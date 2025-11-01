ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु के करूर में रेत से भरा ट्रक पलटा, तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत, दो घायल

रेत से लदे एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से उत्तरी राज्यों के तीन मजदूरों की मौत हो गई.

Three northern states workers killed in vehicle accident
तमिलनाडु के करूर में रेत से भरा ट्रक पलटा, 3 मजदूर मारे गए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
करूर: तमिलनाडु के करूर जिले में रेत से लदे एक ट्रक के पलटने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. मरने वाले सभी मजदूर उत्तर भारत के रहने वाले थे. यह हादसा कोडंडूर इलाके में हुई.

खबर के मुताबिक, कोडंडूर इलाके में अरविंद ब्लू मेटल खदान में उत्तरी राज्यों के 20 से ज्यादा लोग मजदूरी करते हैं. आज सुबह लगभग 5 बजे, ड्राइवर समेत उत्तरी राज्यों के 5 मजदूर एक ट्रक में रेत लादकर करूर-कोयंबटूर लिंक रोड पर मुदलिगुंडमपलायम की ओर जा रहे थे.

दक्षिणी इलाके से गुजरते समय ट्रक ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रक सड़क किनारे पलट गई. इस हादसे में 3 मजदूर मारे गए. मरने वालों सिकंदर केटा (21), विद्यानाथ प्रभाकरण (47) और अजय बंगारा (30) की मलबे के ढेर में दबकर मौके पर ही मौत हो गई. उनके साथ मौजूद अलजीम परवा (30) और लॉरी चालक चंद्रकुमार (39) गंभीर रूप से घायल हो गए.

ट्रक हादसे के बाद इलाके से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना दक्षिणी पुलिस विभाग को दी. सूचना मिलते ही पुलिस बचाव दल के साथ घटनास्थल पर पहुंची. घायल दोनों लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों ने बताया कि अलजीम परवा के हाथ में फ्रैक्चर है और चंद्रकुमार को गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं. उनका इलाज किया जा रहा है. वहीं, पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है.

दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस और फोरेंसिक टीम साथ मिलकर इस घटना की जांच की है. जांच से पता चलता है कि दुर्घटना ट्रक के ओवरलोड होने के कारण हुई होगी. मामले की तफ्तीश जारी है.

करूर के के.परमथी के दक्षिणी इलाकों में सैकड़ों निजी खदानें चल रही हैं. इन खदानों में बजरी और रेत का उत्पादन होता है. इन्हें आमतौर पर ट्रकों द्वारा निर्माण कार्यों के लिए अलग-अलग जिलों में पहुंचाया जाता है.

