असम: झरने में बहे NIT सिलचर के तीन छात्र, यूपी-बिहार के निवासी

हाफलोंग (असम): दीमा हसाओ जिले के हरंगाजाओ में शनिवार को एनआईटी सिलचर के तीन छात्र झरने में बह गए. यह घटना सुबह लगभग 10:30 बजे हुई. तीनों लापता बताए गए हैं. फिलहाल उनका पता नहीं चल सका है.

हरंगाजाओ के पास बौलचाल में एक झरना है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. इस झरने के खूबसूरत नजारों को देखने के लिए रोजाना कई लोग आते हैं. एनआईटी सिलचर के तीन छात्र भी इस झरने को देखने आए थे. इनमें दो लड़कियां और एक छात्र शामिल थे. तीनों प्रथम वर्ष के छात्र हैं. तीन छात्र हरंगाजाओ से लगभग तीन किलोमीटर दूर बौलचाल झरने की सुंदरता का आनंद ले रहे थे. इस दौरान तीनों छात्र अचानक झरने में गिर गए और तुरंत लापता हो गए.