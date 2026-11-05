ETV Bharat / bharat

दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत गिरी, दो लोगों की मौत; बचाव अभियान जारी

तीन मंजिला इमारत गिरी ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के चावड़ी बाजार के पास पैवलान इलाके में गुरुवार सुबह एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें दो लोगों के मरने और एक के घायल होने की सूचना है. यह घटना सुबह करीब 10:15 बजे चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने, शीश महल की गली सत्तारा में हुई.

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि मौके पर छह इमरजेंसी यूनिट भेजी गई हैं, जिनमें तीन वॉटर टेंडर, एक वॉटर बाउजर, एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम शामिल हैं. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.