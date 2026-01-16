ETV Bharat / bharat

तवांग घूमने गए दो पर्यटकों की सेला पास झील में डूबने से मौत, एक टूरिस्ट की किसी तरह बची जान

तंवाग का सेला पास झील ( ETV Bharat )

तवांग (अरुणाचल प्रदेश): अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सेला पास झील में केरल के दो पर्यटकों की डूबने से मौत हो गई. इस हादसे में एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया. इस मामले में जंग एडीसी से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार दोपहर ढ़ाई बजे के करीब हुई. घटना के बाद तुरंत बचाव और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. जंग रेवेन्यू सर्कल के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी हकरासो कारी ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि केरल के सात टूरिस्ट का एक ग्रुप झील के पास प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहा था, तभी यह हादसा हुआ. तवांग में दो पर्यटकों की सेला पास झील में डूबने से मौत (ETV Bharat) जिला प्रशासन को घटना की जानकारी दोपहर करीब 3:15 बजे मिली, जिसके बाद तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया. इस घटना के बाद जंग एडीसी खुद मौके पर पहुंचे. एडीसी के मुताबिक, इस हादसे में कृष्ण दास नाम के पर्यटक को बचा लिया गया है, जबकि दो लोग झील में डूब गए. उन्होंने बताया कि, एक टूरिस्ट का शव बरामद कर लिया गया है. मृत व्यक्ति की पहचान इनर लाइन परमिट (ILP) के जरिए की गई. मरने वाले शख्स का नाम बिलो प्रकाश बताया जा रहा है.