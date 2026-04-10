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आंध्र प्रदेश : सेल्फी लेने की कोशिश में झरने में उतरी तीन लड़कियां डूबीं, एक अस्पताल में भर्ती

अल्लूरी सीताराम राजू (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में सेल्फी लेने के लिए झरने में उतरी तीन लड़कियों की डूब जाने से मौत हो गई. एक लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटना अल्लूरी सीताराम राजू स्थित मूलागुम्मी गांव में हुई.

बताया जाता है कि सेल्फी लेने के लिए झरने में उतरी तीन लड़कियां डूब गईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हुकुमपेटा मंडल के जम्भूवालासा गांव की चार लड़कियां ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के कारण मुलागुम्मी वॉटरफॉल्स घूमने गई थीं. उनमें से एक लड़की वीडियो बना रही थी, तो बाकी तीन नहाने के लिए पानी में उतर गईं. अचानक हुए घटनाक्रम में, लड़कियां तैरना नहीं जानती थीं इस वजह से डूबने लगीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हुकुमपेटा मंडल के जम्भूवालासा गांव की चार लड़कियां आकस्मिक यात्रा पर मुलागुम्मी वॉटरफॉल्स घूमने गई थीं. उनमें से एक लड़की वीडियो बना रही थी, तो बाकी तीन नहाने के लिए पानी में उतर गईं. अचानक हुए घटनाक्रम में, एक लड़की तेज बहाव में डूबने लगी.

एक स्थानीय ने बताया कि एक लड़की फिसल गई और पानी में वह जोर से खींची चली गई. इस पर दूसरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत तेज था.

अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश में दूसरी लड़की भी कूद गई, उसके बाद तीसरी भी कूद गई. लेकिन तीनों पानी के बहाव में बह गईं और मौके पर ही डूब गईं. मरने वालों की पहचान त्रिशा (17), पवित्रा (16), और रत्नाकुमारी (16) के तौर पर हुई है, जिन्होंने हाल ही में इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए थे.