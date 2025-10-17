ETV Bharat / bharat

असम में आतंकियों का सेना कैंप पर हमला, तीन जवान घायल

उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने सेना की जवाबी कार्रवाई की वजह से स्वचालित हथियारों का उपयोग करके गोलीबारी करने के बाद वह घटनास्थल से फरार हो गए. प्रवक्ता ने बताया कि घटना में तीन जवानों को मामूली खरोंच आई है, कोई गंभीर चोट नहीं आई है. उन्होंने कहा कि इलाके की छानबीन की गई है और पुलिस के साथ समन्वय कर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

सेना के प्रवक्ता के मुताबिक देर रात करीब 12.30 बजे अज्ञात आतंकवादियों ने एक चलती गाड़ी से काकोपाथर कंपनी पर गोलीबारी की. इस दौरान ड्यूटी पर तैनात जवानों ने जवावी कार्रवाई की. साथ ही जवानों ने आसपास के नागरिकों के घरों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए पूरी सावधानी बरती.

तिनसुकिया (असम): असम के तिनसुकिया जिले के काकोपाथर इलाके में आतंकवादियों ने भारतीय सेना के 19 ग्रेनेडियर कैंप पर अचानक हमला कर दिया. आधी रात को किए गए इस हमले से इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में सेना के तीन जवान घायल हो गए.

लोगों ने कहा-पहले तो हमें समझ नहीं आया

वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक बीती रात करीब 12.30 अचानक बम विस्फोट हुआ. साथ ही लगभग आधे घंटे में चार बम धमाके हुए और 400-500 गोलियां चलीं. पहले तो हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है. बाद में हमें पता चला कि सेना के शिविर को निशाना बना रहे थे. हमें नहीं पता कि हमले में क्या हुआ. सेना ने हमें आश्वासन दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है.

घटना में इस्तेमाल ट्रक जब्त किया गया

बताया जा रहा है हमला उल्फा (आई) के द्वारा किया गया था और हमलावरों ने हमले के दौरान एक ट्रक का इस्तेमाल किया था. इसके बाद हमलवार ट्रक में सवार होकर अरुणाचल प्रदेश की ओर भाग गए. इस बीच, पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश के टेंगपानी में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध ट्रक को बरामद कर लिया है. ट्रक का नंबर एएस 25 ईसी2359 है.

दूसरी ओर एनएससीएन-केवाई(ए) ने कल अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में असम राइफल्स के शिविर पर हमला किया. इस हमले में असम राइफल्स के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल जवानों की पहचान हरिचरण और राहुल बोरा के रूप में हुई है. घायल सैनिकों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से जोरहाट ले जाया गया. असम राइफल्स ने भी जवाबी हमला किया, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. ऐसा संदेह है कि हमलावरों ने असम राइफल्स शिविर पर हमला किया और घने जंगल के रास्ते म्यांमार में प्रवेश किया.

