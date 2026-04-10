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आंध्र प्रदेश : सेल्फी लेने की कोशिश में झरने में उतरी तीन लड़कियां डूबीं, एक अस्पताल में भर्ती

आंध्र प्रदेश में झरने में सेल्फी लेने के दौरान डूब जाने से तीन लड़कियों की मौत हो गई.

Three girls drowned in a waterfall while trying to take a selfie.
सेल्फी लेने की कोशिश में झरने में उतरी तीन लड़कियां डूबीं (सांकेतिक फोटो-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 2:53 PM IST

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अल्लूरी सीताराम राजू (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में सेल्फी लेने के लिए झरने में उतरी तीन लड़कियों की डूब जाने से मौत हो गई. एक लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटना अल्लूरी सीताराम राजू स्थित मूलागुम्मी गांव में हुई.

बताया जाता है कि सेल्फी लेने के लिए झरने में उतरी तीन लड़कियां डूब गईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हुकुमपेटा मंडल के जम्भूवालासा गांव की चार लड़कियां ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के कारण मुलागुम्मी वॉटरफॉल्स घूमने गई थीं. उनमें से एक लड़की वीडियो बना रही थी, तो बाकी तीन नहाने के लिए पानी में उतर गईं. अचानक हुए घटनाक्रम में, लड़कियां तैरना नहीं जानती थीं इस वजह से डूबने लगीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हुकुमपेटा मंडल के जम्भूवालासा गांव की चार लड़कियां आकस्मिक यात्रा पर मुलागुम्मी वॉटरफॉल्स घूमने गई थीं. उनमें से एक लड़की वीडियो बना रही थी, तो बाकी तीन नहाने के लिए पानी में उतर गईं. अचानक हुए घटनाक्रम में, एक लड़की तेज बहाव में डूबने लगी.

एक स्थानीय ने बताया कि एक लड़की फिसल गई और पानी में वह जोर से खींची चली गई. इस पर दूसरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत तेज था.

अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश में दूसरी लड़की भी कूद गई, उसके बाद तीसरी भी कूद गई. लेकिन तीनों पानी के बहाव में बह गईं और मौके पर ही डूब गईं. मरने वालों की पहचान त्रिशा (17), पवित्रा (16), और रत्नाकुमारी (16) के तौर पर हुई है, जिन्होंने हाल ही में इंटरमीडिएट के एग्जाम दिए थे.

वहीं वीडियो बना रही चौथी लड़की अंजलि भी मदद के लिए दौड़ी लेकिन पानी में गिर गई. बाद में उसे बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और लुंगापर्थी के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसका अभी इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया है कि उसकी हालत अब स्थिर है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि जब घटना हुई तो मौके पर कोई मौजूद नहीं था. हादसे का पता तब चला जब एक और लड़की, जो उनके साथ आने वाली थी, वहां पहुंची और उसने देखा कि वे वहां पर नहीं हैं.

एक ही गांव की तीन लड़कियों की मौत से पूरा गांव गहरे सदमे और दुख में है. इन्हीं में से एक लड़की के रिश्तेदार ने कहा, "वे खुशी-खुशी बाहर गईं थीं, हममें से किसी ने नहीं सोचा था कि इसका अंत इस तरह होगा." यह घटना एक बार फिर बिना देखरेख के असुरक्षित पानी की जगहों में जाने के खतरों को दिखाती है.

ये भी पढ़ें- परिवार के साथ रील बनाई, फोटो खींची और फिर... झरने के पास से अचानक गायब हुई लड़की का खौफनाक अंत!

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