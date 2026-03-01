ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु : रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट की सफाई करते समय तीन लोगों की मौत

रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट जिसकी सफाई के दौरान हादसा हो गया ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए गड्ढे की सफाई करते समय शनिवार को तीन लोगों की मौत हो गई. इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज किया गया है.

व्हाइटफील्ड डिवीजन पुलिस के मुताबिक यह घटना व्हाइटफील्ड पुलिस की क्षेत्र में इम्मादिहल्ली टेंपल सर्किल के समीप पंचमुखी अंजनेय मंदिर के पीछे हुई. बताया जाता है कि मकान मालिक मुनीशामप्पा (67) 12 साल पहले बनाए गए रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. इस वजह से, जो चीजें पानी में गिर गई थीं और गड्ढे को भर रही थीं, वे सड़ने लगीं और उनसे बदबू आने लगी.

इसी वजह से वह कुछ केमिकल की मदद से टंकी की सफाई करने के लिए उसके भीतर गए थे, लेकिन अंदर जाने पर उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वह बेहोश हो गए.

इसके बाद उनकी स्थिति देखने टंकी के भीतर गए रुद्र कुमार (40) को भी सांस लेने में तकलीफ हुई और वह भी टंकी के भीतर ही गिर पड़ा. दोनों की मदद के लिए पहुंचा विश्वनाथ आचारी (24) भी टंकी में ही बेहोश हो गया.