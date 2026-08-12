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14 दिन की पूछताछ के बाद मिसिर बेसरा समेत 3 इनामी नक्सली भेजे गए जेल, NIA, IB और पुलिस ने खंगाला नेटवर्क

नक्सली मिसिर बेसरा को ले जाते पुलिस ( ईटीवी भारत )