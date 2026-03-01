बेंगलुरु : रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट की सफाई करते समय तीन लोगों की मौत
रेन हार्वेस्टिंग पिट की सफाई करने के दौरान तीनों लोगों की जान चली गई. माना जा रहा है कि उनकी दम घुटने से मौत हुई.
बेंगलुरु: बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए गड्ढे की सफाई करते समय शनिवार को तीन लोगों की मौत हो गई. इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज किया गया है.
व्हाइटफील्ड डिवीजन पुलिस के मुताबिक यह घटना व्हाइटफील्ड पुलिस की क्षेत्र में इम्मादिहल्ली टेंपल सर्किल के समीप पंचमुखी अंजनेय मंदिर के पीछे हुई. बताया जाता है कि मकान मालिक मुनीशामप्पा (67) 12 साल पहले बनाए गए रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. इस वजह से, जो चीजें पानी में गिर गई थीं और गड्ढे को भर रही थीं, वे सड़ने लगीं और उनसे बदबू आने लगी.
इसी वजह से वह कुछ केमिकल की मदद से टंकी की सफाई करने के लिए उसके भीतर गए थे, लेकिन अंदर जाने पर उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वह बेहोश हो गए.
इसके बाद उनकी स्थिति देखने टंकी के भीतर गए रुद्र कुमार (40) को भी सांस लेने में तकलीफ हुई और वह भी टंकी के भीतर ही गिर पड़ा. दोनों की मदद के लिए पहुंचा विश्वनाथ आचारी (24) भी टंकी में ही बेहोश हो गया.
पड़ोसी तीनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि बंद स्थान में जहरीली गैस की वजह से दम घुटने से उनकी मौत हुई. ऐसा लगता है कि हार्वेस्टिंग पिट कई सालों से साफ नहीं किया गया था, और पिट में घुसने वालों में से किसी ने भी कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहना था या उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं था.
मुनीशामप्पा एक प्राइवेट कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारी थे. जबकि आचारी, जिनकी पिछले साल शादी हुई थी, कुछ ही दिनों बाद पिता बनने वाले थे.
