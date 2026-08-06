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यूसुफ पठान समेत तीन मुस्लिम सांसद अमित शाह से मिले, बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया

यूसुफ पठान समेत बंगाल के तीन मुस्लिम सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात कर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

three Muslim MPs including Yusuf Pathan meet Amit Shah on issue of religious freedom in West Bengal
सांसद यूसुफ पठान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 7:21 PM IST

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नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन बागी मुस्लिम सांसदों - खलीलुर रहमान, अबु ताहेर खान और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान - ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मूर्शिदाबाद जिले में धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और मतदाता ट्रिब्यूनल के लंबित मामलों के त्वरित समाधान की मांग की है. तीनों सांसदों ने संयुक्त रूप से गृह मंत्री को एक विस्तृत पत्र सौंपा, जिसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाने के निर्देशों को लेकर चिंता जताई गई है.

ये सांसद, टीएमसी से बागी गुट में शामिल हैं, जिन्होंने खुद को नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय का प्रस्ताव दिया है. तीन मुस्लिम सांसदों ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और स्पष्ट किया कि वे देश के कानूनों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पूरा सम्मान करते हैं.

उन्होंने कहा कि इन नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन उनका कार्यान्वयन बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष, समान रूप से और संवेदनशील तरीके से होना चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे. सांसदों का मानना है कि मस्जिदों से संबंधित इन निर्देशों को लागू करते समय स्थानीय पुलिस प्रशासन को समुदाय की संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

सांसद यूसुफ पठान का बयान (ETV Bharat)

इस पत्र में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है. सांसदों ने लिखा कि बड़ी संख्या में वैध भारतीय नागरिक अपने अधिकारों की बहाली के लिए मतदाता ट्रिब्यूनल के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं. न्यायिक प्रक्रिया में हो रहे विलंब के कारण प्रभावित नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए वे चाहते हैं कि इन मामलों का शीघ्र निपटारा हो, ताकि निर्दोष लोगों को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़ी.

मुलाकात के दौरान सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष अपने व्यक्तिगत और क्षेत्रीय मुद्दे भी रखे. उन्होंने बताया कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण वे अपने घरों से आसानी से नहीं निकल पा रहे हैं. मुस्लिम सांसद होने के नाते उनकी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई गई. साथ ही, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्रों के विकास संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की और केंद्र सरकार से सहयोग की अपील की.

सांसद शताब्दी रॉय से बातचीत (ETV Bharat)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों की बातें ध्यान से सुनीं और उन्हें आश्वासन दिया कि गृह मंत्रालय इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार से बात करेगा. शाह ने भरोसा दिलाया कि संबंधित मुद्दों पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

यह मुलाकात राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि तीनों सांसद टीएमसी के बागी गुट से जुड़े हैं. मूर्शिदाबाद समेत पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हाल के दिनों में धार्मिक और प्रशासनिक मुद्दे चर्चा में रहे हैं. तीनों सांसदों ने जोर देकर कहा कि वे कानून का सम्मान करते हुए अपनी धार्मिक और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा चाहते हैं. गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार से बातचीत के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर अब निगाहें टिकी हुई हैं.

इस मुद्दे पर टीएमसी के बागी गुट में शामिल सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि NCPI से जुड़े तीनों सांसद अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाने आए थे और उन्होंने गृह मंत्री से बात की.

इस सवाल पर कि इन तीन अल्पसंख्यक सांसदों को लेकर काफी अफवाह है कि वो वापस टीएमसी में जा सकते हैं? शताब्दी रॉय ने कहा कि ये सही जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि NCPI से जुड़े टीएमसी के सभी बागी सांसद एनडीए का समर्थन करेंगे, जहां तक बिल की बात है वो समय-समय पर निर्णय लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- यूसुफ पठान समेत तीन सांसदों के NCPI छोड़ने की अटकलें, जानें CM शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा

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