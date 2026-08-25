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तमिलनाडु: कोयंबटूर के जंगल में तीन स्कूली छात्र लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

तमिलनाडु: कोयंबटूर के जंगल में तीन स्कूली छात्र लापता, सर्च ऑपरेशन जारी ( ETV Bharat )

कोयंबटूर (तमिलनाडु): कोयंबटूर में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व (Anamalai Tiger Reserve) के टॉपस्लिप इलाके में तीन स्कूली छात्र लापता हो गए हैं. वन अधिकारी जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

बच्चों के रिश्तेदारों की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. वन विभाग और एंटी-पोचिंग गार्ड पहले से ही सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं, अब पुलिस भी सर्च में शामिल हो गई है.

पुलिस छात्रों के रिश्तेदारों और उनके साथी स्कूली छात्रों से भी पूछताछ कर रही है. दूसरी ओर, लड़कों के रिश्तेदार भी जंगल में सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं. तीन स्कूली छात्रों के लापता होने की घटना से पहाड़ी लोगों में सदमे की स्थिति है. लापता हुए छात्रों की पहचान दिनाकरन, सासी और सुधीश के रूप में की गई है.

दरअसल, कोयंबटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में उलंधी वन रेंज के टॉपस्लिप इलाके में एक बोर्डिंग सरकारी स्कूल चलता है. आसपास की बस्तियों और पहाड़ी आदिवासी गांवों के 50 से अधिक छात्र इस स्कूल में पढ़ते हैं. यहां कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई होती है.