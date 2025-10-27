ETV Bharat / bharat

छठ घाट पर हादसा: नदी में डूबे तीन लोग, एक नाबालिग का शव बरामद

सरायकेला के चांडिल में छठ घाट पर तीन लोग डूब गये. इनमें से एक नाबालिग की मौत हो गयी, बाकी की तलाश जारी है.

Three people drowned in river at Chhath Ghat of Chandil at Seraikela District of Jharkhand
छठ घाट पर मौजूद डीसी समेत अन्य पदाधिकारी (Etv Bharat)
चांडिल: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान सोमवार की शाम छठ घाट पर हादसा हो गया. यहां शहरबेड़ा छठ घाट पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब नदी में नहाने उतरे एक ही परिवार के तीन सदस्य गहरे पानी में डूब गए.

इस हादसे में 14 वर्षीय आर्यन यादव की मौत हो गई जबकि 45 वर्षीय संजय सिंह और 19 वर्षीय प्रतीक कुमार की तलाश जारी है. यहां मौके पर प्रशासन की टीम के साथ गोताखोरों के द्वारा लगातार उनकी तलाश की जा रही है.

जानकारी देते डीसी (ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, संध्या अर्घ्य के दौरान स्वर्णरेखा नदी छठ घाट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद थे. इसी दौरान नाबालिग आर्यन यादव नदी में नहा रहा था, तभी अचानक पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया. उसे बचाने के के लिए परिवार के दो और लोग नदी में कूद पड़े लेकिन नदी की तेज धारे में वे तीनों बह गए.

Three people drowned in river at Chhath Ghat of Chandil at Seraikela District of Jharkhand
छठ घाट पर प्रशासन की टीम (ETV Bharat)

इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और पुलिस-प्रशासन को खबर दी. चांडिल थाना की पुलिस व स्थानीय प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश शुरू की. देर शाम तक नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है.

Three people drowned in river at Chhath Ghat of Chandil at Seraikela District of Jharkhand
नदी में डूबे लोगों की तलाश में गोताखोरों की टीम (ETV Bharat)

इस हादसे की सूचना मिलते ही जिला के उपायुक्त नितीश कुमार सिंह भी घटनास्थल पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को तत्काल बचाव कार्य में तेजी लाने और घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए. डीसी ने कहा कि नदी में डूबने से एक की मौत हुई है, शव को अग्रतर कार्रवाई के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील करते कहा कि नदी घाट पर डेंजर का बोर्ड लगा है, श्रद्धालु इससे आगे न जाएं. क्योंकि आगे नदी में पानी का करंट बहुत ज्यादा है. जिससे अनहोनी होने की आशंका है.

