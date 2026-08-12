14 दिन की पूछताछ के बाद मिसिर बेसरा समेत 3 इनामी नक्सली भेजे गए जेल, NIA, IB और पुलिस ने खंगाला नेटवर्क
14 दिन की पुलिस रिमांड के बाद मिसिर बेसरा समेत 3 इनामी नक्सली को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.
Published : August 12, 2026 at 2:35 PM IST
धनबाद: भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य और 2.20 करोड़ रुपये के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा उर्फ सागर समेत तीन हार्डकोर नक्सलियों की पुलिस रिमांड बुधवार को खत्म हो गई. रिमांड पूरी होने के बाद तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच धनबाद लाया गया. सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
रांची में कई एजेंसियों ने की पूछताछ
31 जुलाई को पुलिस रिमांड मिलने के बाद तीनों नक्सलियों को रांची ले जाया गया था. जहां NIA, IB और झारखंड पुलिस की टीमों ने उनसे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान माओवादी संगठन की गतिविधियों, आर्थिक मदद के स्रोत, हथियारों की सप्लाई और संगठन से जुड़े सहयोगियों को लेकर जानकारी जुटाई गई. एजेंसियों ने नक्सली नेटवर्क की कई अहम कड़ियों को खंगाला.
तीनों पर घोषित था इनाम
जेल भेजे गए नक्सलियों में मिसिर बेसरा के अलावा 15 लाख रुपये का इनामी मेहनत उर्फ मोछू उर्फ विभीषण और गौरव उर्फ वीरेंद्र हांसदा उर्फ सौरभ शामिल है. तीनों को सुरक्षाबलों ने लंबे समय से वांछित नक्सली के रूप में चिन्हित कर रखा था.
सदर अस्पताल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
तीनों को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाए जाने के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. अस्पताल परिसर के साथ आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रही. मेडिकल जांच पूरी होने के बाद पुलिस टीम तीनों को न्यायालय ले गई, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. मौके पर धनबाद एसएसपी ने कहा कि रिमांड खत्म हो गया है इसलिए मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में पेश किया गया है.
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