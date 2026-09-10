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माओवादी संगठन को बड़ा झटका, 3 इनामी नक्सलियों का आत्मसमर्पण, तीनों पर दर्ज हैं 81 मामले

रांची: माओवादी संगठन के खिलाफ सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बीच संगठन को बड़ा झटका लगा है. झारखंड में लंबे समय तक सक्रिय रहे 3 सक्रिय माओवादियों ने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया है. तीनों ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने तीनों इनामी नक्सलियों के समर्पण की पुष्टि की है. तीनों के खिलाफ कुल 81 मामले दर्ज हैं. रामप्रसाद के खिलाफ 44, मीता के खिलाफ 19 और गौरी के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं.

आत्मसमर्पण करने वालों के नाम

सरेंडर करने वालों में पूर्वी सिंहभूम के पटमदा निवासी और इनामी माओवादी रीजनल कमेटी सदस्य (RCM) राम प्रसाद मार्डी उर्फ सचिन, उसकी पत्नी और इनामी जोनल कमेटी सदस्य (ZCM) मीता उर्फ नयनतारा और इनामी महिला कैडर बुलू उर्फ गौरी शामिल हैं. तीनों पर इनाम घोषित था.

AK-47 के साथ राम प्रसाद ने डाले हथियार

आत्मसमर्पण करने वालों में राम प्रसाद मार्डी को संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता था. वह माओवादी संगठन में रीजनल कमेटी सदस्य (RCM) के पद पर सक्रिय था. उस पर इनाम घोषित था. सरेंडर के दौरान राम प्रसाद ने अपनी AK-47 राइफल के साथ सरेंडर किया है. राम प्रसाद मूल रूप से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा का रहने वाला है, लंबे समय से वह माओवादी संगठन से जुड़कर झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय था. संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने के कारण उसकी गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती बनी हुई थीं.

पत्नी भी संगठन में थी सक्रिय

राम प्रसाद की पत्नी मीता उर्फ नयनतारा भी माओवादी संगठन की सक्रिय सदस्य थी. वह पश्चिम मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम थाना क्षेत्र के सोनाचूड़ा की रहने वाली है. संगठन में उसे जोनल कमेटी सदस्य (ZCM) की जिम्मेदारी मिली हुई थी. मीता पर भी 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था. पति के साथ उसने भी हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है. झारखंड पुलिस के इतिहास में यह चौथी घटना है, जिसमें पति-पत्नी दोनों ने एक साथ हथियार डाले हैं.

तीसरी महिला कैडर ने भी छोड़ा संगठन

सरेंडर करने वाली तीसरी माओवादी बुलू उर्फ गौरी है. वह पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबनी थाना क्षेत्र के करमसोल की रहने वाली है और मदन महतो की पत्नी है. बुलू संगठन की सक्रिय कैडर के रूप में काम कर रही थ, उस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

इनामी नक्सली पर 44 मामले, मुठभेड़ और IED विस्फोट में रहा शामिल

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इनामी नक्सली रामप्रसाद मंडी उर्फ महादेव उर्फ सचिन उर्फ सुनील, भाकपा माओवादी की क्षेत्रीय कमेटी का सदस्य रहा है. उसके खिलाफ झारखंड में कुल 44 मामले दर्ज हैं. इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, पुलिस बल पर हमला, हथियार और विस्फोटक अधिनियम समेत कई गंभीर धाराएं शामिल हैं.

रिकॉर्ड के मुताबिक, एक मार्च 2026 को मनोहरपुर, छोटानागरा और जराईकेला थाना क्षेत्रों की सीमा पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान कोबरा बटालियन का एक जवान गोली लगने से घायल हुआ. मौके से कारतूस, मैगजीन और वायरलेस सेट बरामद किया गया था. मुठभेड़ के बाद नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से कोबरा 209 बटालियन के सहायक समादेष्टा अजय मल्लिक और एक हवलदार भी घायल हुए थे. रिकॉर्ड में 11 जनवरी 2023 की घटना भी दर्ज है. टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान आईईडी विस्फोट में कोबरा 209 के छह जवान घायल हुए थे, अगले दिन हुए दूसरे विस्फोट में तीन जवान घायल हुए.

मीता उर्फ नयनतारा पर 19 मामले