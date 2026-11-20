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रोहतक में सिख परिवार के 3 लोगों की मौत, रतलाम से पंजाब जा रहे थे, ट्रक में घुस गई कार

रोहतक में सिख परिवार के 3 लोगों की मौत ( ETV Bharat )

रोहतक : हरियाणा के रोहतक में जम्मू-कटरा रोड पर भीषण सड़क हादसे में सिख परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में महिला और उसका बेटा भी शामिल है. मध्य प्रदेश के रतलाम से परिवार पंजाब के बिनझल गांव जा रहा था. सिख परिवार की गाड़ी रोहतक के रिठाल गांव के पास हादसे का शिकार हो गई. डिजायर कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

परिवार की खुशियों को मातम में बदला : मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी 50 वर्षीय कर्मजीत सिंह, 46 वर्षीय पवन कौर और उनके बेटे अमरेंद्र सिंह के रूप में हुई है. परिवार धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजाब जा रहा था, लेकिन रास्ते में हुए इस दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया.