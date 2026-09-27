हरियाणा के अंबाला में तीन मंजिला बिल्डिंग ढही, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका
हरियाणा के अंबाला में बन रही तीन मंजिला बिल्डिंग ढह गई है और कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है.
Published : September 27, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 5:40 PM IST
अंबाला : हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में बन रही तीन मंजिला बिल्डिंग ढह गई जिसके मलबे के नीचे कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है. स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है. JCB की मदद से मलबे को हटाने का कार्य जारी है.
अंबाला में गिरी बिल्डिंग : अंबाला के धूलकोट में तीन मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, तभी अचानक से बिल्डिंग का हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा जिससे नीचे काम कर रहे कई मजदूरों के दबने की आशंका जताई गई है. बिल्डिंग गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. इस बीच मौके पर जेसीबी बुलाई गई और मलबे को तेजी से हटाने का काम शुरू हुआ. मौके पर मौजूद लोगों ने कई मजदूरों के दबने की बात कही है. हालांकि कितने मजदूर मलबे के नीचे दबे हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.
अंबाला में पहले भी गिर चुकी इमारत : आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल 16 जून 2026 को भी अंबाला की पुरानी सब्जी मंडी में जर्जर इमारत गिर गई थी जिससे अफरा-तफरी मच गई थी और दो लोग मलबे में दब गए थे, हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड ने संयुक्त कोशिशों के जरिए दोनों घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल भेज दिया था.
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