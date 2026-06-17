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शिवसेना (UBT) में फूट की अटकलें: उद्धव के तीन वफादार सांसदों ने स्पीकर से की मुलाकात

सांसद देसाई ने कहा कि उन्होंने स्पीकर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें उनसे किसी भी गैर-कानूनी दलबदल से बचने की अपील की गई है.

Uddhav MPs meet speaker Birla
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (फाइल फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 17, 2026 at 2:47 PM IST

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नई दिल्ली: शिवसेना (UBT) के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई, राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले. इस बात के संकेत हैं कि पार्टी के छह से सात सांसद सत्ताधारी सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं.

मीटिंग के बाद देसाई ने संवाददाता को बताया कि उन्होंने स्पीकर को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसमें उनसे किसी भी गैर-कानूनी दलबदल से बचने की अपील की गई है. उन्होंने कहा, 'कानून के तहत कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी में आसानी से मर्ज नहीं हो सकता, भले ही उसके पास दो-तिहाई सांसदों का समर्थन हो. केवल ओरिजिनल पार्टी ही मर्ज कर सकती है, अगर किसी ग्रुप के पास जरूरी दो-तिहाई स्ट्रेंथ हो.'

देसाई ने आगे कहा, 'यह स्पीकर के पास है. इसलिए अगर कोई ग्रुप दो-तिहाई सपोर्ट का दावा करते हुए किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज करने की कोशिश करता है, तो उस ग्रुप को नियमों के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि नियमों के तहत केवल ओरिजिनल पार्टी ही मर्ज कर सकती है. भले ही छह सांसद हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.'

शिवसेना (UBT) के लोकसभा में नौ सांसद हैं और एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत डिसक्वालिफिकेशन से बचने के लिए कम से कम छह सांसदों को एक साथ पार्टी छोड़नी होगी. राउत, जिन्होंने पहले आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के कुछ सांसदों को पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपये का ऑफर किए जा रहे थे, ने कहा कि बिरला ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह कोई भी फैसला लेने से पहले कानून की हर बात पर गौर करेंगे.

राउत ने कहा, 'स्पीकर एक इज्जतदार इंसान हैं और उन्होंने हमसे कहा कि अगर कोई उनसे मिलने आता है तो वह सभी बातों का ध्यान रखेंगे.' सावंत और देसाई के अलावा शिवसेना (UBT) सांसद राजाभाऊ वाजे ने कहा है कि वह पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के प्रति लॉयल हैं. बाकी छह सांसदों को एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली रूलिंग शिवसेना में जाने वाले संभावित दलबदलू के तौर पर देखा जा रहा है.

बिरला से मिलने से कुछ देर पहले राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि शिवसेना (UBT) के सांसदों को पैसे का लालच दिया जा रहा है. राउत ने कहा, 'मुझे बताया गया कि रेट 50 करोड़ रुपये है और आज रात तक हर एक को 15 करोड़ रुपये डिलीवर कर दिए जाएंगे. कहा जा रहा है कि वे पैसे लिए बिना एयरक्राफ्ट में चढ़ने को तैयार नहीं थे.'

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