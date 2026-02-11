ETV Bharat / bharat

मेट्रो विस्तार: दिल्ली में 3 नई लाइनें और 13 नए स्टेशन…, सेंट्रल विस्टा और एयरपोर्ट जाना होगा अब और भी आसान

इस परियोजना के जरिए दिल्ली के उन हिस्सों को जोड़ा जाएगा जो अब तक मुख्य मेट्रो नेटवर्क से दूर थे.

दिल्ली में मेट्रो फेज-V(ए) के तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी
दिल्ली में मेट्रो फेज-V(ए) के तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 11, 2026 at 5:43 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी की लाइफलाइन मानी जाने वाली दिल्ली मेट्रो अब अपने विस्तार के एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा चुकी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेट्रो फेज-V(ए) के तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है. करीब 12,014 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए दिल्ली के उन हिस्सों को जोड़ा जाएगा जो अब तक मुख्य मेट्रो नेटवर्क से दूर थे. इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत प्रधानमंत्री के ‘7-C विजन’ को धरातल पर उतारना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के भविष्य के लिए एक बड़ा निवेश करार दिया है.

12 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट, 2028 तक होगा पूरा

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि फेज-V(ए) के तहत कुल 16 किलोमीटर की लंबाई वाले तीन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे. इस परियोजना में कुल 13 स्टेशन होंगे, जिनमें से 10 स्टेशन जमीन के अंदर (अंडरग्राउंड) और 3 स्टेशन एलिवेटेड होंगे. इस पूरी परियोजना पर 12,014.91 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें दिल्ली सरकार का हिस्सा 2,940.46 करोड़ रुपये होगा. सरकार ने इस काम को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

मेट्रो फेज-V(ए): विस्तृत रूट और स्टेशन विवरण
मेट्रो फेज-V(ए): विस्तृत रूट और स्टेशन विवरण (SOURCE- DELHI METRO)

पीएम के ‘7-सी विजन’ पर आधारित विस्तार

मुख्यमंत्री ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विस्तार प्रधानमंत्री के उस सपने को पूरा करेगा जिसमें परिवहन को साझा, सुलभ, सुविधाजनक, जाम-मुक्त, ऊर्जावान, स्वच्छ और अत्याधुनिक बनाने का संकल्प लिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य दिल्ली को नेट-जीरो उत्सर्जन की ओर ले जाना है और इसके लिए मजबूत सार्वजनिक परिवहन ही एकमात्र रास्ता है."

सेंट्रल विस्टा की बढ़ेगी रौनक, 60 हजार कर्मियों को राहत

आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर को इस फेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. यह लाइन सेंट्रल विस्टा क्षेत्र से होकर गुजरेगी और सभी 'कर्तव्य भवनों' को आपस में जोड़ेगी. प्रमुख स्टेशन में शिवाजी स्टेडियम, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल-हाईकोर्ट, बड़ौदा हाउस और भारत मंडपम होगा. इससे रोजाना करीब 60 हजार सरकारी कर्मचारियों और 2 लाख से अधिक पर्यटकों को सीधा फायदा मिलेगा. अब लोग बिना किसी जाम के सीधे अपने दफ्तर या पर्यटन स्थलों तक पहुँच सकेंगे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेट्रो फेज-V(ए) के तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेट्रो फेज-V(ए) के तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है. (ETV Bharat)

एयरपोर्ट और साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी होगी और मजबूत

फेज-V(ए) का दूसरा हिस्सा एयरोसिटी से इंदिरा गांधी घरेलू हवाई अड्डा टर्मिनल-1 को जोड़ेगा. यह उन हवाई यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा, जो ट्रैफिक जाम की वजह से अपनी फ्लाइट छूटने के डर में रहते थे. वहीं, तीसरा कॉरिडोर तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज के बीच बनेगा, जिससे दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों का सफर आसान हो जाएगा.

सड़कों पर घटेगा दबाव, हवा होगी साफ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्वास जताया कि इस विस्तार के बाद सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव काफी कम होगा. सीएम ने कहा, जब नागरिकों को विश्वस्तरीय और समयबद्ध मेट्रो सुविधा मिलेगी, तो वे अपनी कारों को छोड़ना पसंद करेंगे. इससे न केवल पेट्रोल-डीजल की खपत कम होगी, बल्कि राजधानी की हवा को भी साफ रखने में बड़ी मदद मिलेगी. यह विस्तार मौजूदा मेट्रो नेटवर्क के साथ 'सीमलेस इंटरचेंज' की सुविधा भी देगा, जिससे यात्री बिना किसी परेशानी के एक लाइन से दूसरी लाइन पर स्विच कर सकेंगे.

मेट्रो फेज-V(ए): विस्तृत रूट और स्टेशन विवरण

1. आर.के. आश्रम मार्ग - इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर (सेंट्रल विस्टा लाइन): यह कॉरिडोर इस फेज की 'लाइफलाइन' माना जा रहा है क्योंकि यह दिल्ली के हृदय स्थल और प्रशासनिक केंद्र को कवर करता है.

  • कुल लंबाई: 9.913 किलोमीटर
  • स्टेशनों के प्रकार: भूमिगत
  • प्रस्तावित स्टेशनों की सूची: आर.के. आश्रम मार्ग: (ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज और निर्माणाधीन लाइन से जुड़ाव)
  • शिवाजी स्टेडियम: (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के साथ कनेक्टिविटी)
  • सेंट्रल सेक्रेटेरिएट: (येलो और वॉयलेट लाइन के साथ इंटरचेंज)
  • इन जगहों पर जाना होगा आसान: केंद्रीय सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों के लिए, इंडिया गेट: (पर्यटकों के लिए सुलभ), वॉर मेमोरियल-हाईकोर्ट, बड़ौदा हाउस: उत्तरी रेलवे मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र, भारत मंडपम (प्रगति मैदान), इंद्रप्रस्थ: (ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज)

2. एयरोसिटी -आईजीडी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 कॉरिडोर: यह एक छोटा लेकिन रणनीतिक लिंक है जो एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनलों के बीच आवाजाही को बेहद आसान बना देगा.

  • कुल लंबाई: 2.26 किलोमीटर
  • स्टेशनों के प्रकार: भूमिगत
  • प्रमुख स्टेशन: एयरोसिटी: (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और एयरोसिटी हब से जुड़ाव) आईजीआई टर्मिनल-1: मजेंटा लाइन के साथ इंटरचेंज और घरेलू हवाई अड्डे तक सीधी पहुंच हो जाएगी.

3. तुगलकाबाद- कालिंदी कुंज कॉरिडोर: यह कॉरिडोर दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सघन आबादी वाले क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क के मुख्य हिस्से से जोड़ेगा.

  • कुल लंबाई: 3.9 किलोमीटर
  • स्टेशनों के प्रकार: एलिवेटेड
  • प्रस्तावित स्टेशनों की संख्या: 3 स्टेशन (इनका नामकरण स्थानीय क्षेत्रों के आधार पर अंतिम चरण में है). यह कॉरिडोर तुगलकाबाद (वॉयलेट लाइन) और कालिंदी कुंज (मजेंटा लाइन) के बीच एक महत्वपूर्ण 'ब्रिज' का काम करेगा.

तीन नए कॉरिडोर: एक नजर में

मेट्रो फेज-V(ए) के तहत जिन तीन कॉरिडोर को मंजूरी मिली है, वे दिल्ली के व्यस्ततम और रणनीतिक इलाकों को कवर करेंगे.

कॉरिडोर का नाम लंबाई (किमी) स्टेशनों की संख्या अनुमानित लागत
आर. के. आश्रम से इंद्रप्रस्थ 9.913 09 9,570.40 करोड़
एयरोसिटी से आईजीडी एयरपोर्ट टी-1 2.26 01 1,419.64 करोड़
तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज 3.9 03 1,024.87 करोड़

