मुंबई में ट्रेन की चपेट में आने से तीन यात्री घायल, रेल कर्मचारियों के आंदोलन से स्टेशनों पर भीड़ बढ़ी
Published : November 6, 2025 at 10:20 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे तभी पीछे से आ रही एक ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी. घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना मध्य रेलवे की मस्जिद बंदर-सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन के बीच हुई.
जानकारी के मुताबिक रेल कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण गुरुवार 6 नवंबर को मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं. इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोकल सेवाएं बाधित होने के कारण कुछ यात्री रेलवे ट्रैक पर चलने लगे तभी पीछे से आ रही एक लोकल ट्रेन ने चार यात्रियों को टक्कर मार दी.
रेल कर्मचारी क्यों विरोध कर रहे हैं?
9 जून को मुंब्रा में दो लोकल ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं थी. उस समय पांच लोगों की मौत हो गई. रेलवे पुलिस ने अब इस दुर्घटना की जांच रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना से चार दिन पहले रेलवे कर्मचारियों ने पटरी का एक टुकड़ा बदला था, लेकिन उसे बिना वेल्डिंग किए ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ.
यानी रेलवे पुलिस ने इस हादसे का ठीकरा रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही पर फोड़ा है. इतना ही नहीं हादसे के लिए जिम्मेदार मध्य रेलवे के दो इंजीनियरों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है. इसी के चलते रेलवे कर्मचारी संगठन रेलवे पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ आक्रामक हो गए हैं.
रेल यातायात पर असर
कर्मचारी यूनियनों की हड़ताल मध्य रेलवे मुख्यालय के बाहर हुई, जिससे उपनगरीय यातायात प्रभावित हो हुआ है. साथ ही रेलवे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आज शाम राष्ट्रीय रेलवे मजदूर संघ द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया. यूनियन के सभी कार्यकर्ता मुख्य भवन के पास आए और लोको पायलट मोटरमैन विभाग के सामने धरना दिया.
खास बात यह है कि चूंकि मोटरमैन भी इसमें शामिल थे, इसलिए हार्बर और मुख्य लाइनों पर यातायात प्रभावित हुआ. इसी तरह इन कर्मचारियों के धरने के कारण, मध्य और हार्बर लाइनों की लोकल ट्रेनें व्यस्त समय के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर फंसी रहीं. इससे मध्य रेलवे पर लगभग 40 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा.
पैसेंजर का गुस्सा
इस बीच यात्री संघों ने अब रेलवे कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर अपना गुस्सा जाहिर किया. इस संबंध में यात्री संघ के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने कहा,"रेलवे कर्मचारी संघ हमेशा यात्रियों को बंधक बनाकर रखते हैं. अगर मोटरमैन की गलती हो और प्रशासन कार्रवाई करे, तब भी वे विरोध करते हैं. वे लोकल ट्रेनें बंद करने की धमकी देते हैं. आज भी यही हुआ. रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे इंजीनियरों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद आज विरोध प्रदर्शन हुआ और अचानक लोकल ट्रेनें बंद कर दीं. इससे लाखों यात्री प्रभावित हुए हैं. इस रेलवे संघ का रुख यही है कि रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए."
रेलवे प्रशासन यूनियन से बातचीत जारी
मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला ने बताया, "रेलवे प्रशासन रेलवे यूनियन से बातचीत कर रहा है और कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा चल रही है. रेलवे पुलिस द्वारा दो इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन शांत हो गया है और शाम 5 बजकर 45 मिनट पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से ट्रेनें फिर से शुरू हो गई हैं.
लोकल ट्रेन ने यात्रियों को ट्रेन ने टक्कर मारी
कर्मचारियों के आंदोलन के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई. इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोकल सेवा बाधित होने के कारण कुछ यात्री रेलवे ट्रैक पर चल रहे थे.
मध्य रेलवे के मस्जिद बंदर-सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन के बीच कुछ यात्री रेलवे ट्रैक पर चलने लगे. जब ये यात्री सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तो पीछे से अंबरनाथ फास्ट लोकल आ गई और इस लोकल ने ट्रैक पर चल रहे चार यात्रियों को टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि तीन घायलों का जेजे अस्पताल में इलाज चल रहा है.
