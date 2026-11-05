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दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत गिरी, दो लोगों की मौत; बचाव अभियान जारी

राजधानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में गुरुवार सुबह एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है।

तीन मंजिला इमारत गिरी
तीन मंजिला इमारत गिरी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 5, 2026 at 12:35 PM IST

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Updated : November 5, 2026 at 12:55 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के चावड़ी बाजार के पास पैवलान इलाके में गुरुवार सुबह एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें दो लोगों के मरने और एक के घायल होने की सूचना है. यह घटना सुबह करीब 10:15 बजे चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने, शीश महल की गली सत्तारा में हुई.

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि मौके पर छह इमरजेंसी यूनिट भेजी गई हैं, जिनमें तीन वॉटर टेंडर, एक वॉटर बाउजर, एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम शामिल हैं. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

तीन मंजिला इमारत गिरी (Video Credit; ETV Bharat)

एक प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद नईम ने बताया, "यह घटना करीब 9 या 9:30 बजे हुई. हम सो रहे थे, तभी हमें कुछ गिरने की तेज आवाज़ सुनाई दी. हम सब उठे और तुरंत बाहर भागे. हमें लगा कि हमारा अपना घर ही गिर रहा है. जब हमने देखा, तो पता चला कि बगल में बन रहा घर गिर गया है. वहां तीन-चार लिंटेल (छत के ढांचे) डाले जा चुके थे, जो एक साथ गिर गए. घायल मजदूरों में से एक ने बताया कि वहां तीन-चार लोग मौजूद थे. हमने एक शव को बाहर निकाले जाते देखा. यह इमारत पिछले 3-4 महीनों से बन रही थी."

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर लगाए आरोप

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने घटना पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि चावड़ी बाजार/चांदनी चौक में एक और 3 मंजिला इमारत ढह गई. मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है. रेखा गुप्ता की सरकार और MCD ने दिल्ली की सभी इमारतों का कई बार सेफ्टी ऑडिट किया है, फिर भी इमारतें ढह रही हैं. क्यों?

उन्होंने कहा कि बार-बार सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय, कई विभागों ने बार-बार रिश्वत ली. यही वजह है कि हर महीने इमारतें ढह रही हैं.

बिल्डिंग गिरने के बाद की स्थिति
बिल्डिंग गिरने के बाद की स्थिति (Photo Credit; ETV Bharat)

सरकार में रिश्वत लेने की घटना बढ़ी: भारद्वाज

पहले सिर्फ दिल्ली पुलिस और एमसीडी रिश्वत लेते थे; लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार आने के बाद, फायर डिपार्टमेंट और SDM (जो उनके अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आते हैं) ने भी इमारतों से रिश्वत लेना शुरू कर दिया है. जो लोग रिश्वत देने से मना करते हैं, MCD उनकी इमारतों को सील कर देती है.

भारद्वाज ने कहा कि इससे पता चलता है कि नियमों को अपनी मर्जी से लागू किया जा रहा है. हैरानी की बात है कि GK2 मार्केट में एक ही वार्ड के दो जिम सील कर दिए गए, जबकि उसी साउथ ज़ोन में बाकी जिम और कमर्शियल इमारतें अभी भी खुली हुई हैं.

दिल्ली में हाल ही में इमारतें गिरने की घटनाएं

1. हर्ष विहार (25 अक्टूबर, 2026): उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मिलन गार्डन इलाके में एक पुराने घर की छत का कुछ हिस्सा तब गिर गया, जब वहां एक अतिरिक्त मंजिल बनाने का काम चल रहा था. इस हादसे में 60 वर्षीय एक व्यक्ति और उनके 33 वर्षीय बेटे की मौत हो गई.

2. सीमापुरी (7 अक्टूबर, 2026): लगभग 25 साल पुरानी पांच मंजिला रिहायशी इमारत ढह गई, जिसमें 21 वर्षीय गर्भवती महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई. स्थानीय जांच में पता चला कि पिछली रात आए 4.9 तीव्रता के भूकंप के कारण इमारत की दरारें और गहरी हो गई थीं.

3. सत्य निकेतन (6 सितंबर, 2026): लड़कों के लिए 'पेइंग गेस्ट' (PG) आवास वाली एक पांच मंजिला इमारत ढह गई. इस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लोगों को बचा लिया गया. बताया जा रहा है कि इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर अवैध तरीके से मरम्मत का काम चल रहा था.

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Last Updated : November 5, 2026 at 12:55 PM IST

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