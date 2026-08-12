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उत्तर प्रदेश के एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, करनाल में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से हादसा, दो घायल

करनाल में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दो सगे भाइयों समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई. सभी लोग यूपी के निवासी थे.

3 People Died In Road Accident
ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दो सगे भाइयों समेत 3 की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 12, 2026 at 1:56 PM IST

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करनालः जिले के बहलोलपुर गांव के पास बुधवार सुबह करीब 6 से 7 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. खराब सड़क पर बने बड़े गड्ढे के कारण तूड़ी लेने उत्तर प्रदेश आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेतों में पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि ट्रॉली के नीचे दबने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए हैं. इनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के शिकार सभी लोग उत्तर प्रदेश के शामली जिले से जुड़े हैं. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

3 People Died In Road Accident
ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से दो सगे भाइयों समेत 3 की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

ट्रॉली के नीचे दबे चार लोगः प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद ट्रॉली के नीचे चार लोग दब गए. खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने शोर सुनकर ग्रामीणों को सूचना दी. इसके बाद ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और दो अन्य ट्रैक्टरों की मदद से पलटी हुई ट्रॉली को उठाकर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला. ग्रामीणों ने घायलों को पानी से नहलाया और बचाने की कोशिश की. लोगों ने सीपीआर देकर भी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन तीन लोगों की मौत हो चुकी थी. एक गंभीर घायल को तत्काल अस्पताल भेजा गया.

करनाल में खूनी गड्ढे ने बुझाए उत्तर प्रदेश के एक ही परिवार के तीन चिराग (ETV Bharat)

चालक ने कूदकर बचाई जानः हादसे के समय ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को अनियंत्रित होता देख समय रहते नीचे छलांग लगा दी, जिसके चलते उसकी जान बच गई. पुलिस जांच अधिकारी कर्मबीर सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में एक ही परिवार के पांच लोग सवार थे, जो उत्तर प्रदेश के शामली जिले से बहलोलपुर गांव में तूड़ी लेने के लिए जा रहे थे. सड़क पर बने बड़े गड्ढे और ट्रैक्टर की तेज गति के कारण चालक वाहन को संभाल नहीं पाया और ट्रैक्टर-ट्रॉली खेतों में जा गिरी.

3 People Died In Road Accident
खूनी गड्ढे ने बुझाए एक ही परिवार के तीन चिराग (ETV Bharat)

दो सगे भाइयों की मौत से परिवार में मातमः इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की जान चली गई, जिनमें दो सगे भाई भी शामिल हैं. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. वहीं तीसरे मृतक की मौत से भी गांव में शोक की लहर दौड़ गई. एक घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है और उसकी हालत गंभीर है.

3 People Died In Road Accident
करनाल में सड़क हादसा (ETV Bharat)

दो साल से खराब सड़क, गड्ढों को बताया हादसे की वजहः हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा. ग्रामीणों का आरोप है कि बहलोलपुर के पास यह सड़क पिछले करीब दो वर्षों से बेहद खराब हालत में है. सड़क पर जगह-जगह बड़े और खतरनाक गड्ढे बने हुए हैं, जिनके कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. ग्रामीणों का कहना है कि करीब दो साल पहले ड्रीम बनाने के लिए सड़क पर बड़ा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन बाद में उसे सही तरीके से नहीं भरा गया. यही गड्ढा अब हादसों का कारण बन रहा है.

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ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत (ETV Bharat)

ग्रामीण बोले-समय रहते सड़क ठीक होती तो बच सकती थीं जानेंः ग्रामीण नधान सिंह, पारस और वरदान ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए. उनका कहना है कि "सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर कई बार ध्यान दिलाया गया, लेकिन सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया. अगर प्रशासन ने समय रहते सड़क की मरम्मत करवा दी होती तो आज तीन लोगों की जान नहीं जाती." ग्रामीणों ने सड़क की तत्काल मरम्मत कराने और हादसे के लिए जिम्मेदार लापरवाही की जांच की मांग की है.

3 People Died In Road Accident
करनाल में सड़क हादसा (ETV Bharat)

पुलिस मौके पर, जांच जारी: हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिसकर्मियों के अनुसार प्रथम दृष्टया सड़क पर बने बड़े गड्ढे और वाहन की गति के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटने की बात सामने आई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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