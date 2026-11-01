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दिल्ली मेट्रो में खालिस्तान समर्थक नारे लिखने वाले तीन आरोपित गिरफ्तार, एक महिला भी शामिल; पंजाब से जुड़े हैं तार

तीन आरोपित गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश के मामले में स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपितों में एक महिला भी शामिल है.

पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने जहांगीरपुरी और शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन पर प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) और खालिस्तान विचारधारा के समर्थन में आपत्तिजनक नारे लिखे थे. जांच में सामने आया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पंजाब में सक्रिय SFJ समर्थकों का नेटवर्क था. आरोपितों को मेट्रो स्टेशनों पर नारे लिखने के बदले मोटी रकम देने का लालच दिया गया था. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य हैंडलरों और सहयोगियों की तलाश में जुटी है.