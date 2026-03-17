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डायन-बिसाही के संदेह में गोड्डा में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

गोड्डाः झारखंड के गोड्डा जिले के देवदांड थाना क्षेत्र के डांगा टोला में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. डायन-बिसाही के शक में गांव के एक ही परिवार के तीन लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई.घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.

जांच में जुटी पुलिस

गोड्डा एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला डायन-बिसाही से जुड़ा प्रतीत होता है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम गठित की गई है, जो मामले की जांच कर रही है.

एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मृतकों में ये हैं शामिल

पुलिस ने मृतकों की पहचान 50 वर्षीय दरबारी मुर्मू, उनकी 45 वर्षीय पत्नी मक्कू बास्की और उनके 12 वर्षीय बेटे जीतनारायण मुर्मू के रूप में की है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. साथ ही पुलिस मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से भी पूछताछ की है.