दिल्ली मेट्रो में खालिस्तान समर्थक नारे लिखने वाले तीन आरोपित गिरफ्तार, एक महिला भी शामिल; पंजाब से जुड़े हैं तार
आरोपितों ने जहांगीरपुरी और शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पर प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) और खालिस्तान विचारधारा के समर्थन में आपत्तिजनक नारे लिखे
Published : November 1, 2026 at 9:52 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश के मामले में स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपितों में एक महिला भी शामिल है.
पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने जहांगीरपुरी और शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पर प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) और खालिस्तान विचारधारा के समर्थन में आपत्तिजनक नारे लिखे थे. जांच में सामने आया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पंजाब में सक्रिय SFJ समर्थकों का नेटवर्क था. आरोपितों को मेट्रो स्टेशनों पर नारे लिखने के बदले मोटी रकम देने का लालच दिया गया था. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य हैंडलरों और सहयोगियों की तलाश में जुटी है.
स्पेशल सेल के डीसीपी नर्रा चैतन्य के अनुसार, 29 अक्टूबर को जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास फर्श पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे मिले थे. इसके अगले दिन 30 अक्टूबर को शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-2 की सीढ़ियों की अंदरूनी दीवार पर भी इसी तरह की ग्रैफिटी मिली. दोनों जगह लिखे नारों में खालिस्तान और प्रतिबंधित संगठन SFJ का समर्थन किया गया था. इससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने के साथ सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की गई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज ने जांच अपने हाथ में ली. पुलिस टीम ने मेट्रो स्टेशनों और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाई. तकनीकी जांच के आधार पर पहले सुमीत उर्फ रफ्तार (30) निवासी समालखा, पानीपत, हरियाणा की पहचान कर उसे दबोच लिया गया. पूछताछ में दो अन्य साथियों की भूमिका सामने आई, जिसके बाद पंजाब के गुरदासपुर निवासी सुमित कुमार उर्फ काका (22) और होशियारपुर निवासी गुरप्रीत (22) को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
एप के जरिए भेजे गए थे नारे लिखने के निर्देश
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सुमित कुमार उर्फ काका की भूमिका मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आई है. वह लुधियाना और गुरदासपुर में सक्रिय SFJ समर्थकों के संपर्क में आया था. एक सहयोगी ने उसे एक मैसेजिंग एप डाउनलोड करने के लिए कहा था. इसके बाद SFJ से जुड़े एक सदस्य ने उसे मेट्रो स्टेशनों पर लिखे जाने वाले नारों के टेम्पलेट भेजे और इसके बदले मोटी रकम देने का लालच दिया.
इसके बाद सुमित ने अपने परिचित सुमीत उर्फ रफ्तार और गुरप्रीत को इस काम में शामिल किया. तीनों 28 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे. पुलिस के अनुसार, सुमीत उर्फ रफ्तार ने जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पर नारे लिखे और पूरी घटना का वीडियो बनाकर अपने हैंडलरों को भेज दिया. वहीं, सुमित और गुरप्रीत ने शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पर ग्रैफिटी बनाई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई थी पहचान
जांच में आरोपितों की आपसी पहचान और संपर्कों को लेकर भी अहम जानकारी मिली है. पुलिस के अनुसार, सुमीत उर्फ रफ्तार फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम करता था. वर्ष 2019 में इस प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगने के बाद वह टैंगो लाइव से जुड़ गया, जहां उसकी मुलाकात सुमित उर्फ काका से हुई थी. करीब एक सप्ताह पहले वह लुधियाना गया था. वहां से तीनों टैक्सी के जरिए दिल्ली पहुंचे और कश्मीरी गेट आईएसबीटी आए.
वहीं, सुमित और गुरप्रीत की मुलाकात करीब चार साल पहले हुई थी. गुरप्रीत पंजाब और हरियाणा में सैलून तथा हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में काम कर चुकी है. पुलिस का कहना है कि सुमित ने शुरुआत में गुरप्रीत को दिल्ली में खरीदारी कराने के बहाने साथ चलने के लिए तैयार किया था. बाद में उसे मेट्रो स्टेशन पर ग्रैफिटी बनाने की योजना के बारे में बताया गया.
समयपुर बादली में भी ग्रैफिटी लिखने का शक
पूछताछ में सुमित उर्फ काका ने 30 अक्टूबर को समयपुर बादली थाना क्षेत्र में जीटीके बाईपास के पास भी ग्रैफिटी लिखने की बात बताई है. इस संबंध में पुलिस आगे जांच कर रही है. स्पेशल सेल अब आरोपितों को निर्देश देने वाले हैंडलरों, वित्तीय लेनदेन और पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है,
इस मामले में जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से संबंधित एफआईआर थाना मेट्रो आजादपुर और शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन से संबंधित एफआईआर दर्ज की गई थी. दोनों मामलों में दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, 2007 की धारा 3 और मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) एक्ट, 2002 की धारा 62(2) के तहत कार्रवाई की गई है.
स्पेशल सेल के डीसीपी नर्रा चैतन्य ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण, तकनीकी जांच और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर तीनों आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में मेट्रो स्टेशनों पर ग्रैफिटी लिखने की उनकी भूमिका सामने आई है. इस साजिश से जुड़े अन्य हैंडलरों और नेटवर्क के सदस्यों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.
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