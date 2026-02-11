ETV Bharat / bharat

मेट्रो विस्तार: दिल्ली में 3 नई लाइनें और 13 नए स्टेशन…, सेंट्रल विस्टा और एयरपोर्ट जाना होगा अब और भी आसान

दिल्ली में मेट्रो फेज-V(ए) के तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी की लाइफलाइन मानी जाने वाली दिल्ली मेट्रो अब अपने विस्तार के एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ा चुकी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेट्रो फेज-V(ए) के तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है. करीब 12,014 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए दिल्ली के उन हिस्सों को जोड़ा जाएगा जो अब तक मुख्य मेट्रो नेटवर्क से दूर थे. इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत प्रधानमंत्री के ‘7-C विजन’ को धरातल पर उतारना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के भविष्य के लिए एक बड़ा निवेश करार दिया है.

12 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट, 2028 तक होगा पूरा

कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि फेज-V(ए) के तहत कुल 16 किलोमीटर की लंबाई वाले तीन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे. इस परियोजना में कुल 13 स्टेशन होंगे, जिनमें से 10 स्टेशन जमीन के अंदर (अंडरग्राउंड) और 3 स्टेशन एलिवेटेड होंगे. इस पूरी परियोजना पर 12,014.91 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें दिल्ली सरकार का हिस्सा 2,940.46 करोड़ रुपये होगा. सरकार ने इस काम को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

मेट्रो फेज-V(ए): विस्तृत रूट और स्टेशन विवरण (SOURCE- DELHI METRO)

पीएम के ‘7-सी विजन’ पर आधारित विस्तार

मुख्यमंत्री ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विस्तार प्रधानमंत्री के उस सपने को पूरा करेगा जिसमें परिवहन को साझा, सुलभ, सुविधाजनक, जाम-मुक्त, ऊर्जावान, स्वच्छ और अत्याधुनिक बनाने का संकल्प लिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य दिल्ली को नेट-जीरो उत्सर्जन की ओर ले जाना है और इसके लिए मजबूत सार्वजनिक परिवहन ही एकमात्र रास्ता है."

सेंट्रल विस्टा की बढ़ेगी रौनक, 60 हजार कर्मियों को राहत

आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर को इस फेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. यह लाइन सेंट्रल विस्टा क्षेत्र से होकर गुजरेगी और सभी 'कर्तव्य भवनों' को आपस में जोड़ेगी. प्रमुख स्टेशन में शिवाजी स्टेडियम, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल-हाईकोर्ट, बड़ौदा हाउस और भारत मंडपम होगा. इससे रोजाना करीब 60 हजार सरकारी कर्मचारियों और 2 लाख से अधिक पर्यटकों को सीधा फायदा मिलेगा. अब लोग बिना किसी जाम के सीधे अपने दफ्तर या पर्यटन स्थलों तक पहुँच सकेंगे.