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डरा रहे उत्तराखंड के ट्रेक! 14 दिनों में लापता हुये तीन टेकर्स, खड़े हुए कई सवाल

दयारा बुग्याल स्वर्ग लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं: समुद्र तल से लगभग 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल को उत्तराखंड का स्वर्ग कहा जाता है. सर्दियों में बर्फ की चादर और गर्मियों में हरे-भरे घास के मैदान इसे देश के सबसे खूबसूरत ट्रेकिंग स्थलों में शामिल करते हैं. यहां से बंदरपूंछ, श्रीकंठ, द्रौपदी का डांडा और गंगोत्री पर्वतमाला के विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं. यही कारण है कि हर वर्ष हजारों पर्यटक और ट्रेकर यहां पहुंचते हैं.

दयारा बुग्याल से गायब बबीता बनी सबसे बड़ी पहेली: सबसे अधिक चर्चा उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रेक से लापता हुई बबीता पांडे की हो रही है. बबीता पांडे दो सप्ताह पहले लापता हुई थी. जिसके बाद से अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है. एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और स्थानीय ग्रामीण लगातार खोज अभियान में जुटे हैं. जंगलों, खाइयों ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों तालाबों और जल स्रोतों की तलाशी ली जा चुकी है. अब हेलीकॉप्टर की मदद से भी क्षेत्र की निगरानी की जा रही है. बावजूद इसके बबीता का कोई पता नहीं चल सका है. यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय गांवों तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर दयारा बुग्याल में ऐसा क्या है कि कोई व्यक्ति इस तरह रहस्यमय ढंग से गायब हो जाए?

देहरादून: उत्तराखंड की पर्वतीय वादियां बुग्याल ग्लेशियर और विश्व प्रसिद्ध ट्रेकिंग मार्ग हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. मगर इन दिनों राज्य के तीन अलग-अलग ट्रेकिंग रूट्स एक अलग वजह से चर्चा में हैं. उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से बबीता पांडे लापता हैं. बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक से उत्तर प्रदेश के पर्यटक अभिषेक का कुछ पता नहीं चल पाया है. फूलों की घाटी से भी हरियाणा निवासी गब्बर सिंह लापता हुये हैं. इन तीनों लापता टूरिस्ट की तलाश जारी है. सर्च अभियान में कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लग रही है.

पिंडारी ट्रेक पर अभिषेक चौहान की तलाश जारी (ETV Bharat)

भौगोलिक चुनौतियां से भरा ट्रेकिंग रूट: अनुभवी पर्वतारोहियों का मानना है कि इसकी सुंदरता के पीछे कुछ भौगोलिक चुनौतियां भी छिपी हुई हैं. मौसम का अचानक बदल जाना, घना कोहरा छा जाना, जंगलों के भीतर बनी अनौपचारिक पगडंडियां और दूर-दूर तक फैले घास के मैदान कई बार दिशा भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं. अगर कोई व्यक्ति मुख्य ट्रेकिंग मार्ग से थोड़ा भी भटक जाए तो उसे वापस सही रास्ते पर लौटने में काफी कठिनाई हो सकती है. हाल ही में दयारा बुग्याल ट्रेक पूरा कर लौटे ट्रेकर चिराग का कहना है कि तकनीकी रूप से यह उत्तराखंड के सबसे कठिन ट्रेकों में शामिल नहीं है लेकिन इसे पूरी तरह आसान भी नहीं कहा जा सकता है. उनके अनुसार पहली बार ट्रेकिंग करने वालों के लिए कई स्थान चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं.

दयारा बुग्याल से गायब बबीता बनी सबसे बड़ी पहेली (ETV Bharat)

पिंडारी ट्रेक पर अभिषेक चौहान की तलाश जारी: दूसरी ओर बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक पर लापता हुए उत्तर प्रदेश के शामली निवासी अभिषेक चौहान की तलाश भी लगातार जारी है. अभिषेक 28 मई को ट्रेकिंग के लिए गए थे. 29 मई को लौटते समय खाती गांव से करीब सात से आठ किलोमीटर पहले छिल्याणी गधेरे के पास अचानक लापता हो गए. उनके साथ मौजूद पोर्टर और गाइड ने रात में खाती पहुंचकर इसकी सूचना दी. जिसके बाद तत्काल खोज अभियान शुरू किया गया. शुरुआती तलाशी के दौरान घटनास्थल के आसपास से उनका कैमरा बरामद हुआ. बाद में पिंडर नदी के समीप उनका रेनकोट और कैप भी मिली. इन बरामद वस्तुओं ने मामले को और गंभीर बना दिया.

दयारा बुग्याल में हेली से सर्च ऑपरेशन (ETV Bharat)

फूलों की घाटी में सर्च अभियान (ETV Bharat)

सीईओ अजय साह के नेतृत्व में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, राजस्व विभाग, फायर सर्विस और स्थानीय ग्रामीणों की संयुक्त टीम लगातार अभियान चला रही है. लगभग 50 सदस्यीय दल पिंडर नदी के दोनों किनारों गधेरों पुलों और संभावित दुर्घटनास्थलों की जांच कर चुका है. घटना का री-क्रिएशन भी कराया गया है. जिससे यह समझा जा सके कि आखिर किन परिस्थितियों में अभिषेक लापता हुए. हालांकि, अभी तक कोई निर्णायक सुराग सामने नहीं आया है. पुलिस अधीक्षक स्वयं पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है.

फूलों की घाटी से हरियाणा का पर्यटक लापता: इसी बीच चमोली जिले स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी से एक और पर्यटक के लापता होने की खबर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. हरियाणा के फरीदाबाद निवासी 48 वर्षीय गब्बर सिंह फूलों की घाटी घूमने पहुंचे था. देर शाम तक वापस नहीं लौटे उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन मोबाइल फोन भी नहीं लग पाया. सूचना मिलते ही वन विभाग पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें सक्रिय हो गईं. मंगलवार शाम से शुरू हुआ खोज अभियान अगले दिन भी जारी रहा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका.

फूलों की घाटी में सर्च अभियान (ETV Bharat)



खराब मौसम बना खोज अभियान में बाधा: नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन के अनुसार मौसम लगातार खराब बना हुआ है. जिससे खोज अभियान प्रभावित हो रहा है. फूलों की घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है लेकिन यहां का मौसम भी बेहद तेजी से बदलता है. कई स्थानों पर घना कोहरा फिसलन भरे रास्ते और ऊंची ढलानें मौजूद हैं. अधिकारियों का कहना है कि पर्यटक अकेले घाटी में घूमने गए थे, इसलिए उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है.



तीन घटनाओं में दिख रही एक जैसी तस्वीर: तीनों मामलों में एक समानता साफ दिखाई देती है सभी पर्यटक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेकिन भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग क्षेत्रों में लापता हुए हैं. पहाड़ों की सुंदरता जितनी आकर्षक है उनकी परिस्थितियां उतनी ही अप्रत्याशित भी हैं. मौसम का अचानक बदलना, संचार व्यवस्था, दुर्गम भूभाग और कई बार ट्रेकिंग नियमों की अनदेखी ऐसी घटनाओं को और जटिल बना देती हैं. फिलहाल प्रशासन पुलिस और बचाव एजेंसियों का पूरा ध्यान तीनों लापता लोगों की तलाश पर केंद्रित है. हेलीकॉप्टर, ड्रोन, गोताखोर, तकनीकी सर्विलांस और जमीनी खोज अभियान चलाये जा रहे हैं.

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