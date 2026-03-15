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कर्नाटक में भीषण हादसा : खड़े ट्रक से टकराई कार, तीन पुलिस सब इंस्पेक्टरों की मौत, दो घायल

खड़े ट्रक से कार के टकराई. मृत तीन पुलिस सब इंस्पेक्टर की फोटो ( इनसेट में ) ( ETV Bharat )

चित्रदुर्ग (कर्नाटक): खड़े ट्रक से कार की जोरदार टक्कर हो जाने से हो जाने से पुलिस के तीन सब इंस्पेक्टरों की मौत हो गई. हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कार में सवार तीन रिजर्व पुलिस सब-इंस्पेक्टर (RSI) की मौके पर ही मौत हो गई. यह घटना रविवार सुबह चित्रदुर्ग जिले के होसदुर्गा तालुक में हेगेरे के पास हुई. इस घटना में दो अन्य एसआई गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ट्रक से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए. (ETV Bharat) मरने वाले आरएसआई की पहचान मंजूनाथ, अंबरीश और सचिन के तौर पर हुई है. हादसा तब हुआ जब कार ने पीछे से एक खड़े ट्रक में टक्कर मार दी.