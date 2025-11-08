ETV Bharat / bharat

असम: झरने में बहे NIT सिलचर के तीन छात्र, यूपी-बिहार के निवासी

NIT सिलचर के तीनों छात्र असम के दीमा हसाओ जिले में बौलचाल झरने पर घूमने आए थे.

Three students of NIT Silchar missing after falling into waterfall in Dima Hasao Assam
असम: झरने में बहे NIT सिलचर के तीन छात्र, यूपी-बिहार के रहने वाले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 11:02 PM IST

1 Min Read
हाफलोंग (असम): दीमा हसाओ जिले के हरंगाजाओ में शनिवार को एनआईटी सिलचर के तीन छात्र झरने में बह गए. यह घटना सुबह लगभग 10:30 बजे हुई. तीनों लापता बताए गए हैं. फिलहाल उनका पता नहीं चल सका है.

हरंगाजाओ के पास बौलचाल में एक झरना है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. इस झरने के खूबसूरत नजारों को देखने के लिए रोजाना कई लोग आते हैं. एनआईटी सिलचर के तीन छात्र भी इस झरने को देखने आए थे. इनमें दो लड़कियां और एक छात्र शामिल थे. तीनों प्रथम वर्ष के छात्र हैं. तीन छात्र हरंगाजाओ से लगभग तीन किलोमीटर दूर बौलचाल झरने की सुंदरता का आनंद ले रहे थे. इस दौरान तीनों छात्र अचानक झरने में गिर गए और तुरंत लापता हो गए.

घटना की पुष्टि करते हुए दीमा हसाओ जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फारूक अहमद ने बताया कि झरने में गिरने के बाद लापता हुए छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश की सर्वकृतिका (20), बिहार की राधिका (19) और उत्तर प्रदेश के सौहार्द रॉय के रूप में हुई है.

