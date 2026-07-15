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कलबुर्गी सेंट्रल जेल से तीन कैदी फिल्मी स्टाइल फरार, गिरफ्तारी के लिए तीन स्पेशल टीमें बनाई गईं

पुलिस ने बताया कि उनमें से दो हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है, जबकि दूसरा पॉक्सो मामले में 20 साल जेल की सजा काट रहा है. सिटी पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एस डी और सीनियर पुलिस और जेल अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और उसका मुआयना किया.

फरार हुए कैदी मूल रूप से बीदर जिले के रहने वाले हैं. उनकी पहचान बसवकल्याण तालुक के मस्तान उर्फ ​​माशा, औरद तालुक के संतपुर गांव के संतोष मेथरे और बीदर तालुक के बक्काचौड़ी गांव के सागर भीमराया के रूप में हुई है.

कलबुर्गी: कर्नाटक के कलबुर्गी सेंट्रल जेल से तीन कैदी फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि तीनों सुबह करीब साढ़े चार बजे जेल की दीवार फांदकर फिल्मी अंदाज में भाग गए.

सिटी पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एस.डी. ने बताया कि, SOCO जांच टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और उसका मुआयना किया. साथ ही केस दर्ज करने और फरार लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तीन स्पेशल टीमें बनाई गई हैं.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कैदी बैरक नंबर 5 के वॉशरूम की लोहे की ग्रिल काटकर जेल से बाहर निकले. इसके बाद, वे जेल में नए निर्माण के काम के लिए रखी सीढ़ी का इस्तेमाल करके जेल परिसर की दीवार पर चढ़ गए. कमिश्नर ने कहा कि इसके बाद वे अपनी टी-शर्ट और तौलिये को रस्सी बनाकर बाहर कूद गए और फरार हो गए.

उन्होंने कहा कि, मामले की पूरी जांच की जा रही है और अगर जेल अधिकारियों या स्टाफ की तरफ से कोई लापरवाही या चूक पाई जाती है, तो सही कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि आईजीपी और बीदर जिला पुलिस अधीक्षक को इस बारे में बता दिया गया है और भरोसा जताया कि तीनों फरार लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

हाल ही में, अफजलपुर पुलिस स्टेशन में पॉक्सो केस के तहत गिरफ्तार किया गया आरोपी फरार हो गया था. बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि, अब तीन कैदियों का कलबुर्गी सेंट्रल जेल से फरार होना जोरदार बहस का मुद्दा बन गया है.

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