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बिहार में भीषण सड़क हादसा, बेगूसराय में मधेपुरा पुलिस के तीन दारोगा समेत 4 की मौत

प्रशिक्षण लेकर लौट रहे थे अधिकारी: बताया जा रहा है कि मधेपुरा जिले के रतवारा थाना प्रभारी साजन पासवान, बेलारी थाना प्रभारी नीरज कुमार और आरार थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र अमर, सभी थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे. पटना से एकदिवसीय प्रशिक्षण लेकर एक ही गाड़ी पर सवार होकर मधेपुरा जिला लौट रहे थे. तभी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और ट्रक से पीछे से टकरा गई.

एनएच 31 पर हुआ हादसा: घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित एनएच 31 के पास की है. घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार एवं सदर डीएसपी आनंद पांडे सहित भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे. मृतक सभी पुलिस अधिकारियों की पहचान साजन पासवान, नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र अमर एवं चालक नीरज कुमार के रूप में की गई है.

हादसा में इन दारोगा की मौत (ETV Bharat)

तीन की मौके पर ही मौत: हादसा इतना भीषण था कि दो थाना प्रभारियों ज्ञानेंद्र अमर एवं नीरज कुमार और ड्राइवर नीरज कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि एक थाना प्रभारी साजन पासवान को स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में आनन-फानन में सदर अस्पताल बेगूसराय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान कुछ ही देर के बाद उनकी भी मौत हो गई.

हादसे में क्षतिग्रस्त कार (ETV Bharat)

पुलिस महकमे में शोक: इन तीन पुलिस अधिकारियों समेत चार लोगों की मौत की खबर लगते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई. हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुट गए.

हादसे पर क्या बोले बेगूसराय एसपी?: घटना के संबंध में एसपी मनीष कुमार ने बताया, यह हादसा देर रात हुआ. इसमें चार लोगों की मौत हो गई, घटना की जांच चल रही है. पोस्टमार्टम किया जा रहा है. पोस्टमार्टम के बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन किया जा रहा है.

बेगूसराय एसपी मनीष कुमार (ETV Bharat)

''घटना देर रात 12:30 बजे की बताई जा रही है. कार पटना से मधेपुरा की तरफ जा रही थी. कार की ट्रक के साथ टक्कर हुई है, लेकिन हादसा कैसे हुआ है इसकी जांच चल रही है. हादसे में चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. जिसमें तीन पुलिसकर्मी मधेपुरा पुलिस के एसएचओ हैं और एक ड्राइवर है.'' -मनीष कुमार, एसपी, बेगूसराय

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