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तमिलनाडु: कोयंबटूर के जंगल में तीन स्कूली छात्र लापता, सर्च ऑपरेशन जारी

कोयंबटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में लापता हुए छात्र टॉपस्लिप इलाके में चल रहे बोर्डिंग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं.

three school students missing in forest area near Topslip in Anamalai Tiger Reserve, Coimbatore
तमिलनाडु: कोयंबटूर के जंगल में तीन स्कूली छात्र लापता, सर्च ऑपरेशन जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 9:05 PM IST

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कोयंबटूर (तमिलनाडु): कोयंबटूर में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व (Anamalai Tiger Reserve) के टॉपस्लिप इलाके में तीन स्कूली छात्र लापता हो गए हैं. वन अधिकारी जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं.

बच्चों के रिश्तेदारों की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. वन विभाग और एंटी-पोचिंग गार्ड पहले से ही सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं, अब पुलिस भी सर्च में शामिल हो गई है.

पुलिस छात्रों के रिश्तेदारों और उनके साथी स्कूली छात्रों से भी पूछताछ कर रही है. दूसरी ओर, लड़कों के रिश्तेदार भी जंगल में सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं. तीन स्कूली छात्रों के लापता होने की घटना से पहाड़ी लोगों में सदमे की स्थिति है. लापता हुए छात्रों की पहचान दिनाकरन, सासी और सुधीश के रूप में की गई है.

दरअसल, कोयंबटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में उलंधी वन रेंज के टॉपस्लिप इलाके में एक बोर्डिंग सरकारी स्कूल चलता है. आसपास की बस्तियों और पहाड़ी आदिवासी गांवों के 50 से अधिक छात्र इस स्कूल में पढ़ते हैं. यहां कक्षा एक से आठ तक की पढ़ाई होती है.

बताया गया है कि मंगलवार सुबह करीब 7 बजे तीन छात्र स्कूल के पीछे नहाने गए. जब ​​काफी देर बाद भी बच्चे स्कूल नहीं आए तो टीचरों ने वन विभाग को सूचना दी.

जानकारी मिलने पर, जंगल के अधिकारी और एंटी-पोचिंग गार्ड तीनों छात्रों की तलाश में जंगल के इलाके में गए, क्योंकि यह घना जंगल का इलाका था, इसलिए शक हुआ कि लड़के यहां आए थे या नहीं. चूंकि छात्रों के पैरों के निशान दिख रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि यह मुमकिन नहीं है कि वे जंगल का इलाका छोड़कर कहीं और गए हों.

इसके अलावा, वन विभाग ने कहा कि चूंकि जंगली हाथी अभी जंगल के इलाके में बड़ी संख्या में घूम रहे हैं, इसलिए यह मुमकिन नहीं है कि छात्र बहुत अंदर गए हों.

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