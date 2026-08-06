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यूसुफ पठान समेत तीन मुस्लिम सांसद अमित शाह से मिले, बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया

सांसद यूसुफ पठान ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन बागी मुस्लिम सांसदों - खलीलुर रहमान, अबु ताहेर खान और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान - ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मूर्शिदाबाद जिले में धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और मतदाता ट्रिब्यूनल के लंबित मामलों के त्वरित समाधान की मांग की है. तीनों सांसदों ने संयुक्त रूप से गृह मंत्री को एक विस्तृत पत्र सौंपा, जिसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाने के निर्देशों को लेकर चिंता जताई गई है. ये सांसद, टीएमसी से बागी गुट में शामिल हैं, जिन्होंने खुद को नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय का प्रस्ताव दिया है. तीन मुस्लिम सांसदों ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और स्पष्ट किया कि वे देश के कानूनों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पूरा सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि इन नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन उनका कार्यान्वयन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष, समान रूप से और संवेदनशील तरीके से होना चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे. सांसदों का मानना है कि मस्जिदों से संबंधित इन निर्देशों को लागू करते समय स्थानीय पुलिस प्रशासन को समुदाय की संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखना चाहिए. सांसद यूसुफ पठान का बयान (ETV Bharat) इस पत्र में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है. सांसदों ने लिखा कि बड़ी संख्या में वैध भारतीय नागरिक अपने अधिकारों की बहाली के लिए मतदाता ट्रिब्यूनल के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं. न्यायिक प्रक्रिया में हो रहे विलंब के कारण प्रभावित नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए वे चाहते हैं कि इन मामलों का शीघ्र निपटारा हो, ताकि निर्दोष लोगों को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़ी.