड़े में दबोच लिया और उसे पास के खेत में खींच ले गए. जब तक कोई वहां पहुंच पाता, गंभीर चोटों के कारण बच्ची की मौत हो चुकी थी.
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
इस दुखद घटना से क्षेत्र में रहने वाले प्रवासी मजदूर परिवारों और स्थानीय लोगों में डर और गुस्सा है. स्थानीय लोगों ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गांव में आवारा कुत्तों के काटने की शिकायत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. उन्होंने अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की है. खासकर मजदूर कॉलोनियों और इंडस्ट्रियल इलाकों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.
इससे पहले, बीते मार्च में तेलंगाना के भुवनगिरी में आवारा कुत्तों ने एक चार साल के बच्चे पर हमला कर घायल कर दिया थी और उसकी आंख निकाल ली थी. इस घटना में भी बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक दो आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया.
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