माओवादी संगठन को बड़ा झटका, 3 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, तीनों पर दर्ज हैं 81 मामले
तीन इनामी नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : September 10, 2026 at 5:46 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 5:59 PM IST
रांची: माओवादी संगठन के खिलाफ सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बीच संगठन को बड़ा झटका लगा है. झारखंड में लंबे समय तक सक्रिय रहे 3 सक्रिय माओवादियों ने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया है. तीनों ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने तीनों इनामी नक्सलियों के समर्पण की पुष्टि की है. तीनों के खिलाफ कुल 81 मामले दर्ज हैं. रामप्रसाद के खिलाफ 44, मीता के खिलाफ 19 और गौरी के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं.
आत्मसमर्पण करने वालों के नाम
सरेंडर करने वालों में पूर्वी सिंहभूम के पटमदा निवासी और इनामी माओवादी रीजनल कमेटी सदस्य (RCM) राम प्रसाद मार्डी उर्फ सचिन, उसकी पत्नी और इनामी जोनल कमेटी सदस्य (ZCM) मीता उर्फ नयनतारा और इनामी महिला कैडर बुलू उर्फ गौरी शामिल हैं. तीनों पर इनाम घोषित था.
AK-47 के साथ राम प्रसाद ने डाले हथियार
आत्मसमर्पण करने वालों में राम प्रसाद मार्डी को संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता था. वह माओवादी संगठन में रीजनल कमेटी सदस्य (RCM) के पद पर सक्रिय था. उस पर इनाम घोषित था. सरेंडर के दौरान राम प्रसाद ने अपनी AK-47 राइफल के साथ सरेंडर किया है. राम प्रसाद मूल रूप से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा का रहने वाला है, लंबे समय से वह माओवादी संगठन से जुड़कर झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय था. संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने के कारण उसकी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई थीं.
पत्नी भी संगठन में थी सक्रिय
राम प्रसाद की पत्नी मीता उर्फ नयनतारा भी माओवादी संगठन की सक्रिय सदस्य थी. वह पश्चिम मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम थाना क्षेत्र के सोनाचूड़ा की रहने वाली है. संगठन में उसे जोनल कमेटी सदस्य (ZCM) की जिम्मेदारी मिली हुई थी. मीता पर भी 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था. पति के साथ उसने भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. झारखंड पुलिस के इतिहास में यह चौथी घटना है, जिसमें पति-पत्नी दोनों ने एक साथ हथियार डाले हैं.
तीसरी महिला कैडर ने भी छोड़ा संगठन
सरेंडर करने वाली तीसरी माओवादी बुलू उर्फ गौरी है. वह पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबनी थाना क्षेत्र के करमसोल की रहने वाली है और मदन महतो की पत्नी है. बुलू संगठन की सक्रिय कैडर के रूप में काम कर रही थ, उस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था.
इनामी नक्सली पर 44 मामले, मुठभेड़ और IED विस्फोट में रहा शामिल
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इनामी नक्सली रामप्रसाद मंडी उर्फ महादेव उर्फ सचिन उर्फ सुनील, भाकपा माओवादी की क्षेत्रीय कमेटी का सदस्य रहा है. उसके खिलाफ झारखंड में कुल 44 मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, पुलिस बल पर हमला, हथियार और विस्फोटक अधिनियम समेत कई गंभीर धाराएं शामिल हैं.
रिकॉर्ड के मुताबिक, एक मार्च 2026 को मनोहरपुर, छोटानागरा और जराईकेला थाना क्षेत्रों की सीमा पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान कोबरा बटालियन का एक जवान गोली लगने से घायल हुआ. मौके से कारतूस, मैगजीन और वायरलेस सेट बरामद किया गया था. मुठभेड़ के बाद नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से कोबरा 209 बटालियन के सहायक समादेष्टा अजय मल्लिक और एक हवलदार भी घायल हुए थे. रिकॉर्ड में 11 जनवरी 2023 की घटना भी दर्ज है. टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान आईईडी विस्फोट में कोबरा 209 के छह जवान घायल हुए थे, अगले दिन हुए दूसरे विस्फोट में तीन जवान घायल हुए.
मीता उर्फ नयनतारा पर 19 मामले
मीता उर्फ नयनतारा उर्फ झुम्पा उर्फ पोरी उर्फ नूतन, रामप्रसाद मंडी उर्फ सचिन की पत्नी है. वह भाकपा माओवादी की जोनल कमेटी की सदस्य रही है. उस पर झारखंड में इनाम है. उसके खिलाफ कुल 19 मामले दर्ज हैं. मीता के खिलाफ दर्ज मामलों में पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला, आईईडी विस्फोट, हत्या के प्रयास और प्रतिबंधित संगठन से जुड़े आरोप शामिल हैं. रिकॉर्ड में 2023 के टोंटो क्षेत्र के आईईडी विस्फोट में शामिल रहने का भी आरोप है.
गौरी उर्फ बुल्लू पर 18 मामले
गौरी उर्फ बुल्लू उर्फ जोबा उर्फ बुदई, मदन महतो उर्फ चरण की पत्नी है. वह भाकपा माओवादी की सब-जोनल कमेटी की सदस्य बताई गई है. उसके खिलाफ कुल 18 मामले दर्ज हैं. गौरी से जुड़े मामलों में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, आईईडी विस्फोट, हत्या, हत्या के प्रयास, हथियार और विस्फोटक अधिनियम तथा यूएपीए से संबंधित धाराएं शामिल हैं. 2025 में जराईकेला और छोटानागरा क्षेत्र में हुई नक्सली घटनाओं का भी रिकॉर्ड में उल्लेख है.
झारखंड पुलिस का दबाब आया काम
झारखंड के दलमा से सटे जंगलों में नक्सलियों के बचे हुए नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान की वजह से तीनों ने बंगाल जाकर सरेंडर किया है. झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, जंगलों में सर्च ऑपरेशन और गांव-गांव नक्सलियों के पोस्टर लगाने से संगठन पर दबाव बढ़ा था, इसी दबाव के बीच इनामी तीन नक्सलियों ने पश्चिम बंगाल में हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया.
झारखंड में लगातार बढ़ाया जा रहा था दबाव
पुलिस ने झारखंड- पश्चिम बंगाल सीमा से जुड़े इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर रखा था. सारंडा और दलमा के साथ-साथ एमजीएम, पटमदा, बोड़ाम और घाटशिला क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. अभियान में पुलिस के साथ कोबरा बटालियन के जवान भी शामिल हैं.
जंगलों में सुरक्षा बलों की गतिविधियां बढ़ने के साथ ही पुलिस ने नक्सलियों तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों का सहयोग भी लेना शुरू किया था. नक्सलियों की तस्वीर और उनकी पहचान से जुड़े पोस्टर गांवों के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए.
इन पोस्टरों के जरिए ग्रामीणों को नक्सलियों की पहचान बताई गई और उनसे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने की अपील की गई थी. पुलिस की ओर से एमजीएम, पटमदा, बोड़ाम, घाटशिला और दलमा से सटे गांवों में बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाए गए. पोस्टर में सक्रिय नक्सलियों की तस्वीर और उनके बारे में जानकारी दी गई थी.
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